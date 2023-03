Gegen fünf Bewerber durchgesetzt Bundestagsabgeordneter Kuhle wird neuer FDP-Landeschef in Niedersachsen

Niedersachsens FDP hat nach dem Ausscheiden aus dem Landtag einen neuen Vorsitzenden. Der Bundestagsabgeordnete Konstantin Kuhle übernimmt die Parteiführung im Landesverband.

Bei einem Landesparteitag, der von Kritik an der Ampel-Koalition im Bund geprägt war, betonte Kuhle am Samstag in Hildesheim, er würde sich „schämen, wenn die FDP leichtfertig diese Regierung aufs Spiel setzen würde“.

Er finde die Beteiligung der FDP an der Ampel ausdrücklich gut. Der 34-Jährige erhielt im ersten Wahlgang 182 von 289 Stimmen (63 Prozent). Er setzte sich damit gegen fünf weitere Bewerber durch, darunter war der Bundestagsabgeordnete Gero Hocker (34,9 Prozent).

Kuhle war als Generalsekretär mitverantwortlich für den Landtagswahlkampf der FDP. In seiner Bewerbungsrede kündigte er eine detaillierte Aufarbeitung des Ergebnisses an. Bei der niedersächsischen Landtagswahl im Oktober hatte die FDP den Verbleib im Landtag mit 4,7 Prozent um rund 12 600 Stimmen verpasst. (dpa)

