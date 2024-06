Die Inflation in Deutschland zieht wieder an – zum ersten Mal seit dem vergangenen Dezember. Wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch bekannt gab, stieg die Inflation im Mai im Vergleich zum Vorjahresmonat um 2,4 Prozent. Das ist zwar weit entfernt von dem Höchstwert im Oktober 2022 (10,4 Prozent), birgt aber dennoch politisches Gefahrenpotenzial. Wirtschaftliche Unsicherheiten und Ängste könnten zu einem weiteren Zulauf „für populistische Parteien wie die AfD und BSW führen“, warnte der SPD-Wirtschaftsexperte Alexander Bartz.