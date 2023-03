House of Ländle Der Machtkampf um die Kretschmann-Nachfolge

Cem Özdemir steht neben Winfried Kretschmann auf der Bühne der Biberacher Stadthalle und knöpft sich nervös sein Jackett zu. Gerade hat der Bundeslandwirtschaftsminister eine launige Aschermittwochsrede gehalten, jetzt will er eigentlich schnell zurück auf seine Bierbank. Doch die Moderatorin will die Gunst der Stunde mit den beiden Spitzen-Grünen nutzen.

„Wenn ich mit euch beiden hier gerade stehe und schon die Rede von Gerüchten in Berlin war“, beginnt sie. In der Halle wird es plötzlich ganz still. „Lauter“ ruft ein Zuschauer. „Ich bin gespannt, was ihr jetzt sagt, wenn ich wissen will, ob und wenn ja, wann“, sagt die Moderatorin.

Kunstpause. Spannung im Saal. Wird jetzt die Kretschmann-Nachfolge verkündet?

Fast genau zwei Jahre ist der dritte und vielleicht größte Triumph des Landesvaters von Baden-Württemberg nun her. Mit bis dahin unmöglich gehaltenen 32,6 Prozent konnte Kretschmann seine Macht im Ländle noch einmal ausbauen und die erfolgsverwöhnte CDU, die nur noch auf 24,1 Prozent gekommen war, weiter distanzieren. Doch mit dem Wahlabend, der der Höhepunkt der Ära Kretschmann war, haben auch die Diskussionen um sein Erbe begonnen.

Es ist ein Zweikampf – oder doch ein Dreikampf?

Der 74-Jährige selbst will davon nichts hören. Er sei kein Monarch, der seine Nachfolge regle, und überhaupt habe er versprochen, die ganze fünfjährige Legislaturperiode zu absolvieren, betont er bei jeder Gelegenheit. Wer sich in Kretschmanns Umfeld umhört, prallt ebenfalls an einer Wand des Schweigens ab. Zu groß ist die Sorge, der Ministerpräsident könnte in seiner letzten Amtszeit zur „lame duck“ – zur lahmen Ente – werden.

Doch viele andere in der Partei verfolgen das Schattenrennen hinter Kretschmann genau. „Es ist ein Zweikampf mit Joker“, beschreibt ein gut vernetzter Grünen-Politiker aus Baden-Württemberg die aktuelle Lage. Der Zweikampf findet in Stuttgart statt.

Nur rund 400 Meter auseinander sitzen Andreas Schwarz, Fraktionschef der Grünen im Landtag, und Finanzminister Danyal Bayaz in seinem Amtssitz im Neuen Schloss. Beide um die 40 Jahre, beide vom Realo-Flügel, beide von Kretschmann protegiert, beide mit Machtanspruch, den sie aber nicht zu offen zeigen dürfen.

Andreas Schwarz, der Vernetzte

Schwarz wird schon seit dem letzten Wahlkampf als Kronprinz von Kretschmann gehandelt. Mit seinen 2,01 Metern und Schuhgröße 48 traut er sich zu, in die Fußstapfen Kretschmanns zu treten. Schließlich war bislang jeder Ministerpräsident im Ländle – von Lothar Späth über Erwin Teufel und Günther Oettinger bis Kretschmann – im ersten Karriereschritt Fraktionschef. Seine 57 Abgeordnetenkollegen sind auch die Machtbasis von Schwarz. Strukturiert und mit straffer Hand führe er die Fraktion, heißt es anerkennend.

Ich bin ein Generalist, der in allen politischen Themen drin ist. Andreas Schwarz, Fraktionschef der Grünen im Landtag

Sein Amt versteht er so wie ein kleiner Ministerpräsident. „Ich bin ein Generalist, der in allen politischen Themen drin ist“, sagt Schwarz im Gespräch. Gerade ist er aus Brüssel zurück, wo er mit seiner Fraktion drei Tage auf Klausur war. Man hat sich vernetzt und für den Wirtschaftsstandort Baden-Württemberg geworben.

Machtbewusst und bestens vernetzt: Andreas Schwarz, Fraktionsvorsitzender der Grünen im Landtag von Baden-Württemberg. © dpa/Ilkay Karakurt

Am Rande hat Schwarz auch für ein Rahmenabkommen zwischen der EU und der Schweiz vermittelt. „Baden-Württemberg kann da Brückenbauer sein“, sagt Schwarz. 70.000 Grenzgänger pendeln jeden Tag zwischen dem Südwesten und der Schweiz. Wenn es sein muss, ist der Fraktionschef auch als schwäbischer Außenminister unterwegs.

„Ich will Baden-Württemberg jeden Tag ein bisschen besser machen“, sagt Schwarz. Als Beispiel nennt er das Jugendticket, das zum 1. März gestartet ist. Für einen Euro pro Tag können Schüler, Studierende, Azubis und Lehrlinge bis 27 Jahre künftig durchs Land fahren. Ein Projekt, für das der junge Andreas Schwarz schon vor mehr als 20 Jahren als Sprecher des Dachverbandes der Jugendgemeinderäte in Baden-Württemberg protestiert hat. Dicke Bretter bohren, das sei sein Ding.

