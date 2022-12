Frau täuscht Wehen vor Passagiere nutzen Notlandung in Barcelona aus und fliehen

Die spanische Polizei ist nach Behördenangaben auf der Suche nach zwölf Migranten, die nach einer mutmaßlich inszenierten medizinischen Notlandung am Flughafen in Barcelona geflüchtet sind. Insgesamt hätten rund 30 Passagiere des Flugzeuges auf dem Weg von Casablanca nach Istanbul versucht, nach der Notlandung in der Nacht auf Mittwoch zu fliehen, sagte ein Vertreter der spanischen Zentralregierung in Katalonien.

Auf einer Videoaufnahme war zu sehen, wie die Menschen am frühen Mittwochmorgen vom Flugzeug aus zum Abfertigungsgebäude des Flughafens El Prat liefen.

Das Flugzeug habe um 4.30 Uhr um Notlandung am Flughafen El Prat in Barcelona bitten müssen, da eine Passagierin kurz vor der Geburt stand und ihr „angeblich die Fruchtblase geplatzt war“, erklärte der Vertreter weiter.

Als das Flugzeug gelandet war und ein Krankenwagen und Polizisten kamen, um die Frau zu abholen, verließ eine Gruppe von Menschen demnach den Flieger und versuchte, zu fliehen. 14 von ihnen, darunter die Schwangere, seien festgenommen worden. Fünf Passagiere seien freiwillig an Bord des Flugzeugs zurückgekehrt.

Eine Untersuchung im Krankenhaus ergab nach Angaben aus Kreisen der Regionalregierung, dass die schwangere Frau „nicht kurz vor der Entbindung stand“. Deswegen sei sie wegen „Störung der öffentlichen Ordnung festgenommen“ worden. Die Zeitung „Diario de Sevilla“ berichtet, dass die Frau inzwischen freigelassen worden sei, sich aber jeden Tag beim Gericht melden müsse. Ihr Pass sei eingezogen worden und sie dürfe nicht ausreisen.

Bei den anderen Migranten werde derzeit alles unternommen, um ihre Rückkehr nach Marokko sicherzustellen.

Es ist der zweite Vorfall dieser Art in Spanien innerhalb von etwas mehr als einem Jahr. Im November 2021 hatte eine Maschine auf derselben Flugstrecke auf der spanischen Insel Mallorca notlanden müssen, weil ein angeblich unter Diabetes leidender Passagier einen Schwächeanfall erlitt und ins Koma gefallen zu sein schien.

Als er mit einem Freund aus der Maschine geholt wurde, flohen 21 Passagiere. Die Ärzte im Krankenhaus fanden den Passagier, bei dem ein Schwächeanfall vermutet wurde, bei guter Gesundheit vor – sein Begleiter war ebenfalls geflüchtet. (AFP/dpa)

