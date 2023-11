Konferenz in Berlin Gehört der Islam noch zu Deutschland, Herr Wulff?

Man muss einige Monate vor dieser Islamkonferenz beginnen. Im Sommer 2023 veröffentlichte der „Unabhängige Expertenkreis Muslimfeindlichkeit“ im Auftrag des Bundesinnenministeriums ein umfassendes Gutachten.

Zentrale Erkenntnisse des Berichts sind erstens die weit verbreitete Muslimfeindlichkeit im Land und zweitens die teils bewusst, teils unbewusst vorgenommene „Spaltung der Gesellschaft in ein ‚Wir‘ und ‚die Anderen‘.“

Der zentrale Satz der Einwanderungsgesellschaft

So steht es wörtlich im Bericht. Hier die Mehrheitsgesellschaft, dort die Muslime. Dieses sogenannte „Othering“ treffe auch andere Minderheiten wie Juden.

An diesem Dienstag, dem 21. November, eröffnet die Auftraggeberin der Studie, Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD), die Islamkonferenz in ihrem Ministerium mit den Sätzen: „Die meisten Musliminnen und Muslime sind seit langem tief verwurzelt in unserer demokratischen Gesellschaft. Sie sind von den Bildern der entgrenzten Gewalt der Hamas genauso schockiert wie wir.“

Hier die Mehrheitsgesellschaft, dort das Leben der anderen. Die Frage stellt sich nach den Schockwellen, die der 7. Oktober 2023 auch durch die deutsche Gesellschaft gejagt hat, umso deutlicher: Gehört der Islam in den Köpfen wirklich zu Deutschland?

Wulff: „Stellen sie sich deutlicher als bisher gegen Radikale und Fundamentalisten“

Christian Wulff will diese Frage gern und aus „innerer Überzeugung“ mit Ja beantworten. Der ehemalige Bundespräsident spricht nach Faeser an diesem Tag.

Wulff hatte 2010 den zentralen Satz der deutschen Einwanderungsgesellschaft geprägt. „Der Islam gehört zu Deutschland“ hatte er gesagt und damit schon damals scharfen Widerspruch ausgelöst.

Fast die Hälfte der Deutschen meinten noch 2021, dass der Islam nicht zum Land gehöre. Rund sieben Prozent der Menschen sind inzwischen muslimischen Glaubens, knapp die Hälfte von ihnen sind deutsche Staatsbürger.

Deutliche Kritik an zurückhaltenden Islam-Verbänden

Der CDU-Politiker erinnert daran, wie seine Rede damals – weithin vergessen – weiterging: „Ich sagte auch, es müssten sich alle an unsere gemeinsamen Regeln halten. Wer das nicht tut, muss mit der entschlossenen Gegenwehr aller rechnen.“

Wulff fordert insbesondere von den Islamverbänden: „Stellen sie sich deutlicher als bisher gegen Radikale und Fundamentalisten.“ Er kritisiert scharf die jüngsten Freitagspredigten, die Worte des Chefs der türkischen Religionsbehörde Diyanet, der das Judentum als „schmutzige Religion“ bezeichnet hatte.

Die diesjährige Islam-Konferenz versucht sich an einer Gratwanderung: Einerseits soll über anti-muslimischen Rassismus gesprochen werden, andererseits der überproportional verbreitete Antisemitismus unter deutschen Muslimen besprochen werden.

Der Balanceakt zeigt sich schon an der Länge des Namens der Veranstaltung: „Sozialer Frieden und demokratischer Zusammenhalt: Bekämpfung von Antisemitismus und Muslimfeindlichkeit in Zeiten gesellschaftlicher Spaltung“ ist das Motto der zweitägigen Konferenz.

Faeser forderte mehr öffentliche Bekenntnisse von Muslimen

Gastgeberin Nancy Faeser spricht in ihrer Eröffnungsrede vom „Schatten des Konflikts im Nahen Osten“. Sie fordert die Muslime und insbesondere die großen Islamverbände auf, „noch lauter zu werden“ gegen Antisemitismus.

Die Besuche von Synagogen seien ein ermutigendes Signal, sagt die SPD-Politikerin, aber das reiche ihr nicht. „Solch ein Bekenntnis ist nur dann von Wert, wenn es auch breit und offen vermittelt wird“, erklärt die Bundesinnenministerin.

Ayman Mazyek, Vorsitzender des Zentralrates der Muslime, kann diesen Appell nicht vor Ort hören. Mazyek war wie andere Islam-Verbände in diesem Jahr nicht eingeladen worden. Er sagte am Mittwochmorgen, dass es gerade jetzt Austausch brauche.

Mazyek verurteilte „menschenfeindliche Parolen“ auf pro-palästinensischen Demonstrationen, wies aber auch auf die Stimmung in den Gemeinden hin: „Viele Muslime in unserem Land sind verunsichert, haben Angst, sich überhaupt zu Wort zu melden, sie fühlen sich eingeschüchtert durch die Debatte.“

Aussagen wie „Der Islam gehört zu Deutschland“ oder das Sprechen von „jüdischen Mitbürgern“ verdeutlichen die Vorstellung einer christlich dominierten Mehrheitsgesellschaft. Derviş Hızarcı, Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus

Axel Kreienbrink vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hat eine der größten Studien zu Diskriminierungserfahrungen von Muslimen durchgeführt.

Er spricht am ersten Konferenztag mit anderen Experten, soll die nüchternen Zahlen zur aufgeheizten Debatte liefern. „In nahezu allen Bereichen haben Muslime eine deutlich stärkere Wahrnehmung von Diskriminierung“, sagt Kreienbrink.

Frauen mit Kopftuch betroffen

Ein Drittel erlebe täglich Herabwürdigungen, die Hälfte sehe sich bei der Wohnungssuche benachteiligt. Frauen mit Kopftuch seien noch einmal deutlich stärker betroffen. Vielleicht ist eine weitere wichtige Frage in diesen Tagen: Fühlen sich Muslime in Deutschland überhaupt willkommen?

Derviş Hızarcı ist zurzeit gern gesehener Gast auf dieser Art Veranstaltungen, erst kürzlich war er eingeladen beim Bundespräsidenten.

Hızarcı leitet die Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus, die sich für Verständigung zwischen Juden und Muslimen einsetzt. „Aussagen wie „Der Islam gehört zu Deutschland“ oder das Sprechen von „jüdischen Mitbürgern“ verdeutlichen die Vorstellung einer christlich dominierten Mehrheitsgesellschaft“, sagt er dem Tagesspiegel.

„Solange wir ausdrücken müssen, dass der Islam zu Deutschland gehört, gehen wir weiter davon aus, dass er eigentlich nicht dazugehört.“ Wer die Zugehörigkeit von über fünf Millionen Menschen sogar infrage stelle, begebe sich „in gefährliche Fahrwasser“.

Es ist an diesem Tag vor allem Bundespräsident a. D., Christian Wulff, der sich in seiner Rede in integrativen Worten versucht: „Wir haben Extremisten auf allen Seiten, bei allen Religionen. Die Vermittler, die Gemeinsamkeiten herausstreichen, stehen unter starkem Druck. Mehr als je zu vor. Niemand darf sich im 21. Jahrhundert wegen seines Glaubens rechtfertigen müssen”, sagt Wulff.

Mit Bezug auf den Nahost-Konflikt fordert der CDU-Mann: „Das Entweder-oder von Solidarität für Israel oder Empathie für die Opfer in Gaza; das muss enden.“