In Brüssel ein Star, in Deutschland ein Nobody Wie zwei Europaabgeordnete um Wähler kämpfen

Der junge Fragesteller lässt nicht locker. Zum dritten Mal fragt er Axel Voss, warum Friedrich Merz Jugendliche in Neukölln „kleine Paschas“ nennt und warnt, dass Asylbewerber den Deutschen die Zahnarzttermine wegnehmen. Voss windet sich.

Der CDU-Politiker will seinen Parteichef da gar nicht verteidigen, verweist auf parteiinterne Kritik. Irgendwann rutscht es ihm raus: „Ich finde es ein bisschen müßig“, klagt Voss, „über Friedrich Merz zu diskutieren. Das ist nicht, wie wir Europa gestalten.“

Über zwei Stunden läuft die Podiumsdiskussion der lokalen Europawahl-Kandidaten im Abtei-Gymnasium in Brauweiler, einem Ort im Speckgürtel von Köln, da schon. Nur um Europa geht es kaum. Im Fokus stehen die Flüchtlingspolitik, der Ukraine-Krieg, die Remigrationspläne der AfD.

Axel Voss bestimmt die Spielregeln im Internet

Mit Voss‘ Alltag hat all das nichts zu tun. Der 61-Jährige ist der Einzige in der Runde, der Europas Demokratie wirklich kennt. Seit 2009 vertritt er die Region um Köln und Bonn im Europa-Parlament. 40 bis 42 Wochen im Jahr ist er überwiegend in Brüssel und Straßburg. Dort ist Voss nicht irgendwer, dort ist er ein Star.

Axel Voss, Europaabgeordneter der CDU, besucht den Studierendensender bonnFM. © Caspar Schwietering

Der Jurist koordiniert für die Europäische Volkspartei die Arbeit im Rechtsausschuss. In dieser Rolle hat Voss in den vergangenen Jahren die Spielregeln im Internet maßgeblich mitbestimmt. Für die größte Fraktion verhandelte er das weltweit erste KI-Gesetz und den Datenschutz im Internet.

Als Berichterstatter für das gesamte Europaparlament schuf er 2019 ein neues Urheberrecht für das Internet-Zeitalter. Die großen Plattformen wie You Tube und Facebook warfen ihm Zensur vor. Die Debatte um die Upload-Filter machte Voss kurzzeitig bekannt – als Feindbild der Digitalcommunity. „2019 war ich Meme-König“, sagt er. Heute ist der Streit vergessen. In Brauweiler wird Voss nach keinem der Gesetze gefragt.

Circa 80 Erstwähler sind zu der Veranstaltung an einem Montagabend gekommen. An einem Stand in der Ecke verkaufen drei Mädchen selbstgebackene Waffeln und Getränke. Die Demokratie wirkt im Abtei-Gymnasium eigentlich ganz intakt. Aber die Schüler wollen von den Kandidaten trotzdem wissen, ob ein Rechtsruck droht, ob sich die Gesellschaft spaltet. Die drei jungen Vertreter der Ampelparteien SPD, Grüne und FDP liefern sich dazu einen Schlagabtausch mit der AfD-Kandidatin. Axel Voss sitzt etwas verloren am Rand des Podiums.

Voss nimmt jeden Termin an

Auch Voss sieht die AfD als große Gefahr, aber diese Debatten hält er für ideologisch, würde lieber über Sachthemen reden. „Digitalpolitik ist eben etwas für Nerds“, sagt er nach der Diskussion. Und das Europaparlament für die meisten Menschen weit weg. „Wir rammen zwar in Brüssel die Pflöcke ein“, sagt er. Aber die Medien berichteten lieber über die nationale Umsetzung. Selbst einflussreiche Europaabgeordnete wie Voss bleiben deshalb in Deutschland Nobodys.

Nach der Debatte holt er sich noch schnell eine Waffel. „Etwas Zucker ist immer gut“, sagt er. Bis zu sechs Termine macht er derzeit pro Tag, fürs Essen bleibt oft kaum Zeit. Dann fährt er mit seinem Wahlkampfauto nach Hause nach Bonn. Am nächsten Morgen besucht er das Studentenradio bonnFM. Als er mit dem Interview fertig ist, bietet er einer der Moderatorinnen begeistert ein Praktikum bei sich an.

Im Grunde habe ich die Rolle als Werber für die EU nie abgelegt. Axel Voss, CDU-Abgeordneter im Europaparlament

Zu Beginn seiner Karriere war Voss Bürgerberater der Europäischen Kommission in ihrem Bonner Büro. „Im Grunde habe ich die Rolle als Werber für die EU nie abgelegt“, sagt er. Dass die Hörer von bonnFM ihn wählen werden, glaubt Voss nicht. Doch er nimmt in diesen Tag jeden Termin an, der ihm angeboten wird.

