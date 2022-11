G20-Gipfel im Krisenmodus Um drei Uhr nachts klingelt das Telefon den Kanzler aus dem Schlaf

Der Kanzler ist zu Bett gegangen mit der Erkenntnis, dass es gelungen ist, Russland überraschend stark zu isolieren und eine gemeinsame G20-Erklärung gegen den Einsatz russischer Atomwaffen im Ukraine-Krieg zu erreichen.

Zuvor gab es am Abend im Garunda-Wisnu-Kencana-Kulturpark eine schöne Darbietung indonesischer Tänze, einige der G20-Staats- und Regierungschefs wie Großbritanniens Premier Rishi Sunak und Kanadas Justin Trudeau machten Bella Figura in balinesischen Batikhemden. Sieben Stunden ist man auf Bali Europa voraus.

Um drei Uhr nachts klingelt beim schlafenden Kanzler Olaf Scholz (SPD) das Telefon, sein Leiter der Abteilung für Außenpolitik, Jens Plötner, ist dran. Und er hat schlechte Nachrichten.

Zwei Tote in dem polnischen Dorf Przewodow an der Grenze zur Ukraine, durch Explosionen bei einem Einschlag einer Rakete aus russischer Produktion. Kampfeinheiten der polnischen Armee wurden sofort in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt.

Mehrere Theorien zu dem Raketeneinschlag

Ein Angriff auf das Nato-Land Polen? Wäre das der Bündnisfall? Die „Bild“-Zeitung kommentiert daheim bereits „Putin spielt mit dem Dritten Weltkrieg“. Ist es eine kalkulierte Provokation Wladimir Putins als Antwort auf Bali? Oder aber ein Abschuss durch ukrainische Flugabwehrraketen und die abgeschossene russische Rakete ist dann auf der polnischen Seite eingeschlagen? Russland hatte am Dienstag dutzende Raketen auf ukrainische Städte abgefeuert, darunter auch auf Lwiw nahe der Grenze zu Polen.

Scholz telefoniert nach dem nächtlichen Aufstehen mit dem polnischen Präsidenten Andrzej Duda, spricht ihm sein Beileid aus. Deutschland stehe eng an der Seite des Nato-Partners Polen.

Es dämmert in Bali. US-Präsident Joe Biden beruft am Rande des G20-Gipfels ein Krisentreffen ein. Daran nehmen die Staats- und Regierungschefs der sieben westlichen G7-Staaten sowie anderer Nato- und EU-Staaten teil, darunter neben Biden und Scholz auch Trudeau, Sunak und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron.

Es entsteht ein Bild, wie Biden, Scholz, Sunak und Macron sorgenvoll die Köpfe zusammenstecken und beraten, der deutsche Regierungssprecher Steffen Hebestreit hat es mit seinem Smartphone aufgenommen. Ein kleines Dokument der Zeitgeschichte.

Im Schatten der Ereignisse gelingt Einigung auf G20-Kommuniqué

„Wir bieten Polen unsere volle Unterstützung und Hilfe bei den laufenden Ermittlungen an“ , heißt es danach in einer Erklärung. Und: „Wir verurteilen die barbarischen Raketenangriffe, die Russland am Dienstag auf ukrainische Städte und zivile Infrastrukturen verübt hat.“ Diese Angriffe auf die Ukraine hat es nach der Einigung auf den Entwurf des Kommuniqués auch gegeben – und hier ist die Schuldfrage unzweifelhaft.

Übrigens wird das Kommuniqué dann am Mittwoch auf Bali von den G20-Chefs so angenommen, mit der mehrheitlichen Verurteilung des russischen Krieges und der klaren Aufforderung, den Einsatz von Nuklearwaffen zu unterlassen.. Das führt sogar zu einem ungewohnten Kanzler-Lob der Opposition: „Die Abschlusserklärung ist ein diplomatischer Tiefschlag für Russland und zeigt, dass es den Krieg nicht nur militärisch sondern auch politisch nicht gewinnen können wird“, twittert der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen. „Das ist ein diplomatischer Erfolg aller Beteiligten, ausdrücklich auch des Bundeskanzlers.“

Biden geht von einem Unfall durch eine Flugabwehrrakete aus

US-Präsident Biden gibt am Vormittag auf Bali ein Statement zu dem Vorfall in Polen, es ist eigentlich schon beendet, doch fast im Weggehen sagt er, es sei „unwahrscheinlich“, dass die Rakete aus Russland abgeschossen worden sei. Es gebe entsprechende Informationen über die Flugbahn. Das deutet eher auf die Flugabwehr-Variante hin.

