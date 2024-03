Heizkosten im Vergleich : Winterzeit für Kunden viel günstiger als im Vorjahr

Wer in diesen Tagen auf die jüngste Heizkostenabrechnung wartet, kann aufatmen, denn so teuer wie in der Wintersaison 2022/23 dürfte es nicht werden. Im Zehnjahresvergleich sieht das anders aus.