Gedränge bei den Grünen Auf der Europawahlliste wird es eng

Eigentlich braucht man von Karlsruhe nach Straßburg nur etwa eine Stunde. Doch wenn die Grünen auf ihrem Parteitag Ende November in Karlsruhe ihre Europawahlliste zusammenstellen, ist es für die Kandidaten noch ein langer Weg bis ins Europaparlament. Schon jetzt wird hinter den Kulissen hart um die besten Plätze verhandelt. Denn bei der Wahl im Mai 2024 dürfte es für viele in der Partei eng werden.

2019 zogen die Grünen mit dem Rekordergebnis von 20,5 Prozent in das Europäische Parlament ein, die SPD hängten sie locker ab. Es war der Höhepunkt der Beliebtheitswelle für das damalige Vorsitzenden-Duo Annalena Baerbock und Robert Habeck und ist bis heute das beste Ergebnis, das die Grünen jemals bundesweit einfahren konnten. „Wir sind ins Zentrum der politischen Debatte eingerückt“, jubelte Habeck am Tag nach der Wahl.

Aktuell stehen die Vorzeichen für die Europawahl gänzlich anders. Bei den Landtagswahlen in Hessen und Bayern verloren die Grünen so stark wie keine andere Partei. Auch in den bundesweiten Umfragen erreichen sie nur noch knapp 15 Prozent. Und so kommt es kurz vor der Listenaufstellung beim Parteitag der Grünen Ende November in Karlsruhe zu einigem Gedränge.

Die Spitzenkandidaten werden nicht wieder antreten

19 von 21 Abgeordneten wollen nochmal antreten, doch nicht für alle wird es für einen sicheren Listenplatz reichen. Von hinten drängen bereits neue Bewerber. „Im Moment ist noch fast alles offen“, sagt ein Europa-Grüner und klingt besorgt. Nervosität mache sich breit.

Ein bisschen Druck wird aus der Situation genommen, da drei der vorderen vier Kandidaten von 2019 nicht mehr antreten. Ex-Spitzenkandidatin Ska Keller erklärte bereits bei ihrem Rückzug vom Amt als Fraktionschefin im Jahr 2022, nicht wieder kandidieren zu wollen. Die Brandenburgerin will sich nach 15 Jahren im Europaparlament neuen Herausforderungen stellen, möglich scheint der Wechsel in die Landespolitik.

Auch ihr Co-Spitzenkandidat von 2019, Sven Giegold, hat sich als Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium schon eine neue Aufgabe gesucht. Zudem wird mit Reinhard Bütikofer ein Grünen-Urgestein aus Altersgründen nicht mehr antreten.

Ich möchte als deutsche Spitzenkandidatin dafür sorgen, dass wir die nächsten Schritte beim Green Deal gehen und die grüne Industrialisierung vorangebracht wird. Terry Reintke, seit 2014 Europaabgeordnete der Grünen.

Auf ihre Plätze spekuliert eine neue Generation, allen voran Terry Reintke. Was seit Monaten in der Partei kursiert, bestätigt die Fraktionsvorsitzende der europäischen Grünen gegenüber dem Tagesspiegel: „Ich möchte als deutsche Spitzenkandidatin dafür sorgen, dass wir die nächsten Schritte beim Green Deal gehen und die grüne Industrialisierung vorangebracht wird.“

Die 36-jährige Terry Reintke aus Gelsenkirchen ist in Deutschland noch nicht so bekannt wie die Spitzenkandidatinnen von FDP und SPD, doch im EU-Parlament hat sie sich einen verlässlichen Ruf erarbeitet. © promo

In Deutschland ist die 36-Jährige aus Gelsenkirchen zwar noch nicht so bekannt wie die Spitzenkandidatinnen von FDP und SPD, Marie-Agnes Strack-Zimmermann und Katarina Barley. Doch im Europäischen Parlament hat sie sich einen verlässlichen Ruf als pro-europäische und feministische Sozialpolitikerin erarbeitet. Als Teil der MeToo-Bewegung wurde sie 2017 vom Time-Magazin zur „Person of the Year“ gewählt.

