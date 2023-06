„Hitzeschutz ist Lebensschutz“ Lauterbach will nationalen Hitzeschutzplan vorlegen

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will am Montag einen nationalen Hitzeschutzplan vorstellen. „Hitzeschutz ist Lebensschutz. Alte Menschen, Pflegebedürftige, Vorerkrankte, aber auch Kinder, Schwangere und Menschen, die sich beruflich oder privat viel im Freien aufhalten, sind gefährdet, wenn Hitzewellen über Deutschland rollen“, sagte Lauterbach der „Bild am Sonntag“ vorab.

Dass jedes Jahr Tausende Menschen den Hitzetod sterben würden und dies noch nicht einmal registriert sei, müsse aufhören, so der Minister. Konkret will Lauterbach eine „bundeseinheitliche Empfehlung für Hitzeschutzpläne in Pflegeeinrichtungen und Pflegediensten“ heißt es unter anderem in dem Plan, der der Zeitung vorliegt.

Die Bevölkerung solle künftig stärker vor den Gefahren zunehmender Hitze gewarnt werden. Zurückgreifen will Lauterbach dabei auf das Hitzewarnsystem des Deutschen Wetterdienstes. Ein Vorbild für dieses System ist Frankreich, das je nach Außentemperatur seine Maßnahmen bei Hitze staffelt. (Reuters)