Es ist keine Eile bei der Nachfolge geboten. Mein Ziel ist es, dass die Grünen 2026 wieder stärkste Kraft werden. Andreas Schwarz, Fraktionschef der Grünen im Landtag

Fachlich hört man nirgends in der Partei ein schlechtes Wort über Schwarz – und doch gibt es viele Zweifel an ihm. Zu wenig Ausstrahlung, zu technokratisch, kein Landesvater, heißt es immer wieder. Sollte er Kretschmann folgen, müsste der Ministerpräsident wohl frühzeitig seinen Posten räumen, damit Schwarz noch bekannter wird.

Doch der Krieg in der Ukraine hat auch Folgen für den Machtkampf im Ländle. „Wir brauchen jetzt einen starken Ministerpräsidenten, der uns mit seinen wegweisenden Ideen und seiner Kraft durch die Krise führt“, sagt Schwarz. „Es ist keine Eile bei der Nachfolge geboten. Mein Ziel ist es, dass die Grünen 2026 wieder stärkste Kraft werden.“ Der Hobby-Rennradfahrer wird wohl Ausdauer brauchen.

Danyal Bayaz, der Unkonventionelle

Im Sprint ist dagegen Danyal Bayaz ins Rennen um das Kretschmann-Erbe eingestiegen. 2017 zog der Heidelberger erstmals in den Bundestag ein, wurde aber schon vor Ende der Legislatur von Kretschmann als Finanzminister zurück ins Ländle geholt.

In seinem Ministerbüro empfängt der 39-Jährige zum Mittagessen, es gibt den schwäbischen Klassiker. Linsen mit Spätzle, für Bayaz ohne Saitenwurst.

Danyal Bayaz (Bündnis 90/Die Grünen), Finanzminister von Baden-Württemberg. © dpa/Marijan Murat

Hinter ihm hängt ein buntes Gemälde, das zwei Boxer zeigt – eine Reminiszenz an Muhammad Ali. Für den Finanzminister ein Vorbild. Wie die Boxlegende tritt auch Bayaz furchtlos und eloquent auf. Im Wirecard-Untersuchungsausschuss punktete der junge Abgeordnete im Schlagabtausch mit dem damaligen Finanzminister Olaf Scholz so sehr, dass er selbst Kretschmann in Stuttgart auffiel.

Dabei war es ein bisschen Zufall, dass Bayaz bei den Grünen landete. Mütterlicherseits komme er eher aus einer CDU-Familie, erzählt er. Doch er habe etwas Eigenes machen wollen. „Daher habe ich zunächst vier Wochen Praktikum bei einem SPD-Abgeordneten gemacht, aber das Narrativ der Sozialdemokraten hat mich nicht gepackt“, sagt Bayaz.

Bei uns zu Hause gab es immer politische Debatten. Danyal Bayaz, Finanzminister von Baden-Württemberg

Auch mit der FDP liebäugelt er kurz, findet den lokalen Abgeordneten aber wenig sympathisch. Doch die Politik fasziniert ihn weiter. „Bei uns zu Hause gab es immer politische Debatten“, sagt Bayaz. Sein Vater war Journalist, sein Großvater türkischer Botschafter in Deutschland.

Schließlich gerät Bayaz irgendwann an Fritz Kuhn, Grünen-Abgeordneter für Heidelberg, davor Grünen-Vorsitzender, später Stuttgarter Oberbürgermeister. „Seine Vision, mit grünen Ideen schwarze Zahlen zu schreiben, hat mich inspiriert.“

Anders als bei vielen seiner Parteifreunde schlägt sein Herz erst an zweiter Stelle für den Ausstieg aus der Atomkraft, das Neun-Euro-Ticket oder Gendersternchen. Seine Welt sind die Zahlen – schon lange vor seiner Ernennung als Finanzminister.

Sein Lebenslauf habe „ungrüne“ Züge, heißt es. Konkret bedeutet das: ein Praktikum bei Goldman Sachs, eine Promotion über „die Bedeutung von private equity“, ein Forschungsaufenthalt an der New Yorker Cornell Universität, später vier Jahre als Unternehmensberater bei der Boston Consulting Group. Und dann schwärmt Bayaz auch noch für Hip-Hop. Einen wie ihn haben sie bei den Grünen nicht nochmal.

Die Grünen müssen dorthin gehen, wo die Unternehmen sind. Danyal Bayaz, Finanzminister von Baden-Württemberg

Und doch passt er zur Methode Kretschmann. Auch Bayaz fühlt sich bei Unternehmern und der Industrie wohl, manchmal spricht er sogar wie ein Manager. Am Vortag war er in Davos beim Weltwirtschaftsforum, ein paar Tage später an der Frankfurter Börse – Bayaz hat keine Kontaktängste. Es ist der Superrealo-Kurs, der tief ins bürgerliche Milieu greift.

