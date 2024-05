Große Erwartungen Merz legt Fokus auf Ostwahlen und verurteilt Angriffe auf Politiker

Als CDU-Parteichef Friedrich Merz nach etwas mehr als einer Stunde zum Schluss kommt, tut er das mit einem Zitat des britisch-österreichischen Philosophen Karl Popper: „Wir sind jetzt verantwortlich für das, was in der Zukunft geschieht“, gibt Merz ihn wieder.

Kurz wirkt es so, als würden die 1001 Delegierten, die sich in dieser Woche in einem Berliner Kongresshotel zum 36. CDU Parteitag eingefunden haben, nicht mitbekommen, dass der Auftritt ihres Vorsitzenden damit ein Ende gefunden hat. Dann brandet doch langanhaltender Applaus auf für die Rede des Parteichefs, die viele Themen berührte, aber wenige Höhepunkte hatte.

Dabei geht es für Merz um viel, auch wenn er das selbst vehement bestreitet. Dieser erste Tag des CDU-Parteitags soll für ihn eine Art vorzeitige Krönung werden. Merz tritt zum ersten Mal zur Wiederwahl an, muss sich diesmal dem Votum der Delegierten in Persona stellen, nach der virtuellen Wahl im Jahr 2022. Damals wurde er mit 94,6 Prozent zum CDU-Chef gewählt.

Die Wahl ist eine Nagelprobe für die K-Frage

Dass der Sauerländer erneut derart große Zustimmung von seinen Parteikollegen erhält, galt als unwahrscheinlich. Doch von einem guten Ergebnis soll auch ein Signal für die Kanzlerkandidatur ausgehen. Ansonsten hätte er mit seiner häufig ruppigen, direkten Art doch zu viele vor den Kopf gestoßen, die in den vergangenen zwei Jahren – teils zähneknirschend – seine Aussagen zu kleinen Paschas und Asylbewerbern, die Zahnarzttermine blockieren, verteidigt hatten.

Der 36. CDU-Parteitag Zu diesem Parteitag treffen sich 1001 Delegierte, die aus den Reihen der CDU-Mitglieder bestimmt wurden, für drei Tage im Berliner Estrel-Hotel. Der erste Tag ist für die Wahlen des Parteivorsitzenden, dessen Stellvertreterinnen sowie dem Präsidium und Bundesvorstand reserviert. Am zweiten Tag wollen die CDU-Vertreter über ihr neues Grundsatzprogramm diskutieren und abstimmen. Der dritte Tag ist zum vorgezogenen Europatag ausgerufen worden, hier soll es um das Wahlprogramm für die Europawahl am 9. Juni gehen. Als Gäste sind unter anderen der Vorsitzende der Schwesterpartei CSU, Markus Söder, sowie Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger geladen.

Beim ersten Teil der Nagelprobe ist auf die CDU-Vertreter im Saal des Kongresshotels Verlass: Über fünf Minuten feiern sie ihren Parteichef nach dessen Rede. So manchem werden die Hände vom Applaudieren beinahe taub, sie werden von anderen Delegierten zum Weitermachen animiert. Merz wirkt gelöst, reißt die Arme zur Dankesgeste in die Luft, holt Generalsekretär Carsten Linnemann und dessen Stellvertreterin Christina Stumpp zum Bad in der Menge mit nach vorne.

Hier funktioniert die CDU, wie man sie kennt, als eine Partei, die für den Weg an die Macht zusammenhalten und interne Konflikte hintenan stellen kann. Während der Rede von Merz war der Zwischenapplaus dafür rar gesät. Am meisten Begeisterung löste er mit seinem Lob für die Landesvorsitzenden im Osten aus. Nur die CDU habe die Kraft, Entschlossenheit und Bedeutung, um im Osten eine stabile Regierung zu bilden, sagt Merz. Deshalb sollten der brandenburgische Landesvorsitzende Jan Redmann und Mario Voigt in Thüringen für die CDU in die Staatskanzleien einziehen und Michael Kretschmer in Sachsen das Amt des Ministerpräsidenten verteidigen.

Merz will den Wahlkämpfern Mut machen

Die Wahlkämpfer in den drei Bundesländern klatschen und auch von den Bänken der westlichen Landesverbände kommt laute Zustimmung. Sie alle wissen: die AfD kleinhalten, das ist die Hauptaufgabe der CDU. Nur der Volkspartei wird das noch zugetraut. Gegen die rechtsextreme Partei gibt sich Merz betont kämpferisch, es ist beinahe das einzige Mal, dass er lauter wird an diesem Montagmittag: „Eine Partei, die unsere Demokratie von innen heraus zerstören will, muss mit dem erbitterten Widerstand all unserer Mitglieder rechnen“, sagt der CDU-Vorsitzende.

Wenige Tage nach gewalttätigen Angriffen auf Wahlkämpfer anderer demokratischer Parteien in Sachsen flößt Merz seinen eigenen Leuten damit Mut ein, für die kommenden Monate im Plakatierungsmarathon und an Wahlkampfständen im ganzen Land.

Ansonsten enthält Merz’ Rede, an der er über den Maifeiertag hinweg an seinem Schreibtisch zu Hause im Sauerland gearbeitet hat, wirklich alles vom russischen Angriffskrieg in der Ukraine, über die Konflikte im Nahen Osten und der Abschaffung des Bürgergelds. Sogar seine Linie in der Klima- und Umweltpolitik stellt der CDU-Chef kurz klar: Deutschland sei als klimapolitischer Geisterfahrer unterwegs, statt Verbotspolitik wie bei den Grünen wollen die Christdemokraten nur Anreize setzen, damit Wirtschaft und Privatleute selbst auf klimafreundliche Technologien umsteigen.

Die meisten Positionen sind bekannt, Merz hat sie so oder so ähnlich in seinen Reden auf den Regionalkonferenzen bereits erörtert. Um 16.15 Uhr ist es soweit: Die Delegierten stimmen digital via Tablet über ihren alten und neuen Parteivorsitzenden ab. Merz hat keinen Gegenkandidaten. Trotzdem gelingt ihm kein Befreiungsschlag: Von 972 gültigen Stimmen sind nur 873 für Friedrich Merz als Parteivorsitzenden. Ein erstauntes Raunen geht durch die Anwesenden. 89,8 Prozent und damit knapp fünf Prozent weniger als in der ersten Wahl. „Es werden harte Jahre, die vor uns liegen“, kommentiert der CDU-Chef sein Ergebnis.