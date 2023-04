Grüne in der Krise Wenn Klüngelverdacht auf Angst vor Zumutungen trifft

Hat der Vizekanzler schon ein Gespür dafür entwickelt, welche kritische Masse die Vorwürfe der Vetternwirtschaft in seinem Ministerium erreicht haben? Er sei der Meinung, dass das Verfahren zur Auswahl des Chefs der bundeseigenen Deutschen Energie-Agentur „neu aufgesetzt“ werden müsse, meinte Wirtschaftsminister Robert Habeck am Wochenende.

Das ist das Mindeste. Und dringend nötig, seit bekannt wurde, dass sein Energie-Staatssekretär Patrick Graichen seinen eigenen Trauzeugen für den Topjob ausgewählt hatte.

Und das ausgerechnet in einer Zeit, in der das Vertrauen nicht nur in die Ampelkoalition, sondern in die Politik insgesamt unter der miserablen Kommunikation und Umsetzung des Gebäudeenergiegesetzes zum Heizungstausch gelitten hat.

Giftige Mischung

Denn wenn Klüngelverdacht auf Angst vor Zumutungen trifft, ergibt das eine besonders giftige Mischung. Das lädt förmlich ein zu Vorwürfen nach dem Motto: Uns wollen sie an den Kragen, aber ihre eigenen Spezis versorgen sie gut!

Sogar in der eigenen Partei gibt es schon Zweifel am Krisenmanagement des Ministers, der einst für seine vorbildliche Kommunikation gerühmt wurde. Nun scheint er in einer anderen Welt aufgewacht zu sein.

Vor der Bundestagswahl wollten die Grünen noch die Kanzlerin stellen. Nun sinken ihre Werte, gerade 14 Prozent bescheinigte ihnen am Wochenende eine Umfrage.

Ihre Unterstützung in der Mitte der Gesellschaft bröckelt. Wer die Zumutungen der Klimapolitik ohne große Empathie verkündet, muss sich darüber nicht wundern.

Bei den Sozialdemokraten geht längst die Angst um, dass der Plan zum Heizungstausch die Menschen in Panik versetzen könnte, wenn er nicht möglichst weit sozial abgefedert wird. Der kleinere Partner habe das aber nicht verstanden.

Beim zweiten emotional hoch aufgeladenen Thema, nämlich der Steuerung und Begrenzung der Flüchtlingszahlen, wartet in der Koalition der nächste Konflikt mit den Grünen, weil sie aus humanitären Gründen etwa bei der Ausrufung sicherer Drittstaaten bremsen. Auch das kann die Koalition in nervösen Zeiten weiter angreifbar machen.

Die Krise der Grünen spitzt sich gerade zu. Für den Wirtschaftsminister gilt: Wenn er jetzt nicht volle Transparenz herstellt und zudem die Mitte der Gesellschaft wieder anspricht, nimmt nicht nur seine Partei, sondern das Riesenprojekt Klimawende Schaden.