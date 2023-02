Finanzbeamtin verbrennt Steuererklärung „Neuer Tiefpunkt für Mecklenburg-Vorpommern“

Die Geschichte um Mecklenburg-Vorpommerns Tarnstiftung zur Rettung von Nord Stream 2 hat eine neue, überraschende Wendung genommen. Eine Finanzbeamtin soll die Steuererklärung der „Stiftung Klima- und Umweltschutz MV“ verbrannt haben, wie das Magazin „Cicero“ berichtete.

Aber der Reihe nach: Die Stiftung wurde auf Betreiben der Landesregierung gegründet, um das umstrittene Pipeline-Projekt Nord Stream 2 vor drohenden US-Sanktionen zu schützen. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hatte sich persönlich für das Projekt stark gemacht. Ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb der Stiftung organisierte die Fertigstellung der beiden Röhren durch die Ostsee.

Das Stiftungskapital in Höhe von 20 Millionen Euro, das angeblich für Klimaschutzprojekte genutzt werden sollte, kam von Nord Stream 2, einer Tochterfirma des russischen Energiekonzerns Gazprom. Im Februar 2022, unmittelbar vor dem russischen Überfall auf die Ukraine, stoppte die Bundesregierung das Projekt.

Auf die 20 Millionen Euro ist allerdings zumindest bis April 2022 keine Schenkungssteuer gezahlt worden, wie Mecklenburg-Vorpommerns Finanzminister Heiko Geue (SPD) damals im Schweriner Landtag mitteilte. Für die Klärung der Frage, wie das überhaupt passieren konnte, sind die Steuererklärungen relevant. Zunächst hieß es, diese seien verloren gegangen beziehungsweise im zuständigen Finanzamt nicht angekommen.

Beamtin soll Steuererklärung „aus Panik“ verbrannt haben

Die Finanzbeamtin habe die Steuererklärung bei einer „intensiven Suche“ in ihrem Büro gefunden, berichtete „Cicero“. Später habe sie das Dokument „aus Panik“ und wegen des wachsenden Drucks innerhalb der Behörde und durch die Medien im Kamin einer Bekannten verbrannt. Die Beamtin informierte ihren Vorgesetzten, der die Staatsanwaltschaft einschaltete.

„Das Image Mecklenburg-Vorpommerns hat einen neuen Tiefpunkt erreicht“, sagte Gerhard Bley von Transparency International dem Tagesspiegel. „Diese Geschichte fügt sich in das Bild der Verhältnisse in diesem Bundesland.“ Die Staatsanwaltschaft müsse nun dringend aufklären, was „im Finanzamt und drumherum“ passiert sei.

Schwesig versprach am Donnerstag Aufklärung. „Der Vorfall muss vollständig aufgeklärt werden“, sagte die Ministerpräsidentin im Deutschlandfunk. Zugleich wies sie den Vorwurf einer politischen Einflussnahme zurück. Wie viel Steuern jemand zahlen müsse, werde durch die zuständigen Finanzbehörden geprüft. „Darauf nimmt die Staatskanzlei und erst recht die Ministerpräsidentin keinen Einfluss.“

Schwesigs Finanzminister Geue betonte, die Stiftung habe vom zuständigen Finanzamt einen Bescheid über die Zahlung der Schenkungssteuer erhalten. „Es hat keine politische Einflussnahme auf die Bearbeiter im Finanzamt gegeben.“

