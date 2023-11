Habecks Appell an Linke und Muslime Eine Rede, die der Kanzler vermissen ließ

Knapp zehn Minuten wendet sich Robert Habeck an die in Deutschland lebenden Menschen. Er tut das klar, eindringlich, bei aller erkennbaren emotionalen Aufgewühltheit durch und durch rational.

Das Video des Vizekanzlers ist eine auf den Punkt gebrachte Geschichtsstunde. Er schildert, woran es in Deutschland nach dem Terror gegen Israel mangelt: Solidarität mit dem angegriffenen Staat, vor allem aber Solidarität mit den Juden in Deutschland und einer entschiedenen Haltung gegen Antisemitismus.

„Heute, hier in Deutschland, fast 80 Jahre nach dem Holocaust“ – diese Formel verwendet er immer wieder, schildert die Angst von Juden in Deutschland, dem Land, das die Shoa zu verantworten hat. Gewiss, die Solidarität mit Israel haben viele Deutsche und viele deutsche Spitzenpolitiker, unter ihnen Bundespräsident und Kanzler erklärt, und das durchaus glaubwürdig.

Daniel Friedrich Sturm leitet das Hauptstadtbüro beim Tagesspiegel. Für ihn ist der Appell Habecks eine Rede, auf die Deutschland gewartet hat.

Habecks Stärke besteht darin, sich den Schwachstellen in Deutschland zu widmen, den Finger in die Wunde des Antisemitismus zu legen. Er verweist auf große Solidaritätswellen nach rassistischen Angriffen, während die Solidarität mit Israel schnell brüchig wurde. „Die Kontextualisierung darf nicht zur Relativierung führen“, sagt Habeck.

Die Einzigartigkeit in Habecks Rede ist sein Appell an Teile der politischen Linken und an Teile der muslimischen Verbände in Deutschland. Er ist glaubwürdig, weil hier ein „Unverdächtiger“ spricht. Ein Mann, der aus der politischen Linken stammt und der keiner Ressentiments gegen Muslime verdächtig ist.

Habeck beklagt, dass unter den muslimischen Verbänden „nicht alle, und manche zu zögerlich und ich finde, insgesamt zu wenige“ sich klar von Antisemitismus distanzierten. Seine Warnung gilt allen, die antisemitische Taten verüben: Deutsche, anerkannte und nicht anerkannte Asylbewerber. Wer Deutscher ist, werde sich für antisemitische Taten „vor Gericht verantworten müssen, wer kein Deutscher ist, riskiert außerdem seinen Aufenthaltsstatus. Wer noch keinen Aufenthaltstitel hat, liefert einen Grund, abgeschoben zu werden.“

Damit „fordert“ Habeck nichts, keine Verschärfung des Rechts oder dergleichen. Er beschreibt die Rechtslage. Gut, dass das jemand aus der Spitze des Staates so unumwunden tut.

Habeck verzichtet auf gefällige Floskeln

Gleiches gilt für seinen Hinweis, dass die hier lebenden Muslime zu Recht Anspruch auf Schutz vor rechtsextremer Gewalt haben. Und er nimmt sie in die Pflicht. Sie müssten sich klipp und klar von Antisemitismus distanzieren, um nicht ihren eigenen Anspruch auf Toleranz zu unterlaufen, sagt Habeck. Ja, was denn sonst? Die Verfassung kennt Rechte und Pflichten.

Mit dem Hinweis auf den Antisemitismus von ganz rechts ruft Habeck in Erinnerung, was im Schweigen der teils rechtsextremen AfD dieser Tage vergessen wird. Der Ehrenvorsitzende der Partei, Alexander Gauland, sieht im Nationalsozialismus einen „Vogelschiss“. Ganz zu schweigen von den Freunden Putins, dem Mann also, der mit der Hamas und dem Iran kuschelt.

Klare Worte findet Habeck auch für Teile der politischen Linken. „Anti-Kolonialismus darf nicht zu Antisemitismus führen“, sagt er und rät den jungen Aktivist*innen, ihre Argumente zu überprüfen. Bitte nicht vergessen: Die Hamas ist eine mordende Terrorbande.

Mit dem Hinweis auf den bitteren, armen, gefährlichen, lebensbedrohlichen Alltag in Gaza widersteht der Vizekanzler der Gefahr, dieses Elend zu relativieren. „Jedes tote Kind ist eines zu viel“, sagt Habeck, verweist auf das Völkerrecht und internationale Abkommen, an die sich Israel zu halten habe. Und, ganz nebenbei: „Wer würde solche Erwartungen je gegen Hamas formulieren?“

Robert Habeck hat mit seiner Rede der Versuchung widerstanden, sich auf gefällige Floskeln zu beschränken. Er hat Dinge zum Ausdruck gebracht, die in Teilen seines politischen Milieus als übertrieben und unangemessen gelten. Er hat eine Ansprache gegen die innere Spaltung gehalten. Er wird sich mit dieser Rede nicht nur beliebt machen. Vielleicht brauchte es eines Grünen-Spitzenpolitikers, um jenen Deutschen, die vom Sofa aus Israel Ratschläge erteilen wollen und mit „Ja, aber“ kommen, ins Gewissen zu reden.

Auf Habecks knapp zehn Minuten hat Deutschland fast vier Wochen lang gewartet. Robert Habeck hat noch einmal in Erinnerung gerufen, was politisch, intellektuell, rhetorisch in ihm steckt. Hier sprach ein Staatsmann. Es war die Rede, die der Bundespräsident oder der Bundeskanzler längst hätten halten sollen.