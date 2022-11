G20-Gipfel in Indonesien Abschlusserklärung enthält Russland-Kritik

Der G20-Gipfel führender Wirtschafts- und Schwellenländer hat in Indonesien trotz großer Meinungsunterschiede bei Themen wie dem Ukraine-Krieg eine gemeinsame Abschlusserklärung angenommen.

Das bestätigten mehrere Gipfelteilnehmer am Mittwoch gegenüber der Nachrichtenagentur dpa. In der Erklärung heißt es, die meisten Mitglieder der G20 verurteilten den Krieg in der Ukraine aufs Schärfste.

+++ Mehr in Kürze +++

