Folgt die Revolte gegen Scholz? Wie der leise Rolf Mützenich plötzlich die Regierung unter Druck setzt

Rolf Mützenich hat an diesem Dienstag Geburtstag. 65 Jahre alt wird einer der politisch mächtigsten Deutschen nach dem Bundeskanzler. Für den Chef der SPD-Bundestagsfraktion, der Kanzlerfraktion, ist der Tag aber gleich in mehrfacher Hinsicht besonders: Sein Auftritt vor der Fraktionssitzung wird zu einem der eher seltenen Anlässe, an denen er diese Macht auch zeigt.