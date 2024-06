Indien nach der Wahl Ist Modis Alleinherrschaft vorbei?

Indien hat gewählt. Sechs Wochen lang waren über 960 Millionen Menschen aufgefordert, ihre Stimme abzugeben. Nun wurden fast alle Wahlzettel und elektronischen Auszählungsmaschinen ausgewertet. Das Ergebnis: Fünf weitere Jahre wird Premierminister Modi die Geschäfte des Landes führen.

Kein anderer außer Gründungsvater Jawaharlal Nehru hat es bislang geschafft, so lange in Folge im Amt zu bleiben. Für Modi wird es möglicherweise trotzdem nicht der erwartete Erfolg: Zuvor hatte er verkündet, die von seiner BJP (Bharatiya Janata Party) geführte Koalition werde mehr als 400 der 543 Sitze in der Lok Sabha, dem indischen Unterhaus, gewinnen und damit ihre Mehrheit ausbauen.

Nach dem Stand der Stimmauszählung von Dienstagnachmittag sieht es jedoch danach aus, als würde die BJP die Mehrheit verfehlen und eine Koalition eingehen müssen. „Das Ergebnis ist überraschend. Modi hatte auf eine Zweidrittelmehrheit abgezielt und nun wahrscheinlich seine absolute Mehrheit verfehlt“, sagt Adrian Haack von der Konrad-Adenauer-Stiftung in Delhi.

Ein Großteil der Bevölkerung ist arbeitslos

Er sieht wirtschaftliche Gründe für das maue Modi-Ergebnis: „Wahrscheinlich wird man die hohe Arbeitslosigkeit als Hauptgrund für die Verluste identifizieren und hier einen Schwerpunkt setzen.“ Auf dem Papier sieht die Wirtschaftswachstumsrate eigentlich gut aus, sie liegt bei sechs bis sieben Prozent.

Aber das Land wird von einer hohen Arbeitslosigkeit im Griff gehalten: Von der Bevölkerung im arbeitsfähigen Alter haben laut dem „Economist“ nur etwa 100 Millionen feste Anstellungen, bei einem Land von mehr als 1,4 Milliarden Einwohnern eine geringe Quote. Alle anderen sind entweder arbeitslos oder halten sich mit Gelegenheitsarbeiten am Leben. Dass die BJP das nicht als größte Herausforderung anging, könnte sie Stimmen gekostet haben.

Adrian Haack ist Leiter des Auslandsbüros der Konrad-Adenauer-Stiftung in Indien.

Christian Wagner von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin sieht in den ersten Ergebnissen eine bittere Niederlage für den Amtsinhaber. „Modi war das Programm. Er wird nun weiter regieren, aber mit einer Koalitionsregierung – und man weiß nicht, ob er das kann.“

Eine der möglichen Folgen: die Schwächung des Hindu-Nationalismus in der Regierung. „Denn Modi muss auf seine Partner Rücksicht nehmen, und die haben diese Hindu-Agenda nicht“, sagt Wagner.

Christian Wagner ist Senior Fellow an der Forschungsgruppe Asien bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin.

Für Sushant Singh vom Centre of Policy Research steht die Zusammenarbeit unter keinem guten Vorzeichen. „Modi ist es nicht gewohnt, mit einer Koalition zu arbeiten. Er hat immer für sich alleine gearbeitet. Eine Koalition ist für einen autoritären Führer wie ihn eine Herausforderung.“

Sowohl Singh als auch Wagner sehen in den Ergebnissen ein gutes Zeichen für den demokratischen Prozess in Indien. „Die BJP hatte ein enormes Übergewicht in diesem Wahlkampf. Die großen Medien sind auf Regierungslinie, die BJP hat das meiste Geld, sie besetzt zudem die Wahlkommission, was ihr viel Kritik eingebracht hat“, so Wagner. „Nun zeigt sich, dass die Demokratie gewonnen hat und sie weiterhin gut funktioniert, denn sie kann einen Kurswechsel in der Regierung bewirken.“

„Das Wahlergebnis sagt uns, dass die indische Demokratie noch nicht tot ist“, sagt auch Singh. „Das bedeutet nicht, dass sie sich bereits erholt hat, dazu braucht es noch mehr, sie ist in keinem gesunden Zustand.“ Der Wahlprozess sei nicht fair gewesen. Sonst, so Singh, wäre das Ergebnis für die BJP viel desaströser ausgefallen.

Die muslimfeindliche Kampagne, die Modi „über die Jahre immer das gewünschte Ergebnis brachte“, hätte nun seinen Effekt verloren, sagt der Indien-Experte. Immer wieder hatte Modi seine Rhetorik gegen Muslime verschärft, sich selbst als spirituellen Führer inszeniert. Möglicherweise würde das nun abnehmen.

Sushant Singh ist Dozent an der Yale-Universität in den USA und Senior Fellow am „Centre for Policy Research“ in Indien.

Und international? Modi schaffte es, Indien als starken Partner in der Welt darzustellen. Nach Innen funktionierte dieses Vorgehen genauso: Vor allem auf dem G20-Gipfel 2023, als das Land den Vorsitz innehatte, präsentierte sich Modi der Bevölkerung im Land als jemand, der sie nach Jahren endlich gut auf der globalen Bühne vertritt.

Die Zeiten scheinen vorbei: „Modis Glaubwürdigkeit und Ausstrahlung als beliebter Leader hat gelitten. Er wird im Inland nicht mehr als solcher angesehen, und auch im Ausland nicht mehr“, sagt Sushant Singh.

Die Gefahr, dass der indische Staat, der laut seiner Verfassung säkular sein soll, weiterhin chauvinistisch agiert, ist jedoch auch mit dieser Wahl nicht gebannt. „Der Hindunationalismus ist nicht auf die Partei Modis beschränkt und hat auch weiterhin eine strukturelle Mehrheit in der Bevölkerung“, sagt Adrian Haack.

Modi wird es allerdings nicht mehr so schnell gelingen, an den Grundfesten der indischen Verfassung zu rütteln. Für das Land ist diese Wahl deshalb eine Rettung aus eigener Kraft – aus der selbstverschuldeten Not.