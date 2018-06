Der vergangene Woche in Köln festgenommene Tunesier Sief H. hat nach Erkenntnissen des Bundeskriminalamts einen Anschlag mit einer Biobombe geplant. „Hier gab es schon ganz konkrete Vorbereitungen zu einer solchen Tat“, sagte BKA-Präsident Holger Münch am Mittwoch dem rbb-Inforadio. Das sei „ein in Deutschland einmaliger Vorgang“. Seif H. habe bereits begonnen, Rizin herzustellen und Material für den Bau eines Sprengsatzes besessen. Rizin ist ein hochgiftiger biologischer Kampfstoff.

Münch bestätigte damit Informationen aus Sicherheitskreisen, die der Tagesspiegel vergangene Woche kurz nach der Festnahme des 29-jährigen Tunesiers bekommen hatte. Dort hieß es auch, Seif H. sei Sympathisant der Terrormiliz „Islamischer Staat“. Da eine Ausreise zum IS nicht möglich gewesen sei, habe der Tunesier einen Anschlag in Deutschland geplant. Münch sagte jetzt nur, die Frage zu Verbindungspersonen und Mittätern sei offen.

Verstoß gegen Kriegswaffenkontrollgesetz

Unklar bleibt auch, wo und wann der Mann zuschlagen wollte. Welches „Tatziel“ der Mann im Blick hatte, „wissen wir noch nicht“, sagte Münch. Das Bundesamt für Verfassungsschutz war dem Tunesier dank des Hinweises eines US-Geheimdienstes auf die Spur gekommen. Die Bundesanwaltschaft ermittelt gegen Seif H. wegen des dringenden Verdachts auf einen Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz und des Anfangsverdachts auf die Vorbereitung einer schweren, staatsgefährdenden Gewalttat. Sief H. soll mehr als 2000 giftige Rizinussamen über Onlinehändler erworben und in seiner Wohnung im Kölner Stadtteil Chorweiler gehortet haben.

Rizin wird aus den Samen des Wunderbaumes (Ricinus communis) hergestellt. Schon ein halbes Samenkorn kann tödlich wirken. Sicherheitsexperten rätseln aber, wie Sief H. das Rizin bei einem Anschlag hätte einsetzen wollen. Wird der Stoff durch eine Explosion in der Luft freigesetzt, ist er nur wirksam, wenn eine größere Menge zum Einsatz kommt. Islamistische Terrorgruppen haben allerdings schon mit Rizin experimentiert. Sicherheitskreise sagen, Rizin sei eher für Attentate auf einzelne Personen geeignet. Verwiesen wird auf den Fall Georgi Markow. Der bulgarische Schriftsteller und Dissedent starb 1978 in London, als ihm mutmaßlich ein Agent des bulgarischen Geheimdienstes mit einem präparierten Regenschirm eine Kugel in den Unterschenkel stieß, die Rizin enthielt.