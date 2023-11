Friedens-Demo vor dem Brandenburger Tor Wagenknecht bringt die Linke in die Bredouille

Ein bisschen mutet es an wie ein Déjà-vu: Am kommenden Samstag wird es in Berlin am Brandenburger Tor eine Kundgebung „für den Frieden“ geben. Unter dem Titel „Nein zu Kriegen“ rufen zahlreiche Organisationen und Verbände zu einer Demonstration auf.

Genau neun Monate zuvor hatte Sahra Wagenknecht, einstige Galionsfigur der Linken, gemeinsam mit der Publizistin Alice Schwarzer am gleichen Ort den „Aufstand für den Frieden“ beworben, für den sie nach Angaben der Polizei mindestens 13.000 Menschen mobilisieren konnte.

Ihr „Manifest für den Frieden“ war rund 900.000 mal unterzeichnet worden. Auch am Wochenende werden rund 10.000 Menschen zur Demo erwartet und wenngleich Wagenknecht dieses Mal nicht selbst Initiatorin ist, dürfte sie doch prominenteste Rednerin und Publikumsmagnet der Veranstaltung sein.

Dietmar Bartsch und Gregor Gysi rufen zu Demo auf

Wagenknecht hatte erst jüngst mit einigen Anhängern die Partei „Die Linke“ verlassen und so den Zerfall der Fraktion herbeigeführt. Umso bemerkenswerter ist es, dass neben dem „Bündnis Sahra Wagenknecht“ auch Linken-Granden wie der (Noch-)Fraktionschef Dietmar Bartsch und der frühere Fraktionschef Gregor Gysi zu der Demo aufrufen.

Als Rednerin auf der Auftaktkundgebung wird neben Sahra Wagenknecht auch der stellvertretende Vorsitzende der Linken Ates Gürpinar sprechen. Fast einträchtig wirkt das, zumindest auf dem Papier.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Nach all dem Ärger jetzt also gemeinsam für die vermeintlich gute Sache? So klingt es zumindest, wenn man Wagenknecht dazu befragt, für die der gemeinsame Auftritt wohl eher einen Triumph darstellen dürfte.

Dass man für ein gemeinsames Ziel an einem Strang ziehe, finde sie richtig und wichtig, sagte sie dem Tagesspiegel. „Es geht schließlich um nicht weniger als um den Frieden in der Welt, aber auch um die Zukunft unseres Landes.“

„Aufstand für den Frieden“ am Brandenburger Tor im Februar. © fritz engel / archiv agentur zenit/Fritz Engel

Bei der Linken gibt man sich verhaltener, ist um Distanz bemüht. Die Friedensdemo am Samstag werde von einem breiten Bündnis getragen, sagte Gürpinar dem Tagesspiegel, es klingt wie eine Rechtfertigung. „Wir mobilisieren zu der Demo, wie andere auch, mit einem eigenen Aufruf und machen uns den Wortlaut des zentralen Aufrufs nicht zu eigen.“

Linke distanziert sich mit eigenem Aufruf

Tatsächlich betont die Linke in ihrem Aufruf, sich zwar für Sanktionen gegen den „militärisch-industriellen Komplex Russlands“ einzusetzen, Sanktionen, die die russische Bevölkerung betreffen, hingegen abzulehnen.

Von rechtsextremen, kriegsrelativierenden und verschwörungstheoretischen Teilnehmenden distanzieren wir uns und rufen alle Teilnehmenden auf, sich klar von diesen abzugrenzen. Aus dem Demo-Aufruf der Partei Die Linke

„Von rechtsextremen, kriegsrelativierenden und verschwörungstheoretischen Teilnehmenden distanzieren wir uns und rufen alle Teilnehmenden auf, sich klar von diesen abzugrenzen“, heißt es weiter.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Man will als Linke bei einer Veranstaltung für den Frieden dabei sein, aber wenn irgend möglich dann auch nicht allzu sehr damit in Verbindung gebracht werden. Dass niemand aus der ersten Reihe spreche, sei kein Zufall, heißt es in der Partei hinter vorgehaltener Hand.

Und: Dass Wagenknecht die Demo nun völlig vereinnahme, das sei vorab nicht bekannt gewesen. Die Parteipromis Bartsch und Gysi würden selbst wegen anderer Termine gar nicht mitmarschieren. Auch äußern will sich keiner von ihnen.

Zur Demo ruft ohne Zweifel ein buntes Konglomerat an Personen und Verbänden auf. Vom Liedermacher Hannes Wader über die frühere Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche Margot Käßmann bis zu den Naturfreunden Deutschlands ist so ziemlich alles dabei. Fehlen tut allerdings eine Stimme aus der Ukraine.