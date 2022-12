Gelockerte Preisregeln Das plant Lauterbach gegen die Lieferengpässe bei Medikamenten

Wegen der Lieferengpässe bei vielen Medikamenten sollen künftig die Preisregeln bei Arzneien für Kinder gelockert werden. Das berichtet die „Süddeutsche Zeitung“ am Dienstag unter Berufung auf ein Eckpunktepapier für ein Gesetzesvorhaben von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD).

In der aktuellen Krankheitswelle gibt es Probleme bei der Versorgung mit gewissen Medikamenten, für Kinder fehlt etwa Fiebersaft.

Der Zeitung zufolge beschreibt das Papier mehrere Maßnahmen. Zum einen sollen demnach die Preisregeln bei wichtigen Medikamenten für Kinder gelockert werden. Bislang werden die Kosten mit verschiedenen Instrumenten wie einer Festpreisregelung und einem Preismoratorium möglichst niedrig gehalten.

Für die Hersteller ist das wenig attraktiv. „Es gibt zu wenige Anbieter solcher Mittel, weil die Festpreisregelung bei uns zu einem Abwandern der Produktion in Billiglohnländer wie Indien und China geführt hat“, hatte der Präsident des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte, Thomas Fischbach, kürzlich in der „Rheinischen Post“ erklärt.

Lauterbach plant Neuregelungen auch bei Arzneien für Erwachsene

Wie die „Süddeutsche“ nun berichtet, will Lauterbach diese Instrumente zur Preissteuerung bei Arzneien für Kinder teilweise abschaffen. Die Gewinnspannen der Hersteller sollen damit deutlich steigen, die Produktion und Lieferung nach Deutschland in der Folge attraktiver werden. Ähnliche Maßnahmen seien laut dem Ministeriumspapier für bestimmte Krebsmedikamente und Antibiotika für Erwachsene geplant.

Auch sollen dem Bericht zufolge insgesamt künftig andere Kriterien bei der Medikamentenbeschaffung gelten. So solle nicht wie bisher nur der billigste Anbieter zum Zug kommen, heißt es.

Stattdessen sollen bei wichtigen Arzneien stets neben einem Vertrag mit dem günstigsten Anbieter aus dem nicht-europäischen Ausland auch immer ein zweiter Vertrag mit dem günstigsten Hersteller aus der EU geschlossen werden. Der Auftrag werde dann geteilt.

Im Zuge der Engpässe hatte Ärztekammer-Präsident Klaus Reinhardt am Wochenende vorgeschlagen, wer gesund sei, solle zu Hause vorrätige Arznei an Kranke abgeben. „Wir brauchen so was wie Flohmärkte für Medikamente in der Nachbarschaft“, sagte er dem Berliner „Tagesspiegel“.

Für solche Medikamenten-Flohmärkte könnten auch Arzneimittel infrage kommen, deren Haltbarkeitsdatum bereits einige Monate abgelaufen sei. Die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA) wies den Vorschlag in scharfer Form zurück. (AFP)

