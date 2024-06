Humanitäre Hilfe nur noch für Russland-Gegner? FDP-Vorstoß erntet harsche Kritik von allen Seiten

Finanzminister Christian Lindner (FDP) liegt im Clinch mit seinen Kabinettskolleginnen Svenja Schulze und Annalena Baerbock. Seine Sparvorgaben für den Etat 2025 wollen die beiden Ministerinnen nicht akzeptieren. Das wiederum will Lindner nicht hinnehmen. Der Streit dürfte sich bis zum 3. Juli hinziehen – dann soll das Kabinett über den Etatentwurf abstimmen.

Aber auch danach wird wohl keine Ruhe herrschen, sollte Lindner sich auf ganzer oder auch nur halber Linie durchsetzen. Denn letztlich bestimmt der Bundestag, wie der Etat konkret aussieht. Und dort regt sich schon der Widerstand.

Der Grund: Die FDP will in den Etats des Auswärtigen Amtes und des Entwicklungsministeriums nicht zuletzt die Mittel für humanitäre Hilfen zusammenstreichen. Zudem hat der FDP-Außenpolitiker Ulrich Lechte im Tagesspiegel vorgeschlagen, vor allem jenen Ländern Gelder zu kürzen, die sich freundschaftlich zu Russland verhalten.

Die Grünen kontern mit globaler Sicherheit

Massiver Widerspruch kommt von den Grünen. Felix Banaszak, Haushaltspolitiker und speziell für den Etat des Entwicklungsministeriums zuständig, sagte dem Tagesspiegel: „Im Streit um die Mittel für Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe darf man nicht nur die finanzielle Ebene betrachten, es geht auch um die globalen Auswirkungen solcher Kürzungen.“

Es kann nicht unser Interesse sein, dass sich Staaten von uns abwenden und in die Arme Chinas und Russlands laufen Felix Banaszak, Grünen-Politiker

Die vielen Krisen weltweit zeigten, wie die Nöte und der Bedarf für solche Hilfen international wachsen, sagte Banaszak. „Darauf kann man nicht mit brutal schrumpfenden Etats reagieren. Ich sehe nicht, wie man die Sparvorgaben des Bundesfinanzministers oder die Kürzungsvorschläge der FDP-Fraktion umsetzen soll, ohne langfristige Strukturbrüche in der Außen- und Entwicklungspolitik zu riskieren.“

Laut Banaszak steht die Glaubwürdigkeit Deutschlands bei internationalen Partnern auf dem Spiel. „Hier geht es nicht primär um Wohltätigkeit, sondern es geht auch um Interessenpolitik und globale Sicherheit. Es kann nicht unser Interesse sein, dass sich Staaten von uns abwenden, von den westlichen Demokratien insgesamt, und in die Arme Chinas und Russlands laufen.“ Von der FDP wünscht er sich daher „mehr Ernsthaftigkeit und Weitsicht in der Debatte“.

CDU warnt vor Traditionsbruch

Aber nicht nur in der Ampel zieht die FDP Kritik auf sich. Auch aus der Union kommt Widerspruch. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Norbert Altenkamp, Vizevorsitzende des Ausschusses für Menschenrechte und humanitäre Hilfe, sagte dem Tagesspiegel: „Bislang ist es ein absolutes Qualitätssiegel deutscher humanitärer Hilfe, dass wir international als ehrlicher Makler auftreten und humanitäre Hilfe überall dort leisten, wo Menschen in Not geraten.“

Diese Not der Menschen müsse im Mittelpunkt stehen, betonte der CDU-Politiker. „Wenn wir jetzt anfangen, unsere humanitäre Hilfe wie autoritäre Staaten an politische Bedingungen zu knüpfen, dann geben wir fundamentale Prinzipien auf, die bislang parteiübergreifend geteilt wurden.“ Altenkamp forderte die Koalition auf, die „bedarfsorientierte Tradition der humanitären Hilfe“ nicht zu brechen.

NGO reagiert entsetzt

Da die humanitären Hilfen sowohl im Schulze-Ressort als auch im Auswärtigen Amt zu einem großen Teil über halbstaatliche oder private Organisationen verteilt und verwaltet werden, regt sich auch dort beträchtlicher Unmut. Etwa bei dem Verein „Help – Hilfe zur Selbsthilfe“ mit Sitz in Bonn – in dessen Vorstand eine ganze Reihe von aktiven oder ehemaligen Bundestagsabgeordneten sitzen, und zwar parteiübergreifend, die FDP eingeschlossen.

„Als humanitäre Hilfsorganisation sind wir bestürzt über die Äußerungen von Herrn Lechte, welche die Realität der humanitären Hilfe gänzlich missachten“, sagte Thorsten Klose-Zuber, der Generalsekretär von Help, dem Tagesspiegel. Humanitäre Hilfe werde keinen „Ländern“ zuteil, sondern unterstütze Menschen in extremen Notlagen. „Das Vorenthalten von dringend benötigten Hilfsmaßnahmen in Konflikten und schweren Krisen verstößt gegen Menschenrechte“, betonte Klose-Zuber.

Eine „Konditionierung“ der humanitären Hilfe, wie sie Lechte vorgeschlagen habe, würde bedeuten, dass seine Organisation ihre Arbeit in mindestens der Hälfte aller Länder einstellen müsste und rund fünf Millionen Menschen in Not nicht länger durch lebensrettende Hilfsmaßnahmen erreicht würden.

„Angesichts multipler Krisen weltweit und der enormen Auswirkungen des Klimawandels ist es jetzt nicht angebracht, Mittel zu kürzen, sondern vielmehr notwendig, die Anstrengungen zur Unterstützung der Menschen in Not zu verstärken“, sagte Klose-Zuber.