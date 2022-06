Hendrik Wüst bleibt Ministerpräsident Nordrhein-Westfalens. Der Landtag in Düsseldorf wählte den CDU-Politiker am Dienstag nach Angaben von Landtagspräsident Andre Kuper mit 106 Stimmen bei 74 Gegenstimmen und einer Enthaltung erneut in das Amt.

Wüst führt nach der Landtagswahl am 15. Mai eine Regierungskoalition aus CDU und Grünen, die im Landtag zusammen über eine klare Mehrheit von 115 der 195 Sitze verfügt. Bei der Wahl wurden 181 Stimmen abgegeben.

Das neue Bündnis löst die alte NRW-Regierungskoalition aus CDU und FDP ab. Wüst, der in den vergangenen acht Monaten Kopf der schwarz-gelben Koalition war, führt nun die erste schwarz-grüne Koalition des Bundeslandes.

CDU und Grüne hatten in ihrem Koalitionsvertrag angekündigt, das bevölkerungsreichste Bundesland zur klimaneutralen Industrieregion umformen zu wollen. Dazu sollen unter anderem Wind- und Solar-Energie ausgebaut werden. (Reuters, dpa)