Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble hat sich in die Debatte um die Straflosigkeit beleidigender Äußerungen über die Grünen-Politikerin Renate Künast eingeschaltet. "Wenn uns an der Demokratie gelegen ist, muss der politische Wettstreit vor Gewalt geschützt werden", teilte Schäuble mit. "Dazu reicht der Appell an den gesunden Menschenverstand und zu Anstand allein nicht aus. Es braucht auch das Vertrauen in einen Rechtsstaat, der gegen menschenfeindlichen Hass und Hetze als Nährboden von Gewalt konsequent vorgeht, auch in der digitalen Welt." Die Grenze zwischen zulässiger zugespitzter Meinungsäußerung und Hassbotschaft sei nicht immer einfach zu ziehen, aber: "Es gibt diese Grenze - das zeigen nicht zuletzt die Reaktionen auf die Gerichtsentscheidung."

Schäuble bezieht sich auf einen Beschluss des Landgerichts Berlin vom 9. September, mit dem geschmacklose Äußerungen über Künast für zulässig erklärt wurden. Es ging um eine Äußerung Künasts aus dem Jahre 1986. Die Berliner Grünen befassten sich damals gerade mit ihrer Haltung zur Pädophilie, und eine grüne Fraktionskollegin von Künast sprach zum Thema häusliche Gewalt, als ein CDU-Abgeordneter die Zwischenfrage stellte, wie sie zum Beschluss der nordrhein-westfälischen Grünen stehe, Geschlechtsverkehr mit Kindern zu entkriminalisieren. Laut einem Zeitungsbericht rief Künast dann dazwischen: „Komma, wenn keine Gewalt im Spiel ist.“

Auf Facebook war diese Aussage von einem User um „...ist Sex mit Kindern doch ganz ok“ ergänzt worden, und viele weitere Kommentatoren äußerten sich dazu in herabwürdigender und beleidigender Weise.

Das Gericht sieht bei "Stück Scheiße" einen Bezug zur Sache

Künasts Antrag beim Landgericht hatte zum Ziel, dass Facebook Auskunft über die insgesamt 22 Personen erteilen darf, die diese Äußerungen bei Facebook gepostet hatten. Künast machte geltend, diese enthielten strafbare Inhalte. In einer zweiten Stufe hätte sie dann von Facebook Auskunft verlangen und im Erfolgsfalle gegen die Urheber der Äußerungen zivilrechtlich vorgehen können. Das Gericht kam aber gar nicht zu der zweiten Stufe, da es die Strafbarkeit der Äußerungen ablehnte.

Nach Auffassung des Landgerichts waren die Äußerungen zwar geschmacklos, aber zulässig: Da sich Künasts Zwischenruf ebenfalls im sexuellen Bereich befinde und erhebliches Empörungspotenzial berge, „ist die Kammer der Ansicht, dass die Antragstellerin als Politikerin sich auch sehr weit überzogene Kritik gefallen lassen muss“. Unter den Äußerungen waren solche, in denen Künast unter anderem als "Stück Scheiße", "Drecksfotze", "altes grünes Drecksschwein" und "Alte perverse Drecksau" bezeichnet wurde. Das Gericht erkannte in allen diesen Äußerungen einen Bezug zur Sache und sah sie deswegen nicht als beleidigend im Sinne einer Straftat.

Künasts Anwalt Severin Riemenschneider hält den Richterspruch nicht nur deshalb für abwegig, weil dies seiner Position als Parteivertreter entspricht, sondern auch aus Überzeugung. "Das sind die schwersten Beleidigungen, die das deutsche Vokabular hergibt, so etwas sollte sich niemand anhören müssen", sagte er dem Tagesspiegel am Freitag. Er habe die Beschwerde zum Kammergericht bereits in Arbeit und sei der Ansicht, dass es sich bei der Auffassung des Landgerichts um eine Minderansicht handele.