„Festplatten, Postfächer und Dateiordner kopiert“  Berliner Staatsanwaltschaft durchsucht AfD-Parteizentrale

Ermittler der Berliner Staatsanwaltschaft haben in der Bundesgeschäftsstelle der AfD eine Hausdurchsuchung durchgeführt. Das gab die Partei in einer Mitteilung bekannt, auch die Berliner Staatsanwaltschaft bestätigte den Vorgang. Insgesamt seien Durchsuchungsbeschlüsse an sieben Orten in Berlin, Baden-Württemberg, Bayern und Nordrhein-Westfalen vollstreckt worden. Auch die Berliner Polizei ist involviert.

Die Hausdurchsuchungen hatten am Mittwochmorgen begonnen. AfD-Chef Tino Chrupalla berichtet davon, dass in der Parteizentrale „komplette Festplatten, Postfächer und Dateiordner“ kopiert würden. Hintergrund ist offenbar die Spendenaffäre der Partei und der Verdacht des Verstoßes gegen das Parteiengesetz.

Aus der AfD-Parteizentrale heißt es, es gehe um das Ermittlungsverfahren der Berliner Staatsanwaltschaft gegen den ehemaligen Parteivorsitzenden Jörg Meuthen, der mittlerweile aus der AfD ausgetreten ist. Ihm hat das Europaparlament die Immunität entzogen.

Die Staatsanwaltschaft interessiert sich demnach für die Rechenschaftsberichte der Partei aus den Jahren 2016 bis 2018 sowie für die Wahlkampffinanzierung 2017.

Laut NDR und WDR geht es bei den Ermittlungen vor allem um die Wahlwerbeaktionen des umstrittenen „Vereins zur Erhaltung der Rechtstaatlichkeit und bürgerlichen Freiheiten“ zugunsten der AfD. Die Ermittler wollen demnach die offiziellen E-Mail-Accounts des ehemaligen Parteichefs Jörg Meuthen und des damaligen Schatzmeisters einsehen und auswerten.

Die AfD moniert, dass vor der Durchsuchung keine Anfrage wegen der zu klärenden Sachverhalte an sie gerichtet worden sei. AfD-Chefin Alice Weidel kritisiert die Hausdurchsuchung als „äußerst ungewöhnliche und äußerst unverhältnismäßige Maßnahme zur Einschüchterung der AfD“.

