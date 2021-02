Der Bundestag hat die Immunität des CSU-Abgeordneten Georg Nüßlein aufgehoben. Damit wurde der Vollzug gerichtlicher Durchsuchungs- und Beschlagnahmebeschlüsse genehmigt, wie aus der am Donnerstag einstimmig angenommenen Beschlussempfehlung hervorgeht. Nüßlein, der den Wahlkreis Neu-Ulm vertritt, war am Donnerstag zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen. Nach Berichten von ntv soll der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion einen Maskenhersteller an die Bundesregierung und an die bayerische Landesregierung vermittelt haben. Dafür soll Nüßlein eine sechsstellige Provision erhalten und die Einnahmen nicht versteuert haben. Neben dem Abgeordnetenbüro soll auch Nüssleins Wohnung in Berlin und sein Wahlkreisbüro in Günzburg durchsucht werden.

Der 51-Jährige aus Krumbach ist seit 2002 Mitglied des Bundestags und seit 2014 stellvertretender Vorsitzender der Unionsfraktion. Der Jurist und Abgeordnete des Wahlkreises Neu-Ulm ist Mitglied in den Ausschüssen für Gesundheit, für Wirtschaft und Energie sowie für Umwelt und Naturschutz. Als Gesundheitspolitiker seiner Fraktion hätte Nüßlein am Donnerstag in der Bundestagsdebatte zum Thema Schnelltests reden sollen. An seiner Stelle spricht CSU-Kollege Stephan Pilsinger. (tsp/dpa)