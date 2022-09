Interner Kreml-Bericht Russische Ökonomen warnen Putin vor massivem Einbruch der Wirtschaft

Ein Großteil der westlichen Sanktionen gegen Russland zielt darauf ab, die Wirtschaft des Landes zu schwächen. Insbesondere die enormen Energiepreise und die Abhängigkeit Europas von russischem Gas und Öl helfen dem Kreml derzeit noch, die eigene Wirtschaft und Währung zu stabilisieren.

Mittelfristig dürfte sich das ändern. Mit welch massivem Einbruch seiner Wirtschaft Russland derzeit rechnet, zeigt ein interner Bericht russischer Ökonomen für den Kreml, der dem Nachrichtenportal "Bloomberg" vorliegt.

Zwei der drei abgebildeten Szenarien prognostizieren ein deutliches Schrumpfen der Wirtschaft. Bei einer „trägen“ Wirtschaftsentwicklung rechnen die Experten für 2023 mit einem Rückgang des russischen BIP um 8,3 Prozent im Vorjahresvergleich. Im „Stress-Szenario“ würde das BIP 2024 seinen Tiefpunkt sogar erst 2024 mit einem Rückgang von 11,9 Prozent erreichen.

Vorkriegsniveau soll die Wirtschaft erst am Ende des Jahrzehnts oder gar später erreichen, heißt es in dem internen Papier. Auch der sogenannte „Brain drain“ (also die Abwanderung von Fachkräften) wird in dem Report thematisiert. Demnach rechnen die Analysten mit bis zu 200.000 IT-Spezialisten, die bis 2025 das Land verlassen könnten.

Russlands Wirtschaft ist stark abhängig von Energie-Exporten. Sie bilden das wirtschaftliche Rückgrat. Hier werden die Auswirkungen der Sanktionen laut des Berichts massiv spürbar sein.

Für die nächsten ein bis zwei Jahre warnen die Ökonomen vor „reduzierten Produktionsmengen in einer Reihe von exportorientierten Sektoren“, von Öl und Gas bis hin zu Metallen, Chemikalien und Holzprodukten. Auch wenn später ein gewisser Aufschwung möglich sei, „werden diese Sektoren nicht mehr der Motor der Wirtschaft sein“, heißt es.

Die westlichen Sanktionen würden für Russland jedoch nicht nur den Export eigener Rohstoffe erschweren, sondern auch den Import wichtiger Waren. Der Bericht schlüsselt detailliert auf, welche Sektoren in welchem Maße von den westlichen Sanktionen betroffen sein könnten.

Demnach sollen beispielsweise 95 Prozent der Passagierflüge mit Flugzeugen ausländischer Hersteller durchgeführt werden. Der Ausfall von Ersatzteil-Importen könnte zu einem massiven Schrumpfen der Flotte und sogar zu einem völligen Ausfall führen, heißt es.

Ähnlich gravierend wären die Folgen für den Pharmazie– und Agrarsektor sowie für den Bau von Industriemaschinen. Auch hier ist Russland zu großen Teilen abhängig von westlichen Importen.

Dass die westlichen Sanktionen für die russische Wirtschaft nicht so harmlos sind, wie der russische Präsident Wladimir Putin sie immer dargestellt hat, hat Putin nun auch selbst zugegeben. Beim Wirtschaftsforum in Wladiwostok räumte er ein, dass es in einigen Branchen und Regionen Schwierigkeiten gebe. So hätten Unternehmen zu kämpfen, die auf Zulieferungen aus Europa angewiesen seien. (TSP)

