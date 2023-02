Internetportal des Deutschen Bundestages Höchste Anzahl an Nutzern aller Zeiten

Internetnutzer haben sich im vergangenen Jahr auf den Seiten des Deutschen Bundestages am meisten für die Berichte über die Corona-Schutzmaßnahmen, zur Impfpflicht und zur Steuergesetzgebung interessiert.

Die Zahl der Seitenaufrufe der Bundestagspräsenz im Internet sei 2022 um rund zehn Millionen auf jetzt fast 74 Millionen Aufrufe gestiegen und habe einen Spitzenwert in seiner Geschichte erreicht, teilte die Pressestelle des Bundestags am Donnerstag in Berlin mit.

Das Portal, in dem Bürgerinnen und Bürger Petitionen an den Bundestag richten können, sei rund 15 Millionen Mal aufgerufen worden; die Tagesordnungen der Bundestagsdebatten rund eine Million Mal. Beliebt ist mit 12 Millionen Aufrufen auch das Portal, in dem sich Besuchergruppen für Führungen und Besichtigungen im Bundestag anmelden können.

Auf den Internetseiten des Bundestages sind Berichte und Videos über die Gesetzgebungsverfahren, Abstimmungen und Debatten sowie die Biografien der Abgeordneten zu finden. Es gibt Angebote in 20 Sprachen sowie in Gebärdensprache und Leichter Sprache und Angebote für Kinder und Jugendliche. Ein Livestream ermöglicht, Bundestagsdebatten und Ausschuss-Sitzungen zu verfolgen. Das sogenannte Parlamentsfernsehen hat den Angaben zufolge im vergangenen Jahr rund 625 Stunden Plenardebatten übertragen. (KNA)

