Tagesspiegel Plus Harter Wahlkampfendspurt in Bayern : Söder kämpft an allen Ecken und Enden

Bei der Bayern-Wahl geht es für Söder um fast alles. Der Ministerpräsident und CSU-Chef liegt in Umfragen bei mageren 36 Prozent. Sein schwieriger Partner Aiwanger dagegen steht bestens da.