Weniger Anreize, auf Masse zu setzen, mehr Geld für krisenfeste Ausstattung und der Druck, sich auf Disziplinen und Schweregrade zu spezialisieren. Für die Krankenhäuser startet vielleicht keine „Revolution“, wie Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) am Dienstag ankündigte, es zeichnet sich aber eine tiefgehende Reform ab.

Sollten Landesregierungen und Bundestag 2023 zustimmen, könnte das Gesundheitswesen sukzessive dem „Hamsterrad“ (Lauterbach) entkommen, in dem es sich seit 20 Jahren befindet.

Die Fallpauschalen sollen teilweise ersetzt werden. Zugespitzt formuliert, optimieren Kliniken ihr Budget durch personalarme Eingriffe an Hochbetagten, deren Leben auch durch die gut dotierte OP weder besser noch länger wird.

13 Prozent des Bruttoinlandsprodukts gehen in das Gesundheitswesen.

Bislang zahlen die Kassen den Kliniken pro Behandlungsfall eine „DRG“ abgekürzte Pauschale – weshalb es lukrative Eingriffe gibt und solche, die mehr kosten, als die Kliniken finanziert bekommen. Gibt es immer das gleiche Geld, lohnt es sich für Kliniken, den Aufwand zu verknappen und einen dann auskömmlichen Eingriff massenhaft anzubieten. Eine „Tendenz zu billiger Medizin“, sagte Lauterbach, europaweit einmalig.

Völlig abschaffen will Lauterbach die Anreize nicht. Denn bevor 2003 die Fallpauschalen kamen, erhielten die Kliniken von den Kassen für jeden Behandlungstag einen Betrag. Ärzte wussten, es schadet dem Budget nicht, wenn der eine oder andere Patient länger bleibt. Das vergeudete nicht nur Ressourcen, es schadete potenziell Patienten – und sei es durch Krankenhauskeime.

Nun sollen die Kliniken ihr Geld nicht nur pro Fall, sondern auch Vorhaltekosten erhalten. So wie die Feuerwehr. Dieser Vorhalteanteil wird für viele Kliniken aber maximal 60 Prozent der Mittel ausmachen – etwa in der Notfall-, Intensiv- und Kindermedizin.

Gewinne mit Krankenhäusern zu machen, wird dann schwierig Intensivmediziner Christian Karagiannidis

Die Kliniken werden drei Kategorien zugeordnet. Level I wäre die Grundversorgung, wobei die Absprache mit den örtlichen Praxen zentral ist. Darauf werden sich kleinere Landkrankenhäuser konzentrieren. Level II umfasst neben der Regel- auch die Schwerpunktversorgung. Und Level-III-Häuser – vorrangig Universitätskliniken – kümmern sich um aufwendige Spezial-Operationen. Für jedes Level gelten einheitliche Standards für Technik und Personal.

Zusatzkosten entstünden mit der Reform nicht, hieß es. Schon weil Behandlungen wegfielen, die nur wegen der jeweils lukrativen Pauschale durchgeführt würden. Der Koordinator der 16-köpfigen Kommission, der Berliner Psychiater Tom Bschor, sprach von den 13 Prozent des deutschen Bruttoinlandsproduktes, die für das Gesundheitswesen ausgegeben werden: „So hoch wie kaum in einem anderen Land.“

Notaufnahmen könnten die angekündigten Vorhaltekosten helfen. © imago images / Emmanuele Contini

Fünf Jahre soll der Prozess dauern, ob dabei einige der 1900 deutschen Kliniken schließen müssen, wurde Dienstag nicht klar. Grundsätzlich fehlt Personal, zumal in einer alternden Gesellschaft. Man hoffe, dass in der Reform auch Fachkräfte blieben, die wegen des „ökonomischen Drucks“ die Kliniken verlassen wollten, sagte Lauterbach.

Der Verband der Universitätsklinika teilte mit, das Level-System schärfe die Rolle der Häuser. Auch der Marburger Bund begrüßte die Idee, wünschte sich aber ein komplettes Ende der Fallpauschalen. Die Linkspartei fordert ein Gewinnverbot für Kliniken.

„Gewinne mit Krankenhäusern zu machen, wird in unserem Modell schwierig“, hielt Christian Karagiannidis dagegen, der als führender Intensivmediziner in Lauterbachs Expertenkommission berufen worden war. Auch Ärzte hätten „das Hamsterrad“ der Ökonomie befördert, sagte Karagiannidis mit Blick auf seine Zunft, man müsse nun weg von den „Partikularinteressen“.

Einzelne Landesminister hatten im Vorfeld moniert, in der Kommission dominierten Vertreter aus Hochschulen und Metropolen. Lauterbach sprach am Dienstag dagegen von „Lobbygruppen“, deren Einfluss man in der Kommission nicht hatte haben wollen: Kassen, Bundesländer, Ärzteverbände.

Und für den Minister sieht es gut aus. Den Sozialverbänden geht die avisierte Reform nicht weit genug, der CDU war sie zu unfertig, doch schon die AOK lobte die „guten Impulse“ – und aus den Ländern kam keine Entrüstung.

Zur Startseite