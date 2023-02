Fünf Lehren aus der Berlin-Wahl Merz im Glück, die Ampel vor Ärger

1. Die FDP stellt die Ampel infrage

Christian Lindners erster Weg am Wahlabend im Hans-Dietrich-Genscher-Haus führt ihn zur Bar. Er bestellt ein alkoholfreies Tannenzäpfle-Bier, besser als nichts. Es ist ein bitterer Abend für die FDP. Am späten Abend zeichnete sich nach langer Zitterpartie ab, dass es knapp nicht für einen Wiedereinzug ins Abgeordnetenhaus reicht.

Es ist die fünfte Landtagswahl in Folge, die die FDP verliert. Die Fliehkräfte in der Partei werden mit jeder Niederlage größer. Das Trauma von 2013, als die FDP nach einer Reihe desaströser Landtagswahlen aus dem Bundestag flog, sitzt tief. Für die Ampel-Koalition wird das Regieren noch mühsamer werden. Schon nach der niedersächsischen Landtagswahl im Oktober, die FDP scheiterte auch dort an der Fünf-Prozent-Hürde, wurde der Ton rauer. Er könnte sich nun weiter verschärfen.

Zu wichtig wollen sie das Ergebnis aber nicht nehmen. Berlin war für die Liberalen noch nie ein Stammland. „FDP ist nichts für schwache Nerven“, sagte Generalsekretär Bijan Djir-Sarai am Wahlabend auf der Bühne und wirkte weit weniger bedrückt, als man bei dem Ergebnis hätte erwarten können.

Für mich ist klar: Ab morgen ist die Appeasement-Politik in der Ampel-Koalition zu Ende. FDP-Politiker Wolfgang Kubicki ist unzufrieden mit der Ampel.

In der FDP gibt es mehrere Lager, die sich nicht trennscharf voneinander abgrenzen lassen. Was sich sagen lässt: Es gibt die, die in der Ampel-Koalition eine Chance sehen. Und die, die das Bündnis vor allem als Last empfinden. Zu Letzteren gehört der Vize-Vorsitzende Wolfgang Kubicki. „Ich bin fassungslos und traurig“, sagte er am Wahlabend. „Für mich ist klar: Ab morgen ist die Appeasement-Politik in der Ampel-Koalition zu Ende.“

Wie geht es weiter für Christian Lindner und seine FDP? © imago/Future Image / IMAGO/Frederic Kern

Es klingt wie eine Drohung. Schon auf die Niedersachsen-Wahl hat die FDP mit einer schärferen Profilierung reagiert, gepaart mit einer ordentlichen Dosis Optimismus.

Sie haben die Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke in den Vordergrund gestellt, und die Idee, in Niedersachsen zu fracken. Gleichzeitig haben sie das Ziel ausgerufen, bei der Bundestagswahl 2025 wieder zweistellig zu werden. Auf Bundesebene haben sich die Umfragen seitdem etwas stabilisiert.

Für einen Wahlerfolg in Berlin aber war es offensichtlich zu wenig. Sie haben jetzt ein neues Thema. Nicht Energie, sondern Verkehr. Die FDP ist die Partei der Autofahrer, sie will es bleiben.

Um das zu zeigen, will sie im Ampel-Streit um die Planungsbeschleunigung hart bleiben. Dass Auto-Wahlkämpfe für die FDP funktionieren können, zeigt ein Blick nach Baden-Württemberg.

Dort hat die FDP im März 2021 mit einem Auto-Wahlkampf 10,5 Prozent geholt. Noch eins wird klar an diesem Abend: Trotz der verlorenen Landtagswahlen wird die FDP die Koalition nicht verlassen. „Die Ampel-Koalition ist ohne Alternative“, sagt einer am Wahlabend.

2. SPD und Grüne kämpfen um Führungsrolle

Nein, Fragen wollte Saskia Esken an diesem bitteren Wahlabend im Willy-Brandt-Haus nicht beantworten. Kopfschüttelnd und mit zusammengepressten Lippen schritt die SPD-Vorsitzende nach ihrem kurzen Statement am Sonntag gegen 18:30 Uhr in der Parteizentrale von der Bühne und ignorierte dabei die Zurufe der Journalisten.

Sie sei überzeugt, dass es für eine Politik der Spaltung, wie sie der Wahlsieger von der CDU praktiziere, in Berlin „keine Mehrheit gibt“, hatte die Parteichefin erklärt und den eigenen Genossen für ihren Einsatz „bei dieser besonderen Wahl“ gedankt.

