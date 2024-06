Gericht kippt Einreisesperre für Rechtsextremisten Wo ein Wille ist, soll auch ein Verbotsgesetz sein

Der österreichische Polit-Aktivist Martin Sellner ist in der Bundesrepublik zu betrüblicher Prominenz gelangt, seit sein Mitwirken an einem Extremisten-Treff mit AfD-Politikern in Potsdam bekannt wurde. Der Mann weiß, wie man Rechtsextremismus zeitgemäß inszeniert, mit Internet, coolen Klamotten, gut platzierten Fremdworten und Pseudodenkertum in Buchform. Vor allem mit geschickt geschürter Wut auf Migranten, die Sellner für seines Volkes Unglück verantwortlich macht.

So einer ist schwer zu ertragen, wenn ihn plötzlich alle aushalten müssen. Und wenn ganz Deutschland auf Potsdam guckt, weil Sellner dort mit seinem „Remigrations“-Gerede Schlagzeilen macht.

Hier der starke Sellner, dort der schwache Staat? Darf nicht sein, entschied Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) und betrieb ein Verfahren nach Paragraf 6 des „Gesetzes über die allgemeine Freizügigkeit von Unionsbürgern“.

Jost Müller-Neuhof ist Rechtspolitischer Korrespondent des Tagesspiegels. Er ist skeptisch, wenn Politiker notorisch fordern, „alle Mittel auszuschöpfen“.

Dort steht etwas davon, dass auch ein Österreicher wie Sellner seine Freizügigkeit in Deutschland verlieren kann, jedoch „nur aus Gründen der öffentlichen Ordnung, Sicherheit oder Gesundheit.“ Dann ist auch noch davon die Rede, dass „eine tatsächliche und hinreichend schwere Gefährdung“ vorliegen muss, die „ein Grundinteresse der Gesellschaft berührt“.

Hohe Hürden; Freizügigkeit ist EU-Paradedisziplin. Dass allein die verwerfliche Gesinnung Sellners dafür ausreicht, muss von Anfang an zweifelhaft gewesen sein – jetzt hat das zuständige Verwaltungsgericht es bestätigt (Az.: VG 3 L 237/24). Sellner ist rechtsextrem, aber nicht doof: Die szenetypischen strafrechtlichen Verurteilungen hat er sich erspart. Er redet anders, als er denkt.

Ein Sellner genügt, um die Beherrschung zu verlieren. Der Mann wird sich feiern. Das letzte halbe Jahr lief gut für ihn, Potsdam hat geholfen. Jost Müller-Neuhof

Rechtskräftig ist der Beschluss noch nicht, ein Politikum ist er schon jetzt. Denn die Verantwortlichen auf städtischer Seite münzten die Schlappe sogleich in eine Forderung um. Motto: Wenn die Gesetze ein Einreiseverbot für einen wie Sellner nicht hergeben, müssen eben neue Gesetze her.

Wie sollen die aussehen? Welche EU-Bürger fielen darunter? Und was, wenn andere EU-Staaten die Freizügigkeit für politische Extremisten anderer Sorten ebenfalls beschränken? Wie fänden wir das? Wollen wir dafür ein Beispiel sein, ausgerechnet zur Europawahl?

Ein Sellner genügt, um die Beherrschung zu verlieren. Der Mann wird sich feiern. Das letzte halbe Jahr lief gut für ihn, Potsdam hat geholfen.