Fraktionschefin auf Sommertour in Ostdeutschland Wo fast niemand die Grünen wählt

Die Standpauke für Katharina Dröge fällt heftig aus: „Die Kommunikation war grottenschlecht“, wirft André Schreier der Grünen-Politikerin wegen des Gebäudeenergiegesetzes an den Kopf. Verbraucher seien vom sogenannten Heizungsgesetz verunsichert worden, die Bestellung für kleinere Wärmepumpen eingebrochen. „Chaos pur“, sagt Schreier erbarmungslos. Dröge lächelt tapfer. „Ich bin da, um ehrliche Antworten zu bekommen“, sagt sie und nimmt erst mal einen großen Schluck Wasser.

Die Fraktionschefin der Grünen ist, wie so viele andere Spitzenpolitiker, in diesen Tagen auf Sommertour. Doch während andere in den bayerischen Alpen wandern, hippe Unternehmen besuchen oder auf Volksfesten Reden halten, geht Katharina Dröge dorthin, wo es für die Grünen ungemütlich wird. Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Brandenburg stehen auf dem Programm.

Die Grünen tun sich im Osten traditionell schwer, die 6,3 Prozent bei den Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern galten schon als Erfolg. Der Partei fehlt es nicht nur an Wählern, sondern auch an Mitgliedern. Nicht bei allen Wahlen bekommen die Grünen genügend Kandidaten zusammen, gleichzeitig werden sie immer stärker von Rechten angefeindet.

Doch als ob das nicht reichen würde, beginnt Dröge nach Monaten des Ampel-Streits über das Heizungsgesetz ihre Tour ausgerechnet bei einem Wärmepumpenhersteller in Güstrow bei Rostock.

Bei Smart Heat, einem mittelständischen Unternehmen mit etwa 30 Mitarbeitern, führt Geschäftsführer Schreier sie durch die Montagehalle. Auf Großwärmepumpen hat sich die Firma spezialisiert, ihre Anlagen beheizen Krankenhäuser, Bibliotheken und Schwimmbäder zwischen China und Rostock. An Werkbänken, mit Kränen, Schraubenziehern und allerlei Rohren verschrauben eine handvoll Monteure die Wärmepumpen.

„Ich habe noch nie eine Wärmepumpe von innen gesehen“, sagt Dröge fasziniert. Bislang stellt Smart Heat 1000 Stück pro Jahr her, im nächsten Jahr sollen es schon 2000 sein, erklärt Schreier. Doch der geplante Erweiterungsbau verzögert sich. „Ich wurde informiert, dass 60 Behörden zustimmen müssen“, sagt er und klingt frustriert. „Es wird einem schwer gemacht, etwas aufzubauen und Arbeitsplätze zu schaffen.“

Es ist nicht das einzige Problem, das Schreier auf dem Wärmepumpenmarkt sieht. „Wir kämpfen hier damit, 500.000 Wärmepumpen pro Jahr zu produzieren.“ In China würde allein der größte Produzent 60 Millionen Stück pro Jahr schaffen. „Das ist eine andere Welt.“ An eine Besserung durch das GEG glaubt er nicht.

Die Wärmeplanung der Kommunen werde doch ohnehin nicht bis 2028 fertig und viele Handwerker wüssten zu wenig über die Technik. „Wir haben in Deutschland die mit Abstand höchsten Preise für den Einbau von Wärmepumpen“, beklagt Schreier. Er vermutet, dass dies auch an den hohen Förderungen von bis zu 70 Prozent liegt. „Der Handwerker hat dann keinen Preisdruck.“

Dröge hört sich die Kritik geduldig an, sie hat im Bundestag das Gesetz maßgeblich verhandelt. „Wir müssen die Wärmepumpe wieder beliebter bekommen“, sagt sie. Es sei zu wenig über die Wärmewende gesprochen worden. Am Ende wettet sie mit Schreier um einen Kasten Bier, dass die Chipfabrik Intel, die mit zehn Milliarden Euro Steuergeld nach Magdeburg gelockt wurde, länger als fünf Jahre am Standort bleibe. Schreier schlägt ein, seine Skepsis gegenüber der Energie- und Wirtschaftspolitik der Grünen aber bleibt.

Dass die Grünen kaum Vertrauen im Nordosten der Republik genießen, zeigt sich auch bei ihrem zweiten Stopp in der Kleinstadt Teterow. Von rund 9000 Einwohnern haben hier 2021 bei der Bundestagswahl nur 156 die Grünen gewählt. Im Gemeinderat ist die Partei nicht vertreten, nicht einmal einen eigenen Ortsverband gibt es.

„Wir fürchten die Kommunalwahlen im nächsten Frühjahr“, sagt Hannes Dettmann vom Verein „Formate“ mit Blick auf die starken Umfragen der AfD. Zusammen mit ein paar Freunden hat er den Verein gegründet, um ein altes Obst- und Gemüselager aus der DDR zu einem Kunst- und Kulturzentrum zu machen. Doch noch fehlen Geld und Genehmigungen, um die alten Hallen zu sanieren und so sitzen Dröge und die Vereinsmitglieder bei selbstgebackenem Kuchen und Guacamole in einem Zelt.

Diesmal ist es ein Wohlfühltermin für die Grünen-Politikerin, bei dem sie aber auch wieder mit den Problemen der Region konfrontiert wird. Ein Vereinsmitglied berichtet vom lokalen Fußballverein, bei dem die Mitspieler den Klimawandel leugnen und die Migrationspolitik skandalisieren würden.

Er selbst verkauft Wärmepumpen – und macht sich Sorgen. „Die Menschen sind verängstigt“, sagt er. Nach einer guten Stunde muss Dröge wieder los, schnell pflanzt sie noch ein paar Blumen, dann ist sie weg. Mit dem Wachstum ihrer Partei wird es hier wohl mehr Geduld brauchen.