Franziska Giffey (SPD) am Wahlabend. © AFP / JOHN MACDOUGALL

Damit formulierte Esken einen Gedanken, den an diesem Abend viele Sozialdemokraten auch abseits von Kameras und Mikrofonen bemühten: Der Absturz der eigenen Partei in Berlin sei landesspezifischen Entwicklungen, genauer: der Unzufriedenheit mit den Schwächen der Politik in der Hauptstadt, geschuldet und biete keinen Anlass, um über eine Änderung der eigenen Linie etwa im Bund nachzudenken, versicherten sie.

Doch müssen sich auch die Sozialdemokraten der Tatsache stellen, dass ihr Kanzler Olaf Scholz und die von ihm geführte Koalition im Bund ihren Berliner Parteifreunden offensichtlich keine Rückendeckung geben konnten.

Das laut den Hochrechnungen am Abend äußerst knappe Rennen zwischen SPD und Grünen könnte zudem auch im Bund wieder die Frage aufwerfen, welche Partei im progressiven Lager die Führung beanspruchen darf. In unguter Erinnerung sind vielen Genossen die langen Monate im Bundestagswahlkampf, als die Ökopartei in Umfragen vorne lag.

Nun dürften jene Kräfte in der Sozialdemokratie gestärkt werden, die den grünen Partner für sozial unsensibel und blind für die Bedürfnisse weniger gebildeter Wähler halten. Kompromisse innerhalb der Ampel könnten damit noch schwieriger werden.

Das befürchten auch die Grünen, die auf ihrer Wahlfeier erst darüber jubelten, ihr Ergebnis von 2021 gehalten zu haben, dann aber Stück für Stück realisierten, dass sie am Ende bei einer großen Koalition aus dem Senat fliegen könnten.

Die Berliner Parteifreunde hätten einen Wahlkampf zu sehr für die eigene Klientel und zu wenig für die ganze Stadt gemacht, hörte man auch selbstkritische Stimmen. Doch noch gibt es Hoffnung für ein Bündnis mit SPD und Linken unter grüner Führung. „Das ist ein starkes Ergebnis. Das Rennen um Platz zwei ist noch offen“, sagte Parteichefin Ricarda Lang.

Für viele in der Partei ist jedoch die Sorge vor der Reaktion der FDP im Bund viel größer. „Das wird jetzt nicht leicht“, sagte eine Grüne. Schon seit Monaten hadern die Grünen mit vermeintlichen Blockaden ihres liberalen Partners, nun drohen noch zähere Verhandlungen, etwa bei der Planungsbeschleunigung oder dem Mieterschutz.

3. CDU-Chef Friedrich Merz bringt seine Gegner zum Schweigen

Mit der CDU geht es wieder bergauf. In Berlin wie im Bund hatte sie Ende September 2021 das schlechteste Ergebnis ihrer Geschichte eingefahren, jetzt hat sie in der Hauptstadt den Trend umgekehrt und mit Abstand die meisten Stimmen geholt – nachdem sich die Christdemokraten schon länger in allen bundesweiten Umfragen deutlich die Spitzenposition zurückerobert haben.

Das Berliner Ergebnis stärkt alle Beteiligten in der CDU, auch unseren Parteivorsitzenden. Thorsten Frei, Parlamentsgeschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag.

„Wir sind wieder da“, sagte denn auch Bundesvize Andreas Jung dem Tagesspiegel: „Ein klarer Kurs der Mitte führt zum Erfolg.“ Aus ihm will und kann auch die Bundespartei Honig saugen. „Das Berliner Ergebnis stärkt alle Beteiligten in der CDU“, sagte Thorsten Frei, Parlamentsgeschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag, dem Tagesspiegel, „auch unseren Parteivorsitzenden.“

So gehört Friedrich Merz, der als Oppositionsführer im Bundestag die Sichtbarkeit der Union erhöht, aber immer wieder auch polarisiert hat, zu den großen bundespolitischen Gewinnern der Berlin-Wahl. Denn er war nicht nur passiv im Wahlkampf präsent, sondern engagierte sich stark, prägte ihn mit umstrittenen Sprüchen wie dem von den „kleinen Paschas“ nach den Ereignissen der Silvesternacht mit.

Friedrich Merz kann zufrieden sein über den Ausgang der Berlin-Wahl. © dpa / Monika Skolimowska

Der Bundestags-Fraktionsvize Carsten Linnemann war sich am Abend denn auch „sicher, dass es Rückenwind gab durch Friedrich Merz“. Der Erfolg gibt ihm jedenfalls erst einmal Recht und dürfte seine Kritiker leiser werden lassen.

Schließlich hatte nicht nur die politische Konkurrenz links der CDU Merz ein gelegentliches rhetorisches Liebäugeln mit dem rechten Rand vorgeworfen. Auch aus der eigenen Partei war seine Wortwahl zum Teil öffentlich kritisiert worden, so vom schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten Daniel Günther.