Und wenig später sickert durch, dass es sich bei dem Geschoss wohl um eine Flugabwehrrakete aus der Ukraine handelt. Dies soll der US-Präsident bei dem Treffen mit anderen Staats- und Regierungschefs von Nato- und G7-Staaten auf Bali gesagt haben und erklärt auch seine öffentlichen Aussagen. Er soll von einer Rakete des Systems S-300 gesprochen haben.

Auch Duda äußert sich in Warschau vorsichtig, warnt vor Spekulationen. Er spricht von einem „isolierten“ Vorfall. Es deute nichts darauf hin, dass mit weiteren Raketeneinschlägen in Polen zu rechnen sei.

Russland hat Nato-Gebiet bisher penibel verschont

Bisher hat es Russland stets vermieden im Krieg gegen die Ukraine, auch Nato-Gebiet bei Angriffen zu treffen. Duda sagt, es sei „sehr wahrscheinlich“, dass sich Polen auf Artikel 4 des Nato-Vertrags berufen und eine Aussprache der 30 Verbündeten verlangen werde – also eine Stufe unter Artikel 5, dem Bündnisfall, der einem gemeinsamen Beistand für ein angegriffenes Mitglied vorsieht.

In Artikel 4 sichern sich die Nato-Staaten „Konsultationen“ in allen Fällen zu, in denen ein Mitglied „seine territoriale Integrität, politische Unabhängigkeit oder Sicherheit“ gefährdet sieht. Daraus gehen aber nicht zwingend gemeinsame Schritte hervor.

Die Reaktion der Nato wird stark davon abhängen, ob der Zwischenfall zufällig oder absichtlich herbeigeführt wurde, wird auf Bali betont. Indonesiens Präsident Joko Widodo sagt bei einer G20-Arbeitssitzung am zweiten Gipfeltag zwei Mal hintereinander an Russlands Adresse: „Stop the War.“ Denn das sei schließlich der Ursprung aller Probleme und Folgewirkungen.

Die G20-Staats- und Regierungschefs pflanzen für mehr Klimaschutz Mangroven. © Foto: dpa/Kay Nietfeld

Man versucht am Vormittag auf Bali trotzdem, das Gipfelprogramm abzuspulen, pflanzt als Zeichen für mehr Klimaschutz Mangroven. Hier entsteht so etwas wie ein Gruppenbild, auf das traditionelle G20-Familienfoto war zuvor verzichtet worden, da am Vortag noch in Vertretung von Putin der russische Außenminister Sergej Lawrow anwesend war. Gerade die westlichen G20-Mitglieder wollten nicht mit ihm posieren.

Lawrow ist schon abgereist, als die Meldungen aus Polen kommen. Kanzler Scholz tritt um 11.50 Uhr indonesischer Zeit vor die Presse. „Es ist jetzt notwendig, dass sorgfältig aufgeklärt wird, wie es dazu gekommen ist, dass diese Zerstörung dort angerichtet werden konnte“, sagt er.

Scholz verurteilt zudem scharf die jüngsten russischen Angriffe auf die Ukraine. „Wir stellen fest, dass Elektrizitätswerke zerstört werden, dass Umspannleitungen getroffen werden, dass Wasserversorgung zerstört wird. Das ist keine akzeptable Form der Kriegsführung in diesem ohnehin ungerechtfertigten Krieg“, betont Scholz.

In der deutschen Delegation sind sie trotz der beunruhigenden Nachrichten zumindest mit dem Gipfel sehr zufrieden, eben weil wichtige Schwellen- und Entwicklungsländer von Russland abrücken, weil die meisten Staaten den Krieg im Kommuniqué scharf verurteilen. Gastgeber Indonesien wird eine sehr starke Rolle bescheinigt, der Gipfel mit tausenden Teilnehmern ist perfekt organisiert, inklusive der in Rekordzeit ablaufenden täglichen Coronatests für alle.

Auf Indonesien folgt Indien bei der G20-Präsidentschaft. Zusammen mit China und Südafrika hat das Land den russischen Angriffskrieg in der Generalversammlung der Vereinten Nationen nicht verurteilt. Indien dürfte hoffen, dass der Krieg Russlands in der Ukraine bis zum Antritt seiner G20-Präsidentschaft beendet ist, denn sonst steht es vor unangenehmen Positionierungsfragen.

Bali hat zwar ein neues Momentum der Diplomatie gebracht, aber wie fragil alles bleibt, hat die darauffolgende kurze Nacht gezeigt.

