Lindners Parteitagsauftritt im Schnell-Check Angriff auf Paus, Spitze gegen die SPD und ein Dutzend Mal „Wirtschaftswende“

72 Minuten redet der FDP-Vorsitzende Christian Lindner am Samstagmittag vor den Delegierten des FDP-Bundesparteitages in der „Station“ in Berlin-Kreuzberg, ohne Manuskript und ohne Krawatte. Was bei seiner Rede auffällt:

„Wirtschaftswende“: Etwa ein Dutzend Mal bemüht Lindner die „Wirtschaftswende“, also jenes 12-Punkte-Programm, das die FDP-Spitze am Montag präsentiert hatte. Er verzichtet jedoch darauf, neue Forderungen zu ergänzen oder nur zuzuspitzen. Stattdessen verweist er auf bescheidene Erfolge der Ampel-Koalition, die schon Teil jener „Wirtschaftswende“ seien, und handele es sich nur um erste Schritte. Beispiele: das Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Lindner wendet sich gegen „Schwarzseher und Gesundbeter“, beschwört einen „nüchternen Realismus – das verstehen wir unter Wirtschaftswende“.

Blamage Friedrichstraße: Jüngst, beim Treffen des Internationalen Währungsfonds (IWF) in Washington, sei ein Vortrag zur globalen Ökonomie eröffnet worden mit einer Folie, die eine Szene an der Berliner Friedrichstraße gezeigt habe, „als Symbol für Wirtschaftsschwäche“. 190 Nationen hätten das gesehen, er schwöre daher: „Beim nächsten Mal wird Deutschland nicht Beispiel für Wachstumsschwäche sein.“

Angriff auf Wegner: Lindner betont die „Absetzbewegungen“ der CDU bei der Schuldenbremse, verweist hier auf Berlins Regierenden Bürgermeister Kai Wegner. Der führe nun ein 29-Euro-Ticket ein, das den Steuerzahler 250 Millionen Euro koste. Angesichts der miesen Verhältnisse an den Berliner Schulen seien Investitionen hier viel besser angelegt: „Holt die Kinder und Jugendlichen aus den Containern heraus!“ Der Berliner Landespolitik fehle „Mut zu klaren Prioritäten“.

Tabu-Begriffe: Nicht einmal erwähnt der Finanzminister die Ampel-Koalition oder nur die Ampel, auch die Begriffe Bundeskanzler, Vizekanzler oder Koalitionsausschuss fehlen. Lindner lässt Olaf Scholz unerwähnt, ebenso Robert Habeck, gleichfalls die Namen der Partei- und Fraktionsvorsitzenden von SPD und Grünen, auch CDU-Chef Friedrich Merz. Thematisch fehlt die klassische Außenpolitik, jenseits des Ukraine-Krieges, völlig.

So wenig China war nie: China kommt mit keinem Wort vor. Beim FDP-Parteitag 2019 am selben Ort prangten chinesische Schriftzeichen an der Stirnwand der Parteitagsbühne, Lindner sprach damals die ersten Worte seiner Rede auf Chinesisch und rief dazu auf, die Sprache zu lernen. So ändern sich die Zeiten.

Autsch: Lindner lobt unter seinen FDP-Kabinettskollegen, Justizminister Marco Buschmann („unser Freund“) und Verkehrsminister Volker Wissing. Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger lässt er unerwähnt. Sie hatte zuvor den Parteitag eröffnet. Unerwähnt bleiben auch Generalsekretär Bijan Djir-Sarai und Fraktionschef Christian Dürr.

Attacke auf von der Leyen: In fünf Wochen ist Europawahl. Lindner attackiert daher EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU). „Bürokratie-Stress hat in unserem Land einen Vornamen: Ursula“, ruft er in den Saal, preist die FDP-Spitzenkandidatin Marie-Agnes Strack-Zimmermann.

Attacke auf Paus: Lindner greift keinen Kabinettskollegen von SPD oder Grünen direkt und namentlich an – bis auf Familienministerin Lisa Paus (Grüne). Er hält Paus mit Blick auf die geplante Kindergrundsicherung nicht nur einen falschen Gesetzentwurf vor, sondern eine verquere Weltanschauung. Er teile Paus’ Ansicht nicht, wonach der Staat bei den Sozialleistungen eine „Bringschuld“ habe. Nun wollte Paus „bis zu 5000 Staatsdiener“ einstellen, um das Geld auszuzahlen, verbunden mit der Gefahr, dass infolge des Geldsegens bis zu 70.000 Menschen ihre Arbeit einstellten. „Wir stellen 5000 Staatsdiener ein“, ätzt Lindner, „die zwei Milliarden Euro verteilen, damit sich die gesamte Stadt Aschaffenburg aus der Arbeit verabschiedet.“ Das sei „absurd“.

Attacke auf Söder: Direkt und namentlich geht Lindner CSU-Chef Markus Söder an, weil dieser sich eine neue große Koalition in Berlin wünsche. Er lässt eine Folie zeigen, wonach Deutschland im Standortwettbewerb von Platz 6 (2014) auf Platz 22 (2023) gefallen sei. Botschaft: Das haben CDU/CSU und SPD zu verantworten.

