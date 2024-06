Immer mehr Pleiten von Projektentwicklern Warum Justizminister Buschmann Käufer nicht absichert

Von der Pleite der Firma, die ihre Wohnung bauen soll, erfuhr Antonia Meyer aus einem Architektenforum. Die 36-jährige Beraterin kaufte ein Apartment in einem neuen Hochhaus am Berliner Ostbahnhof, zahlte dafür Hundertausende Euro an.

Im Sommer 2023 wunderte sie sich, dass auf der Baustelle nichts voranging. Von Makler erhielt sie keine Informationen mehr. Also fing Meyer an zu recherchieren und stieß im Internet auf die Insolvenz ihres Bauträgers.

578 Insolvenzen hat die Beratung Falkensteg in der Bauträgerbranche 2023 gezählt.

„Ein offizielles Schreiben dazu habe ich erst sechs Monate nach dem Eintrag im Insolvenzregister erhalten“, sagt sie – nachdem sie einen Anwalt eingeschaltet hatte. Meyer schließt nicht aus, dass manche der Wohnungskäufer noch immer nicht von der Insolvenz des Bauträgers erfahren haben.

Die Insolvenzwelle rollt

Einen ähnlichen Schock erleben derzeit viele Käufer neuer Eigentumswohnungen. Die gestiegenen Baukosten und Zinsen habe eine Pleitewelle bei Bauträgern und Projektentwicklern ausgelöst. Das Beratungsunternehmen Falkensteg zählte 578 Insolvenzen in der Branche im vergangenen Jahr.

Auch Branchenriesen wie Interboden, Centrum, Gerch, Euroboden und die Project Immobilien gerieten in Schieflage. Allein die Project aus Nürnberg hatte den Bau von 1800 Wohnungen geplant. Insgesamt dürften sich in Deutschland derzeit Tausende bis Zehntausende Menschen fragen, wie es mit denen von ihnen gekauften Wohnungen weitergeht.

Für Immobilienkäufer ist die Pleite des Bauträgers ein Alptraum. Vorauszahlungen von einem Großteil des Kaufpreises sind in der Branche die Regel. Rechtlich abgesichert sind die Käufer kaum.

Nach der Pleite stehen sie meist vor der Wahl, eine Bauruine in Eigenregie fertig zu bauen oder ihre Vorauszahlungen zurückzufordern – als Gläubiger in einem Insolvenzverfahren mit ungewissem Ausgang. Spärliche Informationen wie im Fall von Antonia Meyer sind dabei ein häufiges Problem. Betroffene sind deshalb fast immer auf einen Baurechtsanwalt angewiesen.

Länder wollen Bauträgerrecht reformieren

Die Justizminister der Länder wollen auf ihrer Konferenz an diesem Donnerstag in Hannover nun einen besseren Schutz der Wohnungsbesteller fordern. Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) bitten sie, „zeitnah einen entsprechenden Regelungsvorschlag vorzulegen“, heißt es in der Beschlussvorlage, die dem Tagesspiegel vorliegt.

Wir haben ein massives Problem. Die Zinssprünge und Baukostensteigerungen treffen alle Bauherren. Dazu kommt, dass einige Projektträger sich mit einer Art Schneeballsystem finanzieren. Hanna Steinmüller, wohnungspolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag.

Im Falle der Insolvenz des Bauträgers drohe „der Verlust des gesamten, bis dahin investierten Geldes, nicht selten wird dabei die wirtschaftliche Existenz ganzer Familien vernichtet“, sagt die derzeitige Vorsitzende, Niedersachsens Justizministerin Kathrin Wahlmann (SPD), dem Tagesspiegel. Deshalb wolle man bestehende Schutzlücken schließen.

Das Bundesjustizministerium will sich jedoch nicht drängen lassen. Man prüfe derzeit noch, „ob sich mit Blick auf den Insolvenzschutz im Bauvertrags- und Bauträgervertragsrecht gesetzgeberische Änderungen empfehlen“, heißt es auf Anfrage. Im Frühjahr 2023 fand eine Verbändeanhörung zu „möglichen Modellen einer optionalen Insolvenzabsicherung“ statt. Nun würden die Antworten ausgewertet.

Justizminister Marco Buschmann (FDP) warnt davor, dass Bauprojekte sich verteuern bei einer verpflichtenden Absicherung der Beteiligten. © dpa/Kay Nietfeld

Justizminister Buschmann möchte vor allem auf bessere Informationsangebote für Wohnungskäufer setzen. „Eine verpflichtende Absicherung des Erwerbers in der Insolvenz des Bauträgers würde Bauvorhaben verteuern“, erklärt sein Ministerium zur Begründung.

Den Grünen im Bundestag geht das nicht weit genug. Im vergangenen Jahr seien rund zehn Prozent der Bauträger Pleite gegangen, sagt die wohnungspolitische Sprecherin Hanna Steinmüller dem Tagesspiegel. „Wir haben ein massives Problem. Die Zinssprünge und Baukostensteigerungen treffen alle Bauherren. Dazu kommt, dass einige Projektträger sich mit einer Art Schneeballsystem finanzieren.“ Sie bezahlten laufende Bauvorhaben mit den Vorauszahlungen für kommende Projekte. Die Baukrise bringe dieses Modell nun zum Erliegen.

Mehrere Modelle bieten sich an

Einen besseren Schutz für Wohnungskäufer hat bereits die Große Koalition in den vergangenen beiden Legislaturperioden diskutiert. 2019 präsentierte eine Expertenkommission des Justizministeriums umfangreiche Vorschläge. „Die könnte man verwenden“, sagt Steinmüller. Bei Bauträgerpleiten gebe es kein Erkenntnis-, sondern ein Umsetzungsproblem.

Mehrere Modelle sind im Gespräch: Mit einer Versicherung könnten sich die Bauherren gegen eine Pleite der Bauträger absichern und würden dann ihre Vorauszahlungen zurückerhalten. Denkbar wäre auch, dass die Käufer ihre Wohnungen erst nach Fertigstellung bezahlen. Bauträger müssten die Projekte dann am Kapitalmarkt finanzieren. Banken könnten außerdem für die Fertigstellung der Bauvorhaben bürgen.

Ein konkretes Modell müsse man gar nicht vorschreiben, sagt Lukas Benner, der für die Grünen im Rechtsausschuss des Bundestages sitzt. „Wir wollen, dass die Bauträger verpflichtet werden, ihren Kunden eine Absicherung anzubieten.“ Die Unternehmen könnten sich dann für die Lösung mit den geringsten Kapitalkosten entscheiden. Und Wohnungskäufer hätten die Wahl, ob sie die höheren Kosten oder das Risiko einer Insolvenz in Kauf nehmen.

Antonia Meyer wünscht sich vor allem, dass Bauträger bei einer Insolvenz nicht mehr abtauchen können. Eine Absicherung über die Projektentwickler hält sie deshalb für „ein schlaues Modell“.

Ihre Ungewissheit geht weiter. Zwar hat sich der hinter dem Bauträger stehende Investor entschieden, das Hochhaus am Ostbahnhof mit ihrer Wohnung fertig zu bauen. Aber für ihren Einzug gibt es weiter keinen Zeitplan.