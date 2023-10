Faktencheck zum EU-Kompromiss Was die geplante Asylreform wirklich bringt

Die EU-Staaten haben sich am Mittwoch mehrheitlich auf eine gemeinsame Position zur so genannte Krisenverordnung verständigt. Die Krisenverordnung zählt zu den Bausteinen der geplanten Reform des EU-Asylsystems, die im Grundsatz zu einer Eindämmung der Migration an den EU-Außengrenzen führen soll.

Nach der Einigung über die Krisenverordnung sagte Vize-Regierungssprecher Wolfgang Büchner, man sei damit „dem Ziel, die EU-Asylreform bis zum Ende der laufenden Legislaturperiode des EU-Parlaments abzuschließen, ein gutes Stück näher gekommen.“ Doch was ist von der geplanten Reform zu erwarten? Ein Faktencheck.

Nach gegenwärtigem Stand sieht die Reform des EU-Asylsystems vor, dass Migranten mit einer geringen Bleibeperspektive an den EU-Außengrenzen Schnellverfahren durchlaufen sollen. Im Fall einer Ablehnung sollen sie umgehend zurückgeschickt werden.

Letzte Details stehen noch nicht fest

Die letzten Details der Asylreform stehen noch nicht fest, weil die Verhandlungen zwischen den EU-Mitgliedstaaten, dem Europaparlament und der Kommission in Brüssel noch nicht abgeschlossen sind.

Vor allem die Gespräche über die Krisenverordnung, die unter bestimmten Voraussetzungen eine längere Unterbringung von Asylbewerbern an den europäischen Außengrenzen ermöglicht, dürften schwierig werden. Die SPD-Europaabgeordnete Birgit Sippel kündigte an: „Hier stehen uns harte Verhandlungen bevor, für die wir aufgrund der Verzögerung im Rat nur noch wenige Monate haben.“

Die Migrationsforscherin Judith Kohlenberger von der Wirtschaftsuniversität Wien ist indes skeptisch, ob die Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems (GEAS) tatsächlich zu mehr Abschiebungen an den EU-Außengrenzen führen wird.

Die Fluchtursachen im Herkunftsland bleiben durch den Asylkompromiss unberührt. Judith Kohlenberger, Migrationsforscherin

Als der Rat der EU-Innenminister im Juni einen Durchbruch über wesentliche Bestandteile der Reform erzielte, hätten die Herkunftsländer nicht mit am Tisch gesessen, gab sie zu bedenken. „Und an denen scheitern in der Praxis die Rückführungen“, sagte sie dem Tagesspiegel weiter.

Nach den Worten von Kohlenberger hätten viele Herkunftsländer gar kein Interesse, ihre Staatsangehörigen zurückzunehmen. Vielmehr seien die Migranten, die es in die EU geschafft haben, ein wichtiger ökonomischer Faktor. Die finanziellen Transferleistungen – sogenannte Remittances –, die Migrantinnen und Migranten an ihre Familie in der Heimat zurückzuschicken, „machen in manchen Ländern ein Vielfaches der Entwicklungshilfegelder aus dem Globalen Norden aus“, sagte sie.

Gefährliche Flucht über das Mittelmeer

Die zentrale Mittelmeerroute nach Italien gilt derzeit als die wichtigste Flüchtlingsroute nach Europa. Mit der Reform des Asylsystems verbindet sich die Hoffnung der EU-Innenminister, dass sich die verschärften Regelungen an den EU-Außengrenzen auch in den Herkunftsländern herumsprechen. Migranten aus Ländern wie beispielsweise der Elfenbeinküste, so das Kalkül, sollen sich nicht mehr in die Hände von Schleppern begeben.

Auf der Insel Lampedusa erinnern Holzkreuze an die Menschen, die bei der Überfahrt über das Mittelmeer gestorben sind. © AFP/TIZIANA FABI

Allerdings geht die Migrationsforscherin Kohlenberger davon aus, dass langfristig wohl eher nicht weniger Menschen die Flucht über das Mittelmeer wagen werden. „Die Fluchtursachen im Herkunftsland bleiben durch den Asylkompromiss unberührt“, sagte sie zur Begründung. „Krieg, Konflikte, politische Verfolgung und nicht zuletzt die Klimakrise werden auch weiterhin Menschen zwingen, Sicherheit und Freiheit in Europa zu suchen“, so Kohlenberger.

Nach den Zahlen der EU-Asylagentur wurden im ersten Halbjahr mehr als eine halbe Million Asylanträge in der EU, Norwegen und der Schweiz verzeichnet. Der größte Anteil entfiel mit rund 30 Prozent der bis Ende Juni gestellten Asylanträge auf Deutschland.

Sekundärmigration ist entscheidend

Die Ursache für den großen Anteil der in Deutschland gestellten Asylanträge liegt in der sogenannten Sekundärmigration: Flüchtlinge ziehen in Länder wie Frankreich, Österreich oder Deutschland weiter, obwohl eigentlich Ankunftsländer wie Italien für die Bearbeitung der Asylanträge zuständig wären.

Mit der Reform soll sich dies ändern. Künftig sollen alle irregulär eingereisten Migranten an den EU-Außengrenzen registriert werden. Gleichzeitig soll mit der Eurodac-Verordnung leichter nachzuvollziehen sein, wo sich ein Asylbewerber vorher in Europa aufgehalten hat. Die Eurodac-Datenbank enthält die Fingerabdrücke aller in den EU-Mitgliedstaaten und assoziierten Ländern registrierten irregulären Migrantinnen und Migranten sowie Asylsuchenden.

Die Datenbank soll dazu beitragen, zu überprüfen, ob ein Antragsteller oder eine Person, die sich illegal in einem Mitgliedstaat aufhält, zuvor in einem anderen Mitgliedstaat Asyl beantragt hat.

Tatsächlich könnten durch die Reform der Fingerabdruck-Datenbank Migranten, die in mehreren EU-Ländern einen Asylantrag gestellt haben, künftig einfacher kontrolliert werden. Damit würden auch Rücküberstellungen etwa von Deutschland nach Italien im Rahmen des so genannten Dublin-Systems erleichtert.

Expertin Judith Kohlenberger ist allerdings der Ansicht, dass wegen der geplanten Grenzverfahren auch weiterhin viel Druck auf den Mitgliedsstaaten mit europäischen Außengrenzen lasten wird. Deshalb sei eine Sekundärmigration nicht auszuschließen – vor allem dann, wenn sich die geplanten Aufnahmezentren bis zur Kapazitätsgrenze oder darüber hinaus füllen, so Kohlenberger.