Um Listenplatz zwei kämpfen ein Realo und ein Linker

Auch als Spitzenkandidatin der europäischen Grünen ist sie offenbar im Gespräch, eine Entscheidung darüber fällt aber erst Anfang Februar in Lyon. Trotz der schwachen Umfrageergebnisse hofft Reintke auf ein gutes Ergebnis für ihre Partei, die bei Europawahlen meist besser abschneidet als bei Bundestagswahlen. Sie sieht dafür unausgeschöpftes Potenzial: „Ich möchte auch Menschen ansprechen, die nicht zum klassischen Grünen-Klientel gehören.“

Mit dem Krieg in der Ukraine und dem Angriff auf Israel sehen wir, dass ein starkes außenpolitisches Profil für die Grünen immer wichtiger wird. Sergey Lagodinsky will auf Listenplatz zwei kandidieren.

Umstrittener ist Listenplatz zwei, um den sich nach Tagesspiegel-Informationen der Außenpolitiker Sergey Lagodinsky und der Klima- und Energieexperte Michael Bloss bewerben wollen. Sie stehen nicht nur für unterschiedliche Parteiflügel – Lagodinsky gilt als Berliner Realo und Bloss als baden-württembergischer Linker – sondern auch für unterschiedliche Profile.

„Mit dem Krieg in der Ukraine und dem Angriff auf Israel sehen wir, dass ein starkes außenpolitisches Profil für die Grünen immer wichtiger wird“, sagt Lagodinsky, der als Jugendlicher mit seiner Familie als jüdischer Kontingentflüchtling aus Russland nach Deutschland kam und später in Rechtswissenschaften promovierte.

Bloss, der sich in den vergangenen Jahren als Energie- und Klimaexperte hervorgetan hat, wirbt dagegen mit einem Kernthema der Grünen: „Ich will in der nächsten Legislaturperiode den Green Deal fortsetzen und vor den Rechten schützen, die die Axt an jeglichen Klimaschutz legen“, sagte er dem Tagesspiegel. Ähnlich wie in den USA brauche es gezielte Investitionen in grüne Zukunftstechnologien.

Der Nachwuchs macht den Promis die Plätze streitig

Auch auf Platz drei, einem Frauenlistenplatz, könnte es zu einer Kampfkandidatur kommen. Mit der Berliner Außenpolitikerin Hannah Neumann aus Berlin-Lichtenberg und der Vorsitzenden des Ausschusses für Verbraucherschutz, Anna Cavazzini aus Sachsen, treffen zwei profilierte und gut vernetzte Politikerinnen aufeinander.

Anna Cavazzini will auf Platz drei kandidieren. © Europaeisches Parlament

Sollte es um Platz zwei und drei tatsächlich zu offenen Wahlen kommen, werden die Plätze vier und fünf für die jeweiligen Verlierer reserviert. Doch ab Platz sechs ist das Personaltableau noch völlig offen. Prominente Grüne wie Rasmus Andresen, Erik Marquardt oder Jutta Paulus scheinen sich zwar keine Sorgen machen zu müssen, doch bei der genauen Listenplatzierung geht es viel ums Ego. Auf einigen Listenplätzen könnte es zu Bewerbungen von drei oder noch mehr Kandidaten kommen.

Auch ein paar Neue können sich Hoffnungen machen, auf dem Parteitag genügend Delegiertenstimmen zusammenzubekommen. Häufig genannt wird beispielsweise Anna Peters. Die frühere Sprecherin der Grünen Jugend weiß die einflussreiche Nachwuchsorganisation sowie ihren starken baden-württembergischen Landesverband hinter sich.

Vom Realo-Flügel kann sich Jan Wulff gute Chance ausmalen. Zwar verfügt der Berliner BKA-Kriminalkommissar kaum über politische Erfahrungen, doch auch in der Parteispitze würde man sich über seine innenpolitische Expertise freuen – schließlich punkten die Grünen auf diesem Feld wenig.

Auch das Wissen der China-Expertin Janka Oertel würden sich viele in der Partei im Europaparlament wünschen. Doch obwohl der Name Oertel häufig fällt, könnte ihr ein starker Landesverband oder ein unterstützender Flügel fehlen. Mit dem Hamburger Landesverband im Rücken kann dagegen Rosa Domm, bislang Sprecherin für Klimapolitik und Mobilitätswende in der Bürgerschaft, auf einen guten Listenplatz hoffen. Und auch der früheren Landesvorsitzenden aus Bremen, Alexandra Werwath, werden Chancen eingeräumt.

Auf den meisten der hinteren Listenplätze wird es in Karlsruhe voraussichtlich zu Kampfabstimmungen kommen. Am Ende kann dann auch das Momentum einer guten Rede über die Gunst der Delegierten entscheiden. Einfach ist der Weg nach Straßburg auf jeden Fall nicht.