Fehlender Haushalt Die Koalition ist sogar über den Zeitplan uneins

Für den Kanzler wird es nur ein kurzer Besuch bei der UN-Klimakonferenz in Dubai. Am Freitagmorgen brach Olaf Scholz in Berlin Richtung Persischer Golf auf. Am Samstagmorgen wird er dort seine Gipfel-Rede halten. Danach, früher als geplant, soll es schon zurückgehen. Daheim, im kalten Berlin, ist weiter offen, ob und wann in diesem Jahr der Bundeshaushalt 2024 verabschiedet werden kann.