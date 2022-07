Erneut hat ein öffentlicher Vortrag vor allem deshalb Resonanz bekommen, weil er nicht gehalten wurde. Eine Biologie-Promovendin wollte an der Humboldt-Uni im Rahmen eines populärwissenschaftlichen Programms über Sex, Gender und darüber sprechen, „warum es in der Biologie zwei Geschlechter gibt“; sie konnte aber nicht, weil Unterstützer und Kritiker auf digitalen Plattformen zum Aufruhr riefen und der Uni – nachvollziehbar – Sicherheitsbedenken kamen. Die Uni sagte ab. Die „Lange Nacht der Wissenschaften“ ist schließlich keine Nacht der langen Messer.

Eine Konterrevolution der Rückständigkeit, die zum Eingreifen zwingt

Dennoch lohnt ein Blick auf den Vorgang und die Diskussionen, die er ausgelöst. Wo die einen „cancel culture“ und einen Angriff auf die Wissenschaftsfreiheit sehen, erkennen andere eine Konterrevolution der Rückständigkeit, die zum sofortigen Eingreifen zwingt – ebenfalls im Namen der Wissenschaft. Die Zweigeschlechterbiologie, von der die junge Forscherin sprechen wollte, ist demnach so transfeindlich, weil sie Nichtbinäre ignoriert, wie die Mehrgeschlechterbiologie frauenfeindlich ist, weil sie weiblichen Diskriminierungsschutz schwächt. Außenstehende mit bloßem Schul- oder Erfahrungswissen über Fortpflanzung ahnen, dass es um politische Begriffs- und Deutungskämpfe geht, die sich im jeweiligen Wissenschaftsverständnis niederschlagen. Oder andersherum: Dass lebendige Wissenschaft eben auch das politische Verständnis anregt, aufregt – prägt.

Man muss kein Mitleid mit der Biologin haben

So soll es auch sein. Wissenschaft und Politik sind Menschenwerk, das sich gemeinsam ereignet und entwickelt. Jede Perspektive ist wertvoll, die neue Einsichten ermöglicht. Oder auch eine richtige alte bestätigt, die unter der Progression des Neuen ins Vergessen gerät. Was und wie man etwas trennt, akzentuiert oder verschwinden lässt, ist Sache der Akteure. Man muss deshalb kein Mitleid haben mit der Nachwuchswissenschaftlerin, die ihrem Studium der Gameten auch den Auftrag entnommen hat, dem Geschlechterpluralismus die – nach eigener Ansage – feministische Stirn zu bieten. Ihre betont evolutionsbiologische Botschaft in Kontrast mit dem Reizwort „Gender“ im Vortragstitel war, unter Einschluss ihres aktivistischen Twitter-Profils, eine Provokation, sollte eine sein und ist als solche angenommen worden.

Das Feindschema wird zum Debattenprinzip erhoben, Exklusion als Erfolg gefeiert

Umgekehrt können auch die Provozierten nicht überrascht sein, sich als Zensoren angeklagt zu sehen. Die gespielte Arglosigkeit, mit der man über das ach so schreckliche Tun der Biologin bloß „informieren“ wollte, ist Teil des Kalküls, wirksam Sprechverbote verhängen zu können. In den digitalen Arenen lassen sich schnell Fronten ziehen, die als Drohkulisse für das echte und wahre Gemeinschaftsleben dienen. Der Effekt ist Einschüchterung. Oft geht es gegen die Person, seltener um die Sache, aber immer um Einfluss. Das Feindschema wird zum Debattenprinzip erhoben, Exklusion als Erfolg gefeiert. Dass sich Ressentiments verstärken, dass kleine Gegner im medialen Trommelfeuer größer werden können – egal. Jede Absage ist ein Sieg.

Mehr zum Thema Nach Ankündigung von Protesten Berliner Humboldt-Uni sagt Vortrag von Biologin zum Thema Geschlecht ab

Grundrechte können alle für sich in Anspruch nehmen, wenn nicht die Wissenschafts-, dann die Meinungs- oder die Versammlungsfreiheit. Doch was zählt das? Hier scheint es um Formen der Zivilität zu gehen oder sogar um das, was früher Sitte hieß. Man kann anders miteinander umgehen. Reden, zuhören, reden lassen. Und klar, es gibt viele Geschlechter, doch ohne Frau und Mann läuft wenig.