Stärkste Passage: „Wir unterstützen die Ukraine, weil sie unsere First Line of Defense gegen Putin ist. Putins Ziel ist nicht die Ukraine. Putins Ziel ist, Macht über uns auszuüben.“ Eine klare Ansage an SPD und Grüne: Die Verteidigung und die Ukraine-Hilfe dürfe nicht über Schulden finanziert werden. Im Kalten Krieg, argumentiert Lindner, habe sich der Westen gegenüber der Sowjetunion mit Marktwirtschaft und Produktivität, mit Erfolg durchgesetzt. Auch heute sei wirtschaftliche Stärke „ein Faktor der Geopolitik“.

Lindner fordert Umkehr in der Wirtschaftspolitik FDP-Chef Christian Lindner hat eine Umkehr in der Wirtschaftspolitik gefordert. „Was wir brauchen, ist ein nüchterner Realismus“, sagte Lindner am Samstag zu Beginn seiner Rede auf dem Bundesparteitag der FDP in Berlin. Der Realismus müsse „Mut zum Handeln“ hervorbringen, fuhr Lindner fort: „Das verstehen wir unter Wirtschaftswende.“ Die Mahnungen aus der Wirtschaft vor einem Verlust der Wettbewerbsfähigkeit dürften nicht überhört werden, forderte der Bundesfinanzminister. Wachstum sei aber „kein Selbstzweck“, sondern habe „einen tieferen Sinn“, betonte Linder zugleich mit Blick auf Kriege und geopolitische Krisen auf der Welt. Die militärische Unterstützung der Ukraine und die Finanzierung der deutschen Wehrausgaben könne langfristig „nicht auf Pump erfolgen“, sagte der Parteichef. „Dafür brauchen wir unsere Wirtschaftsleistung.“ Eine Wirtschaftswende sei nötig, weil „am Ende wirtschaftliche Stärke auch ein Faktor der Geopolitik ist“. (AFP)

Kühne These: Lindner beschwört den Lebensstandard der Mittelschicht in den USA, mancher in Deutschland werde im Vergleich dazu fragen: „Warum ist das bei uns so unerschwinglich teurer?“ Der durchschnittliche Facharbeiter oder Lehrer in den USA dürfte dabei mehr Geld für Gesundheit, Miete, Bildung, Lebensmittel, Restaurant-Besuche ausgeben, als vergleichbare Menschen in Deutschland. Kurzum: Ein Vergleich, der vorne und hinten nicht passt, sagt er.

Feindbild Bürgergeld: „Das Bürgergeld ist kein bedingungsloses Grundeinkommen“, ruft Lindner. Die Mehrheit der Menschen seien, wie die FDP, der Auffassung, dass von Bürgergeld-Beziehern „eine Gegenleistung zu erwarten ist“.

Selbstironie: „Ich weiß, dass nicht alle Jobs Spaß machen. Selbst meiner macht minutenweise nicht vollkommene Freude.“

Spitze gegen Scholz: Lindner stimmt die FDP auf das zu erwartende Karlsruher Urteil zum Soli ein, rät dazu, lieber jetzt den Soli abzuschaffen, statt später auf Druck der Verfassungsrichter. Auf deren Urteil von 2023 zu den diversen Schatten- und Nebenetats, die sein Vorgänger Olaf Scholz (SPD) als Finanzminister entwickelt hatte, spottet Lindner ironisch: „Mit der verfassungsrechtlichen Expertise der SPD habe ich schon Erfahrung gemacht.“

Zwischenbemerkung: „Wie lange wird Lindner noch reden?“ fragt ein FDP-Mitarbeiter nach 50 Minuten eine Kollegin. Sie: „Bis 13.10 Uhr ist es vorgesehen. Aber der hält sich ja nie dran.“

Verlogen: „Wir haben den Anspruch, in den ostdeutschen Parlamenten vertreten zu sein“, sagt Lindner mit Blick auf die Wahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen. In den Umfragen liegt die FDP dort stets unter fünf Prozent (oder wird gar nicht mehr erhoben). Kurz wünscht er den Spitzenkandidaten Erfolg, nennt sie bewusst nur beim Vornamen. So kommt er darum herum, den Namen Kemmerich, also des umstrittenen Thüringer Ex-Kurzzeit-Ministerpräsidenten zu erwähnen. Er wünscht also auch „Thomas“ Erfolg, während die Bundes-FDP mit der Thüringer FDP verkracht ist, ihr auch kein Geld zukommen lässt.

Stärkster Beifall: Natürlich Applaus nach dem Ende der Rede, minutenlang. Lindner zeigt gar demonstrativ auf seine Uhr, um auf die Fortsetzung des Programmes zu drängen. Viel Applaus aber auch für die Passage zum Standortwettbewerb, in dem Deutschland stehe. Langen, rhythmischen Beifall gibts für seinen Satz: „Die Wirtschaftswende ist das beste Demokratiefördergesetz.“ Lindner beendet seine Rede mit der These: „Die FDP ist die einzige Kraft der Freiheit in Deutschland.“