„Die Grünen müssen dorthin gehen, wo die Unternehmen sind. Eine Wirtschaft, die nachhaltigen Wohlstand schafft, ist elementar für unseren sozialen Zusammenhalt“, sagt Bayaz. Für ihn ist klar, dass die Grünen für ihre Ziele Bündnisse schmieden müssen. „Wenn Klimaschutz als rein linkes Projekt definiert wird, dann wird er scheitern.“ Mit Parolen wie „change the system, not the climate“ könne er wenig anfangen.

Katharina Schulze und Danyal Bayaz, beide grüne Spitzenpolitiker, mit ihrem gemeinsamen Sohn in Berlin. © Imago/Stefan Zeitz

Inzwischen sind die Linsen gegessen. Bayaz wirft einen kleinen Ball zum Basketballkorb neben seinem Schreibtisch – und verfehlt sein Ziel. Will er denn nun Ministerpräsident werden? Bayaz weicht ein bisschen aus. Mit Katharina Schulze, der Fraktionsvorsitzenden der Grünen in Bayern, hat er vor zwei Jahren ein Kind bekommen. Seitdem führt er ein Leben zwischen Stuttgart und München. „Die Wochenenden versuche ich mir für meinen Sohn freizuhalten.“ Vielleicht muss er jetzt noch nicht den nächsten Schritt gehen.

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass sein rasanter Aufstieg manche in seiner Partei misstrauisch macht. Bayaz’ Hang zur Instagram-Inszenierung gefällt nicht allen, er müsse sich noch weiter beweisen, heißt es. Zudem muss selbst der Finanzminister in Baden-Württemberg seit der Energiekrise und der Ankunft der vielen Geflüchteten aus der Ukraine das Geld zusammenhalten. Geschenke kann er gerade wenig machen. Anders als Schwarz fehlt es Bayaz an einer Hausmacht bei den Südwest-Grünen.

Das könnte der Grund sein, warum Bayaz zuletzt Cem Özdemirs Stärken hervorgehoben hat. Er bringe alles mit, was einen guten Ministerpräsidenten ausmache. „Cem Özdemir ist für mich Vorbild und Vertrauensperson“, sagt Bayaz in seinem Büro. Tatsächlich kennen sich die beiden Männer lange, im Sommer war Özdemir sogar Trauzeuge von Bayaz. Dass die beiden zu Kontrahenten werden, scheint unwahrscheinlich.

Cem Özdemir, der Routinier

„Wenn er es will, wird man ihm die Kandidatur nicht verwehren“, sagt ein erfahrener Grüner über Özdemir. Der Bundeslandwirtschaftsminister hat Erfahrung, ist zudem bundesweit beliebt und bekannt. Der Sohn zweier türkischer Gastarbeiter aus Bad Urach bräuchte wohl keinen Vorlauf im Amt.

40 Prozent der Erststimmen bekam Cem Özdemir bei der Bundestagswahl in seinem Wahlkreis.

Doch was, wenn Özdemir nicht will? Der Bundesminister hat zwar seinen Wahlkreis in Stuttgart mit 40 Prozent der Erststimmen erobert, den Großteil seiner Zeit verbringt Özdemir aber schon seit Jahren lieber in Berlin.

Offiziell verbietet sich der Minister Gedanken über einen Wechsel. Die Aufgaben in seinem Ministerium seien viel zu gewaltig, betont er bei jeder Gelegenheit. Noch lässt er seine Pläne im Ungewissen.

Doch bei den Grünen haben sie registriert, dass Özdemir seit einiger Zeit mehr Termine in Baden-Württemberg wahrnimmt als er müsste. Sein Einsatz, das Brezel-Handwerk zum immateriellen Weltkulturerbe zu machen, wird als gelungene Imagewerbung im konservativen Schwaben gewertet.

Cem Özdemir zeigt auf dem Marktplatz seines Geburtsorts nach dem Besuch einer Bäckerei eine Brezel. © dpa/Marijan Murat

Aus Özdemirs Umfeld war lange das Gerücht gestreut worden, seine Frau wolle nicht von Berlin nach Stuttgart umziehen. Diese Geschichte höre man schon länger nicht mehr, heißt es von aufmerksamen Beobachtern. Der frühere Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) witzelte in einer Büttenrede kürzlich, Özdemir schlafe in seiner Kreuzberger Wohnung selbst im Winter mit offenem Fenster, um die Rufe aus Stuttgart zu hören.

Zurück in der Stadthalle von Biberach, wo mehr Apfelschorle als Bier auf den Tischen der Zuschauer steht. „Unser Ministerpräsident ist im Vergleich zu Joe Biden geradezu ein Jüngling“, hat Özdemir in seiner Rede betont. Und der US-Präsident kandidiere ja vielleicht auch nochmal, kokettiert er. Dann stehen die beiden Männer auf der Bühne und es wird still.

„Ob und wenn ja, wann…“, wiederholt die Moderatorin bedeutungsschwanger „…werden Linsen und Spätzle zum Weltkulturerbe ernannt?“ Große Heiterkeit im Saal, Erleichterung bei beiden Politikern.

Noch können sie Witze darüber machen. Doch nicht mehr allzu lang, dann werden sie im Machtkampf im Ländle ihre Karten auf den Tisch legen müssen.

