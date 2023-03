Fachkräfte in Kitas Rufe nach mehr Geld und besseren Arbeitsbedingungen

Mehr Geld und bessere Arbeitsbedingungen für Fachkräfte in Kitas – das fordern Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) und die evangelische Theologin Margot Käßmann. „Sie brauchen guten Lohn, attraktive Arbeitsbedingungen und so schnell wie möglich Entlastung“, sagte Paus der „Bild am Sonntag“. Der Bund stelle mit dem Kita-Qualitätsgesetz in den nächsten zwei Jahren vier Milliarden Euro vor allem für Fachkräfte zur Verfügung. Außerdem müsse das Schulgeld für die Ausbildung endgültig abgeschafft und die Ausbildung selbst vergütet werden.

Ebenfalls in der „Bild am Sonntag“ forderte Käßmann eine deutlich bessere Bezahlung für Kita-Fachkräfte: „Wertschätzung kommt über Gehalt. Bekämen Erzieherinnen und Erzieher demnächst Professorengehälter, die Bewerberinnen und Bewerber für den Beruf würden sich nur so tummeln. Zum Wohle der Kinder und der Gesellschaft.“

Im Alter zwischen drei und sechs Jahren würden Mädchen und Jungen in ihrem Lernverhalten geprägt. Die „entscheidenden Weichen“ für Kinder würden also vor der Schulzeit gestellt.

Die frühere Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland betonte weiter: „Warum drehen wir die Gehaltspyramide nicht um? Das höchste Gehalt gehört an die entscheidende Stufe: die Förderung der Jüngsten.

Der Umgang mit hoch motivierten Gymnasiasten oder Studenten ist gewiss einfacher als die Prägung von Kindern, die mit unterschiedlichsten Voraussetzungen in Kita und Grundschule kommen.“ (KNA)

