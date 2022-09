Greift Putin aus Schwäche zur Atomwaffe? Ernst nehmen, warnen, deeskalieren

Jetzt geht die Angst um: in Deutschland, in Europa und den USA. Ist Wladimir Putin wirklich bereit, den Krieg in der Ukraine zu einem Konflikt mit Atomwaffen zu eskalieren oder blufft er?

Sein Militär ist auf dem Rückzug. Er aber markiert – dennoch oder gerade deshalb? – den starken Mann und droht auf mehreren Gebieten gleichzeitig damit, die Risiken zu erhöhen.

In der Ukraine und in den Nato-Staaten fordern hohe Staatsvertreter dazu auf, Putins Drohungen ernst zu nehmen. Sie warnen umgekehrt Russland vor vernichtenden Konsequenzen, falls Putin tatsächlich eskaliert.

Welche Gefahren zeichnen sich ab – und wie kann der Westen ihnen begegnen?

Volksabstimmungen in besetzten Gebieten

In besetzten Gebieten hat der Kreml Referenden durchführen lassen mit dem offenkundigen Ziel, sie offiziell zu russischem Staatsgebiet zu erklären. Das beinhaltet die Drohung, sie mit allen militärischen Mitteln zu verteidigen, die die russische Militärdoktrin im Fall eines Angriffs auf Russland vorsieht. Dies soll die Ukraine davon abhalten, weitere Territorien zurückzuerobern.

Unter Experten ist umstritten, ob die Ankündigung glaubwürdig ist. Die Einen verweisen darauf, dass niemand den Wert solcher Volksabstimmungen unter vorgehaltener Waffe ernst nehme.

Zweitens betrachte Russland die Krim seit der Annexion 2014 als russisches Staatsgebiet, habe aber nicht reagiert, als die Ukrainer im Sommer militärische Ziele auf der Krim angriffen. Entscheidend sei, drittens, dass das russische Militär nicht über die nötige Stärke verfüge, um die besetzten Gebiete mit konventionellen Mitteln zu halten.

Die Ukrainer rücken kontinuierlich vor. Die befohlene Mobilisierung von Hunderttausenden russischen Soldaten wird kurzfristig keine Wende bringen. Es braucht Zeit, sie einzuziehen, auszurüsten und an die Front zu bringen.

Atomwaffeneinsatz aus Schwäche?

Das erhöht jedoch bei anderen Experten die Sorge, dass Putin eine atomare Gefechtsfeldwaffe zünden könnte, um die Ukrainer vom Vorrücken abzubringen. Es wäre der erste Einsatz einer Atomwaffe in einem Krieg seit 77 Jahren. 1945 hatten die USA mit dem Abwurf von zwei Bomben auf Hiroshima und Nagasaki die japanische Kapitulation erzwungen und das Ende des Zweiten Weltkriegs auch in Asien erreicht.

Experten sind auch hier unterschiedlicher Meinung, wie ernst sie Putins Drohung nehmen sollen. Es fällt jedoch auf, dass hohe Politiker davor warnen, sie als Bluff einzuordnen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagt: Putin blufft nicht. Kanzler Olaf Scholz begründet sein Zögern, Panzer an die Ukraine zu liefern, mit der Sorge vor einer nuklearen Eskalation. US-Präsident Joe Biden hat Putin öffentlich gemahnt, keine Atomwaffe einzusetzen.

Putin blufft nicht Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine

Militärs und Politiker sprechen zudem sehr offen darüber, mit welchen Konsequenzen Putin zu rechnen hätte, wenn er die „rote Linie“ überschreitet. Auch das spricht dafür, dass sie die Gefahr ernst nehmen.

Allerdings hält eine überwältigende Mehrheit der Experten die Eskalation zu einem Atomkrieg zwischen Russland und der Nato für unwahrscheinlich. Sie rechnen eher damit, dass Putin in der Ukraine eine nukleare Gefechtsfeldwaffe zünden könnte, deren Zerstörungskraft auf wenige Quadratkilometer begrenzt wäre, aber seine Entschlossenheit unterstreichen würde – in der Hoffnung, dass der Westen dann seine Unterstützung der Ukraine reduziert oder einstellt.

Wie Europa und die USA reagieren können

In der „Washington Post“ und anderen US-Medien diskutieren Fachleute die Optionen, die der Westen dann hätte. Soll er eine Verhandlungslösung anstreben oder Russland erst recht entgegentreten, damit der Versuch einer atomaren Erpressung keinen Erfolg hat?

Einerseits wird auf die Notwendigkeit einer gemeinsamen Haltung der Nato verwiesen. Andererseits besteht in Europa und den USA weitgehender Konsens, dass die Reaktion stark von den USA abhängt, weil nur sie ein militärisches Potenzial haben, das Moskau beeindruckt.

Was Russland droht

Fachleute wie der frühere Oberbefehlshaber der US Army in Europa, Ben Hodges, erwarten, dass die USA weder klein beigeben noch auf eine nukleare Eskalation in der Ukraine ihrerseits mit Atomwaffen antworten. Der Tabubruch eines russischen Atomwaffeneinsatzes würde zwei entscheidende Folgen haben. Die USA haben Putin für diesen Fall damit gedroht, dass sie das russische Militär in der Ukraine mit konventionellen Waffen vernichten würden.

Russland würde sich zudem isolieren und die teils offene, teils stillschweigende Unterstützung für seinen Angriffskrieg durch China, Indien und andere Staaten verlieren.

Falls Putin sich dennoch entscheidet, eine Atomwaffe einzusetzen, gäbe es eine Vorwarnzeit, sagen Experten. Geheimdienste beobachten, ob Vorbereitungen getroffen werden. Diese Zeit kann man für Versuche nutzen, Putin davon abzubringen und potenzielle Ziele zu schützen. Der Kreml hatte schon mehrfach angekündigt, dass er die Nuklearstreitkräfte in Alarmbereitschaft versetze. Tatsächlich folgte darauf aber keine Veränderung.

Und: Ganz anders, als es das verbreitete Sprachbild suggeriert, kann Putin nicht einfach auf einen Knopf drücken, um den Einsatz einer Atomwaffe auszulösen. Mit einer entsprechenden Anordnung würde er eine Befehlskette in Gang setzen. Und es wäre fraglich, ob die Menschen in seiner direkten Umgebung und in den Nuklearstreitkräften einen solchen Befehl befolgen würden oder nicht. Denn auch sie wollen überleben und haben Angehörige, die überleben wollen.

