FDP-Vize Kubicki zum Haushaltsstreit „Christian Lindner ist kein Angestellter des Kanzlers“

FDP-Vize Wolfgang Kubicki hat den Anspruch der SPD zurückgewiesen, dem zufolge die Sozialdemokraten im aktuellen Haushaltsstreit das letzte Wort haben sollten. „Christian Lindner ist kein Angestellter des Kanzlers“, sagte Kubicki dem Tagesspiegel mit Blick auf den Finanzminister aus seiner Partei, der auf eine Einhaltung der Schuldenbremse pocht.

Damit reagierte Kubicki in der aktuellen Auseinandersetzung über den Etat für 2025 auf Äußerungen von SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert, der sich gegen eine vollständige Schließung der Haushaltslücke durch Kürzungen gewandt und auf die Führungsrolle seiner Partei in der Ampelkoalition verwiesen hatte. „Der Finanzminister ist auf Vorschlag des Bundeskanzlers im Amt – nicht umgekehrt“, hatte Kühnert der „Stuttgarter Zeitung“ und den „Stuttgarter Nachrichten“ gesagt.

Umfrage zum Haushaltsstreit Jeder zweite Bundesbürger glaubt einer Umfrage zufolge nicht an eine baldige Beilegung des Haushaltsstreits in der Ampel-Regierung. Laut dem ZDF-„Politbarometer“ rechnen genau 50 Prozent nicht mit einer Einigung in den kommenden Wochen. 46 Prozent der Befragten sind hingegen zuversichtlich, dass die Bundesregierung einen gemeinsamen Haushalt aufstellen wird. 27 Prozent glauben an einen Koalitionsbruch, sollte keine Haushaltseinigung erzielt werden. 68 Prozent erwarten das nicht. (AFP)

Kubicki sagte dagegen, Kühnerts Äußerungen seien „überraschend unpolitisch“. „Ich dachte, er wüsste, dass in einer Koalition alle Partner gleich stark sind. Ohne die Zustimmung des einen gibt es keine gemeinsame Mehrheit“, fügte er hinzu.

Ursprünglich hatte die Ampelkoalition im Streit um die Schließung der milliardenschweren Lücke im Haushalt des kommenden Jahres eine Lösung bis zum kommenden Mittwoch angepeilt. Inzwischen wird der 17. Juli als Frist für eine mögliche Einigung genannt.

Der Grund für die Verzögerung: Die Positionen der Liberalen einerseits, die auf der Schuldenbremse beharren, und von SPD und Grünen auf der anderen Seite liegen weiterhin auseinander. Während Lindner vor allem bei den Sozialausgaben Einsparungen verlangt, plädieren SPD und Grüne für ein Aussetzen der Schuldenbremse.

Dreierrunde soll schon vorangekommen sein

Den jüngsten Vorstoß in diese Richtung unternahm dabei Lars Klingbeil. Der „Süddeutschen Zeitung“ sagte der SPD-Chef, dass man entweder über ein milliardenschweres Sondervermögen zur Stärkung von Investitionen nachdenken könne, welches über Kredite finanziert werden könnte. Als Alternative nannte Klingbeil den Weg, wegen der Folgen des Ukraine-Krieges eine Notlage anzuerkennen, um hierfür die Schuldenbremse auszusetzen.

Von Finanzminister Lindner, Vizekanzler Habeck und Kanzler Scholz (von links nach rechts) hängt am Ende die Lösung des Haushaltsstreits ab. © dpa/Michael Kappeler

Nach einem Bericht des „Spiegel“ sind indes bei den laufenden Dreierrunden von Scholz, Lindner und Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) erhebliche Fortschritte erzielt worden. Die ursprüngliche Finanzierungslücke von 25 Milliarden Euro plus Extrawünschen einiger Ministerien habe das Trio deutlich unter zehn Milliarden Euro gedrückt, hatte das Magazin unter Berufung auf Koalitionskreise berichtet.

Ein Grund für die geringere Lücke sei demnach unter anderem die Zinssenkung durch die Europäische Zentralbank (EZB), was die Zinszahlungen im kommenden Jahr um bis zu sechs Milliarden Euro drücke.

Zuversichtlich äußerte sich auch der Haushaltsexperte der FDP-Bundestagsfraktion, Christoph Meyer. „Ich gehe davon aus, dass diese Koalition es schafft“, sagte Meyer der Nachrichtenagentur AFP. Allerdings bekräftigte der FDP-Haushälter, dass ein neuerliches Aussetzen der Schuldenbremse für die FDP eine rote Linie darstelle. „Da müssen SPD und Grüne – da wir genügend Einnahmen haben – von ihren Positionen herunter, es sind genügend Spielräume da“, sagte er weiter.

Dass die Ampel bei den Beratungen über den kommenden Haushalt noch lange nicht am Ziel ist, verdeutlichte auch ein Vorstoß Lindners. Der Finanzminister stellte den Preis des Deutschlandtickets zur Diskussion. „Irgendwann muss die Politik entscheiden, ob wir eher in die Schiene investieren wollen oder ob der Preis von 49 Euro bleiben soll“, sagte der FDP-Chef der „Welt am Sonntag“.

Der Hintergrund von Lindners Vorstoß: Bund und Länder subventionieren das 49-Euro-Ticket zur bundesweiten Nutzung des Regional- und Nahverkehrs pro Jahr mit jeweils 1,5 Milliarden Euro. Eine Preisgarantie seitens des Bundes und der Länder gibt es allerdings nur noch für dieses Jahr.