Eine Pleite in Berlin hätte womöglich jene Parteikreise in der Meinung bestärkt, dass die CDU personell wie programmatisch unbedingt frischen Wind braucht, um auch in urbanen jüngeren Milieus bestehen zu können. Lange vor der Entscheidung, wer die Union als Kanzlerkandidat in die nächste Bundestagswahl 2025 führen soll, war zuletzt in kleineren Runden schon der Name des NRW-Ministerpräsidenten Hendrik Wüst gegen den 67-jährigen Merz ins Spiel gebracht worden.

In seinem Umfeld wurde zwar betont, es handele sich nur um wenige interne Kritiker. Um die Bedeutung der Berliner Wahl auch für ihn selbst wusste Merz dennoch, etwa als er am Wahlsonntag auf Twitter schrieb: „Diese Wahl ist eine Chance zu zeigen, dass die CDU auch Großstadt kann.“ Es ging auch um die Frage, ob Merz das kann oder nur traditionelle Unionswählerschichten erreicht und andere vielleicht sogar abschreckt. Letzteres war nicht der Fall, Friedrich Merz ist obenauf.

4. Der Existenzkampf der Linken ist noch nicht vorbei

Die Parteispitze jubelte am Wahlabend, und gute Nachrichten sind ja auch selten geworden für die Linkspartei. Ein ordentliches Ergebnis in Berlin, immerhin. In harte politische Währung ummünzen wird die Partei es aber nur können, falls am Ende tatsächlich die bisherigen drei Regierungspartnerinnen wieder zusammenfinden.

Die Linkspartei kämpft bundesweit um die nackte Existenz: Mit einer Abspaltung der Truppen um Sahra Wagenknecht ist zu rechnen, die Partei ist inhaltlich und strategisch tief zerstritten. Die Wählerinnen und Wähler wenden sich ab. Bei der vergangenen Bundestagswahl hat die Linke bundesweit keine fünf Prozent der Stimmen mehr erreicht, die Rettung waren die drei gewonnenen Direktmandate.

Sahra Wagenknecht spaltet ihre Partei. © dpa / Kay Nietfeld/dpa

Wofür ist eine Linkspartei in diesem Zustand eigentlich noch relevant? Wer dort angelangt ist, solche Fragen beantworten zu müssen, für den ist jede Regierungsbeteiligung von besonders großem Wert. Und so sind die Prozentpunkte für die Linkspartei weniger entscheidend als das künftige Regierungsbündnis.

Die zweite Frage ist, wie lange ein mögliches positives Signal aus Berlin angesichts der Turbulenzen auf Bundesebene vorhalten würde. Wagenknechts russlandfreundliche Haltung hat schon einmal fast zur Spaltung der Bundestagsfraktion geführt. Als nächstes mobilisiert sie gemeinsam mit Alice Schwarzer zu einem so titulierten „Aufstand für Frieden“ am 25. Februar am Brandenburger Tor. Der Stoff für Streit bleibt der Linkspartei erhalten.

5. In Bremen, Hessen und Bayern hat man die Wahl verfolgt

Im Vorfeld einer Bundestagswahl kommt dem Ausgang der ersten Landtagswahl eines Jahres eine besondere Bedeutung zu. Doch 2023 steht keine nationale Wahl an. Die politische Dynamik des Stadtstaats Berlin lässt sich auch nicht ohne weiteres auf den Bund übertragen.

Trotzdem schauen auch die Wahlkämpfer in Bremen (14. Mai), Hessen und Bayern (beide 8. Oktober) genau auf den Ausgang der Wahl in der Hauptstadt. In der Hansestadt regiert Giffeys Parteifreund Andreas Bovenschulte zudem mit der gleichen Koalition wie bisher in Berlin – mit Grünen und Linken.

In Hessen geht es im Herbst um die Frage, ob die CDU nach dann 24 Jahren an der Spitze der Regierung womöglich von der SPD oder von ihrem jetzigen Koalitionspartner, den Grünen, abgelöst wird. Die SPD schickt Bundesinnenministerin Nancy Faeser als Spitzenkandidatin ins Rennen, die mit ihrem zugleich freundlich-zugewandten und auf die Durchsetzung von Regeln zielenden Politikstil einen ähnlichen Ansatz wie Franziska Giffey pflegt.

In Bayern muss Ministerpräsident Markus Söder (CSU) einen Test bestehen. 2018 hatte er mit 37,2 Prozent schwächste CSU-Ergebnis seit 1950 eingefahren. Das will er nicht unterbieten. Dabei könnte ihm eine Regierung von Rot-Grün-Rot in Berlin sogar helfen: Dann nämlich bleibt ihm die Hauptstadt als liebstes Feindbild erhalten.

