Hessischer Spitzenkandidat Tarek Al-Wazir „Konrad Adenauer lag näher an der Wahrheit“

Herr Al-Wazir, die Grünen haben Ihnen grüne Turnschuhe geschenkt, die Sie zur Vereidigung als Ministerpräsident am 18. Januar tragen sollen. Laut Umfragen wird das nichts. Haben Sie die schon zur Kleiderspende gebracht?

Die Turnschuhe stehen in meinem Büro. Da bleiben sie auch bis zum Wahlabend und dann schauen wir mal. Es sind noch drei Wochen, alles ist drin. Wir Grüne stehen in Hessen deutlich besser da als im Bund, über meine persönlichen Werte freue ich mich auch. Das Offenbacher Ledermuseum – in dem die Turnschuhe von Joschka Fischers Vereidigung 1985 stehen – hätte sicher gerne auch diese, wenn ich damit vereidigt würde.