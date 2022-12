Faeser kontra Buschmann Wie die Innenministerin die FDP irritiert

Nancy Faeser zeigte sich als Frau der Tat. Wenige Tage nachdem die Putschpläne der gewaltbereiten „Reichsbürger“-Gruppe bekannt wurden, verkündete die Bundesinnenministerin Konsequenzen: Sie wolle das Waffenrecht verschärfen.

„Halbautomatische Waffen braucht man nicht privat im Besitz zu haben“, erklärte die SPD-Politikerin. Doch ihr Kabinettskollege, Justizminister Marco Buschmann von der FDP, widersprach: Die Waffengesetze in Deutschland seien bereits hart genug – man müsse geltendes Recht nur besser umsetzen.

Faeser und Buschmann über Kreuz – es ist nicht das erste Mal. Die Innenministerin profiliert sich seit einiger Zeit als Law-and-Order-Politikerin. Die Liberalen dagegen pochen auf Bürgerrechte und Datenschutz. Immer wieder kommt es so zu Konflikten.

Streit über die Überwachung von privaten Chats

Jüngst zu besichtigen war das beim Thema Chatkontrolle. Die EU-Kommission will zur Bekämpfung von Kinderpornografie – also Missbrauchsdarstellungen im Netz – eine sogenannte Chatkontrolle einführen. Dabei können Behörden anordnen, dass Plattformen oder Messenger-Dienste automatisiert und anlasslos die Chats von Bürgern auf verdächtige Inhalte oder Bilder scannen. Bürgerrechtsorganisationen sehen darin den Versuch, die gesamte Kommunikation im Netz inklusive verschlüsselter Nachrichten zu scannen.

Grünen und FDP sind strikt gegen die Chatkontrolle. An Faesers Positionierung kamen hingegen Zweifel auf. In dieser Woche veröffentlichte die Plattform „netzpolitik.org“ ein Positionspapier aus ihrem Hause, wonach das Bundesinnenministerium am sogenannten Client-Side-Scanning (CSS) festhalten will. Dabei würden die Inhalte direkt auf den Geräten der Nutzer durchleuchtet – für Buschmann und das ebenfalls FDP-geführte Digitalministerium eine rote Linie. Zu Journalisten sagte Faeser diese Woche dann, man könne sich dem Client-Side-Scanning „nähern“.

Bei der FDP waren sie irritiert. Buschmann suchte das Gespräch mit Faeser und erklärte schließlich auf Twitter: „Die Bundesregierung ist sich einig, dass wir klar gegen die Chatkontrolle sind.“ Eine anlasslose Überwachung privater Kommunikation habe im Rechtsstaat nichts zu suchen. In der FDP vermuten sie, dass für Faesers Position auch ihr Haus mitverantwortlich ist, dessen Belegschaft nach 16 Jahren CDU-Führung noch immer stark konservativ geprägt sei.

Nancy Faeser ist die erste weibliche Innenministerin in Deutschland. © Foto: imago/Metodi Popow

Der heftigste Dissens zwischen Faeser und Buschmann herrscht bei der Vorratsdatenspeicherung. Die anlasslose Speicherung von Verbindungsdaten im Netz zur Strafverfolgung ist in Deutschland schon seit Jahren ausgesetzt. Im September urteilte der Europäische Gerichtshof, dass diese nicht mit dem EU-Recht vereinbar ist. Die Richter erklärten aber, dass zur Bekämpfung schwerer Kriminalität eine Vorratsspeicherung von IP-Adressen möglich sei.

Faeser ist sich mit den Sicherheitsbehörden einig: Sie will von dieser Möglichkeit Gebrauch machen. Als Beleg für den Handlungsdruck wird auch hier die Bekämpfung von Kinderpornografie angeführt. Buschmann aber ist strikt gegen die Vorratsdatenspeicherung.

Der Koalitionsvertrag Zum Thema Vorratsdatenspeicherung heißt es im Koalitionsvertrag, man wolle eine neue Regelung so gestalten, dass „Daten rechtssicher anlassbezogen und durch richterlichen Beschluss gespeichert werden können“. Das entscheidende Wort ist „anlassbezogen“. Eine anlasslose Speicherung von Kommunikationsdaten wollen Grüne und FDP nicht mitmachen.

Einerseits bezweifeln die Liberalen, dass es diese braucht – schließlich seien die Erfolgsquoten bei der Bekämpfung in der Kinderpornografie in den letzten Jahren auch ohne Vorratsdatenspeicherung gestiegen. Andererseits sieht die FDP ein massives Datenschutzproblem bei der anlasslosen Speicherung der IP-Adressen aller Deutschen. Über die IP-Adresse lässt sich beispielsweise nachvollziehen, welche Webseiten jemand besucht hat oder mit wem er Kontakt hatte.

Buschmann schlägt das sogenannte „Quick-Freeze-Verfahren“ vor. Telekommunikationsanbieter speichern für ihre eigenen Zwecke ohnehin für einige Tage die Verbindungsdaten. Beim „Quick Freeze“ werden die Telekommunikationsanbieter verpflichtet, bei einem Anfangsverdacht diese Daten zu einzelnen Nutzern für einen Monat zu speichern – also „einzufrieren“. Auch künftig anfallende Daten des Verdächtigen könnten so gespeichert werden. Möglich sein soll das nur bei schweren Straftaten.

Bislang haben Faeser und Buschmann in dieser Grundsatz-Entscheidung noch keinen Konsens gefunden. Am Ende, so heißt es aus der Ampel, muss womöglich der Koalitionsausschuss über die Frage entscheiden.

Die Frage ist allerdings, ob Faeser überhaupt noch lange Bundesinnenministerin ist. Auch wenn sie selbst sich noch nicht geäußert hat, halten viele in der Ampel es für wahrscheinlich, dass sie Spitzenkandidatin im hessischen Wahlkampf wird.

Dann könnte es schwierig für sie werden, bis zur Landtagswahl im Amt zu bleiben. Die Union jedenfalls lässt keinen Zweifel daran, dass sie in diesem Fall Druck machen wird, dass Faeser das Amt schon zu Beginn des Wahlkampfs aufgibt.

