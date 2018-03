Ein Sprengstofffund in Thüringen führt zu aufgeheizten politischen Diskussionen. Im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt waren vergangene Woche bei zwei 25 und 31 Jahre alten Tatverdächtigen Dutzende Kilo Chemikalien zur Herstellung von Sprengstoff sichergestellt worden. Einer der Beschuldigten, der 31-jährige Jan R., gehört zu den Vertretern der Bündnisses "Zivilcourage und Menschenrechte" im Landkreis (Zumsaru). Der Oppositionsführer im Landtag, CDU-Fraktionschef Mike Mohring, unterstellt der rot-rot-grünen Landesregierung, Fakten zu dem Fall zu verschweigen. "Das tagelange, geradezu dröhnende Schweigen der kompletten Landesregierung dazu ist mehr als befremdlich", zitierte ihn die "Welt am Sonntag".

Die Linken-Landtagsabgeordnete Katharina König-Preuss, die ihren Wahlkreis in der Region hat, sagte am Montag dem Tagesspiegel: "Ich bin die Letzte, die sagt, dass in diesem Fall etwas unter den Teppich gekehrt werden soll. Natürlich wollen wir wissen, was da los war. Das betrifft nicht mich allein, sondern die Linke in Thüringen insgesamt." Sie sprach zugleich von einer "enormen Diskreditierung und Diffamierung" der Arbeit des Zumsaru-Bündnisses. König-Preuss berichtete auch, dass inzwischen Aktivisten des Bündnisses von Neonazis in sozialen Netzwerken bedroht würden, obwohl sie mit den Vorwürfen direkt nichts zu tun hätten und gegen sie auch nicht ermittelt werde. Der Landkreis Saalfeld-Rudolstadt gehört zu den Hochburgen von Rechtsextremisten im Freistaat.

AfD beantragt aktuelle Debatte im Landtag

Die AfD will den Vorgang an diesem Dienstag zum Gegenstand einer aktuellen Debatte im Landtag machen. Zuvor ist geplant, dass Landesinnenminister Georg Maier (SPD) das Kabinett unterrichtet. Der "Welt am Sonntag" sagte Maier, dass bei den Ermittlungen ein politischer Hintergrund nicht ausgeschlossen sei. Der Vorfall werde "ausgesprochen ernst" genommen. Er sei "sehr alarmiert, weil die Dimension der sichergestellten Chemikalien gewaltig ist".

Blogger aus dem neu-rechten Spektrum äußerten den Verdacht, der Sprengstoff könnte mit Geld aus öffentlichen Töpfen erworben worden sein. Die frühere CDU-Bundestagsabgeordnete Vera Lengsfeld schrieb in ihrem Blog, der Fall werfe ein "beunruhigendes Schlaglicht auf die enge Verzahnung von Bürgerbündnissen ,gegen Rechts' mit gewaltbereiten Linksradikalen".

Ramelow äußert sich nicht

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) äußerte sich zu dem Vorgang und auch zu den Vorwürfen einer angeblich fehlerhaften Ermittlung zunächst nicht. "Der Ministerpräsident wartet das Ergebnis der Ermittlungen der zuständigen Behörden ab", sagte Regierungssprecher Günter Kolodziej.

Der Vorgang im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt war am vergangenen Donnerstag publik geworden. Bereits am Dienstag waren vier Objekte in Rudolstadt sowie in der Gemeinde Uhlstädt-Kirchhasel durchsucht worden.

Der Verdächtige Jan R. - er sitzt nach einem Unfall im Rollstuhl - hatte im Dezember 2016 für das Bündnis Zumsaru den Thüringer Demokratiepreis entgegengenommen. Die damalige Bildungsministerin Birgit Klaubert (Linke) übergab ihn in Erfurt an R. und einen weiteren Vertreter des Bündnisses. Zumsaru zeigte sich "entsetzt" über den Sprengstofffund und distanzierte sich von den Aktivitäten ihres ehemaligen Mitglieds Jan R. "Wir sind keine Radikalen", versicherte ein Vertreter des Bündnisses.