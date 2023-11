Folgen des Kriegs in Gaza Droht nach der Gaskrise nun eine Ölkrise?

Das Risiko für Deutschland und die westliche Welt lässt sich mit einem Blick auf die Weltkarte erahnen. Zwei Nadelöhre müssen Tanker und Frachtschiffe Tag für Tag passieren, um Waren und vor allem Erdöl zu transportieren: die Straße von Hormus und den Suezkanal. Kontrolliert werden die beiden Handelsrouten vom Iran und Ägypten, also zwei Staaten, die im aktuellen Krieg zwischen Israel und der Hamas im Gaza-Streifen eher auf Seiten der Palästinenser stehen.

Dass sich der Konflikt ausweiten könnte, ist in Deutschland und anderswo momentan die größte Sorge der Politik. Geopolitisch, aber auch wirtschaftlich. Denn bei einem Förderstopp oder einer Blockade der wichtigen Seewege könnte dann – nur kurz nach der Gaskrise – auch noch eine Ölkrise drohen. Allein durch die vom Iran kontrollierte Straße von Hormus wird jährlich ein Fünftel der weltweiten Erdöl-Transporte geschifft.

Die Sorge ist auch deshalb groß, da es ähnliche Erfahrungen bereits gibt. Schon in Folge des Jom-Kippur-Kriegs, als mehrere arabische Staaten Israel angriffen, kam es vor 50 Jahren zur Ölkrise. Der Rohöl-Preis erhöhte sich zeitweise um 70 Prozent, es folgten Sonntagsfahrverbote, leere Autobahnen und eine Wirtschaftskrise.

Solange sich der Iran nicht direkt an diesem Krieg beteiligt, sehe ich nicht, dass die Produktion und Lieferung von Öl gefährdet ist. Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank, ist noch gelassen.

50 Jahre später sind die Märkte aber überraschend stabil: Der Preis für ein Barrel der Rohölsorte Brent stieg zwar unmittelbar nach dem Überfall um mehr als zehn Prozent von 79 auf 88 Euro. Doch inzwischen ist der Preis immer weiter gesunken, auf inzwischen 75 Euro pro Barrel.

„Dieser Krieg spielt politische eine riesige Rolle, aber wirtschaftlich hat diese Region keine so große Bedeutung“, sagt der Chefvolkswirt der Commerzbank, Jörg Krämer. Er sieht zwei gewichtige Unterschiede zur Öl-Krise vor 50 Jahren. Damals sei die Allianz der arabischen Staaten einheitlich gegen Israel gestanden und zudem seien die Öl-Einnahmen für die Stabilität der autokratischen Regime heute wichtiger als damals. „Solange sich der Iran nicht direkt an diesem Krieg beteiligt, sehe ich nicht, dass die Produktion und Lieferung von Öl gefährdet ist“, sagt Krämer.

75 Euro kostet ein Barrel der Rohölsorte Brent aktuell – weniger als zu Kriegsbeginn.

Auch im Bundeswirtschaftsministerium sieht man keinen Grund zur akuten Sorge: „Die Versorgung mit Mineralölprodukten ist derzeit gewährleistet“, teilte eine Sprecherin auf Tagesspiegel-Anfrage mit. Der Weltmarkt für Kraftstoffe sei weiter liquide, zudem würden die strategische Ölreserve zusätzliche Sicherheit bieten. Die Speicher seien für mehr als 90 Tage gefüllt. Bislang sieht man im Haus von Robert Habeck jedoch keine Notwendigkeit, auf die Reserve zurückzugreifen: „Derzeit rechnet der Markt nicht mit einer Beeinträchtigung der Rohölversorgung aus der MENA-Region (Anm. d. Red.: gemeint sind der Mittlere Osten und Nordafrika), etwa wegen eines Ölembargos oder einer Blockade der Lieferwege für Rohöl.“

Die Ausweitung der heimischen Gas- und Ölförderung ist daher nun besonders wichtig. Michael Kruse, energiepolitischer Sprecher der FDP im Bundestag, will Deutschlands Energieversorgung unabhängiger machen.

So gelassen gibt sich die Opposition nicht: „Die Ampel sollte für den Ernstfall planen, die Entwicklung genau beobachten und vorausschauend handeln“, sagte CDU-Fraktionsvize Jens Spahn dem Tagesspiegel. Vorsorge sei nun entscheidend. „Die Ölreserven müssen gefüllt sein. Volle Öl-Speicher können eingesetzt werden, um Engpässe zu vermeiden und die Preise zu dämpfen“, sagte Spahn.

Auch innerhalb der Ampel gibt es Forderungen an das Wirtschaftsministerium. Deutschland habe sich in der Vergangenheit zu stark von autoritären Regimen abhängig gemacht, kritisierte der energiepolitische Sprecher der FDP im Bundestag, Michael Kruse. „Die Ausweitung der heimischen Gas- und Ölförderung ist daher nun besonders wichtig“, sagte er dem Tagesspiegel.

Tatsächlich wird der deutsche Ölbedarf bislang zu lediglich zwei Prozent aus heimischen Ölfeldern, etwa in der Nordsee, gedeckt. Ginge es nach der FDP, ändert sich das nun. „Jede hier in Deutschland gewonnene Tonne Öl und jeder Kubikmeter Erdgas senken unsere Importabhängigkeit und stabilisieren damit die Preise. Eine kluge Rohstoffstrategie stellt unsere Energiesouveränität ab jetzt in den Vordergrund.“