Kein Handelsabkommen ohne Bernd Lange

Als Bernd Lange am Mittwochmorgen in Hannover die Aula der Schillerschule betritt, kann er sich kurz wie ein Staatsgast fühlen. Die Bläserklasse 6b spielt die Europahymne, Beethovens Neunte, für den lokalen SPD-Europaabgeordneten. Der Termin ist ein Heimspiel in jeder Hinsicht. Das Gymnasium im Stadtteil Kleefeld ist eine Europaschule. Gerade sind Austauschschüler aus Schweden zu Gast, finanziert mit EU-Geldern. „Bei uns sieht man die Vorteile von Europa“, sagt der Lehrer, der Langes Besuch organisiert hat.

Bernd Lange, Europaabgeordneter der SPD, bei einer Diskussion in der Schillerschule Hannover. © Caspar Schwietering

Seine Schüler sind gut informiert, was Lange nicht vor kritischen Fragen schützt. Ein Junge aus der Oberstufe will wissen, ob das Europaparlament ohne Initiativrecht in Gesetzesverfahren nicht machtlos sei. Er könne nur vor dieser Sichtweise warnen, sagt Lange. Er kommt ursprünglich aus Friesland, ist ein ruhiger Typ. Aber diese Frage verträgt der 68-Jährige nicht gut.

Der Bundestag schlage doch auch kaum Gesetze vor, sagt er. Und zustimmen müsse das Europaparlament bei jeder EU-Richtlinie. „70 Prozent aller Gesetze, die unser Leben bestimmen, werden in Brüssel gemacht“, betont Lange. Europaabgeordnete, so sieht er das, sind deshalb viel mächtiger als die Kolleginnen und Kollegen im Bundestag – zumal es in Brüssel und Straßburg keinen strikten Fraktionszwang gibt.

„Das war doch ‘ne runde Sache“, sagt Lange trotzdem, als er zu seinem Auto geht. Den Schülern erklärt er gerne, wie Europa funktioniert. Was ihn nervt: Dass seine Parteifreunde es auch nicht wissen. Einmal habe er einen Anruf aus der SPD bekommen: „Ob wir in Brüssel da jetzt die komplette Handelspolitik bestimmen?“ Lange hat dann nur gesagt: „Genau“.

70 Prozent aller Gesetze, die unser Leben bestimmen, werden in Brüssel gemacht. Bernd Lange, Europaabgeordneter der SPD

Seit 2014 ist er der Vorsitzende des Ausschuss für internationalen Handel, hat für das EU-Parlament federführend über das TTIP-Freihandelsabkommen mit den USA verhandelt. Staatsbesuche sind Lange deshalb gar nicht fremd. Zweimal hat er mit Kanadas Premier Justin Trudeau über das CETA-Abkommen verhandelt. 2020 arbeitete er zwischen Weihnachten und Silvester das gesamte Brexit-Abkommen durch, um unangenehme Überraschungen für Europas Bürger zu verhindern.

Lange sucht Multiplikatoren

Lange, der mit einer Unterbrechung seit 1994 im EU-Parlament ist, ist überzeugt, dass seine Handelspolitik gerade für seine Heimat entscheidend ist. „Die Autos, die wir hier bauen, können ja nicht alle in Niedersachsen fahren“, sagt er. Nur am Wahlkampfstand lasse sich das kaum vermitteln.

Er versucht es indirekt. Mit einem virtuellen Lunch Break mit den Wirtschaftsjunioren. Lange erzählt ihnen von seinem nächsten Freihandelsabkommen mit Indonesien – „ein junges, dynamisches Land“. Doch die Wirtschaftsjunioren wollen über die Brüsseler Bürokratie reden. Es wird dann trotzdem ein gutes Gespräch. Lange und die jungen Unternehmer werden sich einig, dass vor allem die Umsetzung der EU-Vorgaben durch die deutschen Behörden das Problem ist.

Zwölf Menschen hat er da gerade bestenfalls von sich überzeugt. Lange hofft, dass die Unternehmer nun bei ihren Mitarbeitern für ihn werben.

Einen Tag später verteilt Lange sein Programm zu Beginn der Morgenschicht bei Volkswagen Nutzfahrzeuge in Hannover. 3000 Flyer und vegane Fruchtgummis wird er los. Viel Zeit zum Reden haben die VW-Mitarbeiter vor der Schicht allerdings nicht. Lange spricht deshalb danach noch mit den Betriebsräten. Sie sollen den Kollegen sagen, warum eine Stimme für ihn wichtig ist.