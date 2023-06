Grünen-Politiker Bütikofer „Als Partei sind wir schwierigen Diskussionen zu sehr ausgewichen“

Herr Bütikofer, die Umfragen sind schlecht, die Stimmung mies und nun spaltet der Asylstreit die Partei. Droht den Grünen ein Chaos-Parteitag?

Ich gehöre nicht zur Brigade „Gloom and doom“. Ernsthafte, auch mal heftige Auseinandersetzung ist nicht Spaltung, sondern Teil innerparteilicher Demokratie. Eine Partei lebt nicht gut damit, Streit in der Sache zu scheuen.

Es geht hier um einen zentralen Punkt unseres Selbstverständnisses und um eine Kernfrage unserer Gesellschaft: Wie stellen wir auf Dauer angesichts der enormen Probleme im Bereich Migration und Flucht eine gute Balance von Humanität und Ordnung sicher? In Europa rutschen viele Länder gerade nach rechts. Das schafft natürlich Probleme.

Ihre Parteispitze hat der Inhaftierungen von Kindern, Ausweitung von Drittstaaten und Grenzverfahren zugestimmt. Alles alte Pläne von Horst Seehofer. Hätten die Grünen da nicht mitmachen dürfen?

Das Ratsergebnis ist kein Kompromiss, sondern eine Niederlage für die Politik, die wir machen wollen. Über Ihre Frage wird der kleine Parteitag intensiv diskutieren. Ich glaube, wir sollten in der Analyse aber früher ansetzen. In der Entscheidungssituation während der EU-Innenministerkonferenz hatten wir die Wahl zwischen Szylla und Charybdis…

…zwei Meeresungeheuer aus der griechischen Mythologie…

Entweder etwas durchlassen, das wir eigentlich ablehnen, oder riskieren, in eine starke politische Isolation zu laufen. Auf diese Zwickmühle waren wir nicht gut genug vorbereitet.

Zur Person Grünen-Politiker Reinhard Bütikofer. © dpa Reinhard Bütikofer (70) ist seit 2009 Europaabgeordneter der Grünen und ein einflussreicher Vertreter des realpolitischen Flügels der Partei. Von 2002 bis 2008 führte er Bündnis 90/Die Grünen als einer von zwei Bundesvorsitzenden. Zwischen 2012 und 2019 war er einer der beiden Vorsitzenden der europäischen Grünen Partei.

Hat die Parteiführung versäumt, im Vorfeld mehr zu kommunizieren, was dort droht?

Als Partei sind wir bestimmten schwierigen Diskussionen vielleicht zu sehr ausgewichen. So wird man nicht hegemonial. Beim Thema Asyl sind wir mit unserer Position aktuell in einigen gesellschaftlichen Milieus mehrheitsfähig, aber nicht insgesamt. Es war ein Fehler, dass wir uns zu wenig um die gesamtgesellschaftliche Mobilisierung gekümmert haben. Damit müssen wir uns auseinandersetzen.

Wie kann man Mehrheiten zurückgewinnen?

Abstrakt haben wir schon seit längerer Zeit die richtige Grundlinie in der Asyl-Politik formuliert: Bereits bei den Jamaika-Verhandlungen sprachen wir von „Humanität und Ordnung“. Wir haben aber zu wenig ausbuchstabiert, was Ordnung aus unserer Sicht bedeutet.

Wäre dafür nicht ein Sonderparteitag, den erste Kreisverbände bereits vorantreiben, nicht der richtige Ort?

Wenn er sein muss, muss er sein. Wir haben demokratische Regeln dafür. Eine Minderheit von zehn Prozent der Kreisverbände kann ihn erzwingen. Manchmal waren wir nach einem Sonderparteitag besser aufgestellt als davor. Aber vielleicht geht es doch ohne.

Nun will die Parteispitze, dass im Trilog nachgearbeitet wird, also auch Sie im Europaparlament. Müssen Sie da unrealistische Hoffnungen geraderücken?

Das Europaparlament hat bisher keinesfalls einfach die Position des Rats eingenommen. Ich gehe daher nicht davon aus, dass es ein Durchmarsch wird. Auf der anderen Seite sollte man die Rolle des Europäischen Parlaments realistisch sehen. Es werden ganz schwierige Verhandlungen, da können wir uns keine Illusionen machen.

Außenministerin Annalena Baerbock stimmte dem Asylkompromiss zu. © dpa/Daniel Karmann

Von Straßburg nach Berlin: Den Grünen wird in der Ampel einiges zugemutet. Das Klimaschutzgesetz wird geschliffen, Straßenbau beschleunigt, das Heizungsgesetz wurde zerredet. Hat die Partei ein Durchsetzungsproblem?

Ihre Zusammenfassung ist sehr einseitig. Doch klar: Jede Partei mit einem Wahlergebnis von 14,8 Prozent hat ein Durchsetzungsproblem. Wir schrecken deswegen aber nicht zurück, wir versuchen, immer wieder Veränderung voranzubringen. Das geht zumeist nur mit Kompromissen.

Gerade beim Klimaschutz polarisieren die Maßnahmen aber zunehmend. Wie löst man das?

Die Polarisierung kommt nicht von den Maßnahmen, sondern von einem Politikstil, der vor allem in den USA zu besichtigen ist. Klima- und Umweltpolitik werden dort nicht mehr als zentrale gesellschaftliche Herausforderungen betrachtet, sondern als Kulturkampf.

Wir haben jedes Interesse zu verhindern, dass wir auch hier in diese Schablone reinrutschen. Die Fähigkeit zu demokratischen Kompromissen, um Mehrheiten zu bekommen, ist unverzichtbar.

Machtpolitisch ist in der Koalition die SPD unser Hauptproblem. Reinhard Bütikofer, Grünen-Politiker

Vom Tempolimit bis zum Heizungsgesetz kann man den Eindruck bekommen, dass Grüne und FDP kaum zu Kompromissen fähig sind.

Man sollte die FDP nicht zum Anti-Grünen Schreckgespenst stilisieren. Das Gegeneinander gilt nicht auf allen Feldern. Wenn man es nüchtern betrachtet, hat die FDP zudem deutlich mehr Schwierigkeiten als wir Grüne. Die Liberalen haben eine Reihe von Wahlniederlagen verdauen müssen. Wer fürchtet zu ertrinken, schlägt gerne um sich. Natürlich geht mir bei denen ganz viel gegen den Strich.

Doch strategisch gilt: Inhaltlich ist die AfD die Anti-Grünen-Partei und machtpolitisch ist in der Koalition die SPD unser Hauptproblem.

Ist es klug, sich mit der Partei des Kanzlers anzulegen?

Analyse ist nicht Mutwillen. Wer wird in der progressiven Hälfte unserer Gesellschaft die Orientierungskraft sein? Darum konkurrieren wir mit der SPD. Vor der letzten Bundestagswahl sah es, bis wir patzten, lange so aus, als könnten wir vor der SPD landen. Das ist immer noch unser Ziel und der Schrecken der Sozialdemokraten, die uns kleinhalten wollen. Deswegen müssen wir in der Koalition Führungsfähigkeit zeigen. Zu oft nach Machtworten des Kanzlers gegen die FDP zu rufen, hilft da nicht.