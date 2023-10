Interview mit dem Migrationsexperten Knaus „Es gibt eine politische Falle“

Herr Knaus, Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will mehr abgelehnte Asylbewerber abschieben. Im Interview mit dem „Spiegel“ hat er Abschiebungen „im großen Stil“ von Migranten ohne Bleibeperspektive gefordert. Bei den Grünen und Teilen der SPD stießen die Äußerungen des Kanzlers auf massive Kritik. Ist diese Kritik gerechtfertigt?

Nein. Was der Kanzler im Interview fordert, steht ja auch im Koalitionsvertrag. Darin haben sich die Ampel-Koalitionäre sogar auf eine „Rückführungsoffensive“ geeinigt, allerdings mit einem Schwerpunkt auf Straftäter und Gefährder. Aber die strategisch wichtigste Frage ist eine andere. Seit Jahren gelingen weder Deutschland noch anderen EU-Ländern viele Abschiebungen ausreisepflichtiger Ausländer in Länder außerhalb Europas. Wie kann man angesichts niedriger Abschiebezahlen trotzdem dafür sorgen, dass sich künftig weniger Menschen, die keinen Schutz brauchen, auf den Weg machen?

Und wie lautet Ihre Antwort?

Nehmen wir das Beispiel des Irak. Im vergangenen Jahr gab es in Deutschland 12.000 Ablehnungen in erster Instanz für irakische Asylbewerber. Gleichzeitig gab es nur 77 Abschiebungen. Bei einer Verzehnfachung wäre man bei rund 800 Abschiebungen im Jahr. Aber so lange viel mehr Menschen aus dem Irak nach Deutschland kommen, die dann abgelehnt werden, wird auch durch mehr Abschiebungen die Zahl der Ausreisepflichtigen nicht sinken. Vernünftig wäre es daher, wenn sich der Irak gegenüber der Bundesregierung dazu verpflichtet, ab einem Stichtag jeden abgelehnten Asylbewerber sehr schnell zurückzunehmen. Damit der Irak dies gegenüber der eigenen Bevölkerung öffentlich macht, müsste die Bundesregierung aber erklären, was sie ihrerseits anbieten kann.

Zur Person Gerald Knaus (53) leitet die Denkfabrik European Stability Initiative (ESI). Der Experte berät Regierungen zum Thema Migration und Flucht. Er ist Autor des im vergangenen November im Verlag Brandstätter erschienenen Buchs „Wir und die Flüchtlinge“. Gerald Knaus war Gründungsmitglied der Denkfabrik European Council on Foreign Relations. © dpa/Francesco Scarpa

Wie kann ein solches Angebot aussehen?

Sie könnte anbieten, dass die Iraker, die sich bereits in Deutschland aufhalten und keine Straftäter und Gefährder sind, eine Chance bekommen zu bleiben. Das wäre nur realistisch. Und sie könnte eine legale Arbeitsmigration für Iraker ermöglichen.

Solche Vereinbarungen sind bei den Migrationsabkommen vorgesehen, über welche die Bundesregierung derzeit mit sechs Staaten verhandelt: Georgien, Moldau, Kenia, Kolumbien, Usbekistan und Kirgisistan. Allerdings kommt nur eine kleiner Teil der Asylbewerber aus diesen Ländern. Müsste nicht noch mit sehr viel mehr Ländern über Migrationsabkommen verhandelt werden?

Nehmen wir Kolumbien. Es ist sinnvoll zu signalisieren: Reist nicht über Spanien nach Deutschland ein, um hier einen Asylantrag zu stellen, weil ein solcher Antrag aussichtslos ist. 2022 gab es 1400 solche Anträge, nur neun Mal wurde Schutz gewährt. Im Fall von Georgien und Moldau geht es vor allem um eine Beschleunigung der Verfahren. Auch das ist sinnvoll. Darüber hinaus ist es entscheidend, neben den wichtigsten Herkunftsländern jener, die abgelehnt werden, auch mit Transitstaaten und sicheren Drittstaaten zu verhandeln. Die Bundesregierung braucht strategische Migrationsabkommen. Dazu zählt ein erneuertes Abkommen mit der Türkei sowie Vereinbarungen mit dem Irak, den wichtigsten Ländern Westafrikas wie Nigeria und Gambia und auch mit sicheren Drittstaaten anderswo in Afrika.

Der Grünen-Politiker Jürgen Trittin sprach angesichts der Forderung des Kanzlers von einem „Konjunkturprogramm für Rassismus und Rechtsradikale“. Sehen Sie das auch so?

Es gibt eine politische Falle, in die demokratische Parteien in Österreich getappt sind: Man redet viel über Migration, man klagt viel, aber dann ändert sich nichts. Wäre dies in Deutschland bis zur Europawahl im Juni 2024 auch so, wäre das auch politisch fatal. In Österreich hat die FPÖ davon profitiert, in Deutschland könnte es die AfD sein. Deshalb müssen vor Jahresende Beschlüsse gefasst werden, die 2024 tatsächlich zu einem Rückgang der irregulären Migration nach Deutschland führen.

Ende 2022 waren insgesamt 304.308 Menschen in Deutschland ausreisepflichtig. Davon hatten 248.145 eine Duldung, konnten also nicht abgeschoben werden. Woran liegt es, dass Abschiebungen in der Praxis so häufig scheitern?

Einige Probleme in der Umsetzung in Deutschland werden jetzt gelöst. Aber das größte Problem lag und liegt nicht in Deutschland, sondern in der fehlenden Bereitschaft von Herkunftsstaaten, die für Abschiebungen nötigen Dokumente schnell auszustellen oder die nötigen Flüge zu erlauben. Das betrifft nicht nur Deutschland, sondern auch Italien, Frankreich und Österreich.

An diesem Mittwoch will Innenministerin Nancy Faeser ein Gesetzespaket für mehr und schnellere Abschiebungen ins Kabinett einbringen. Dabei ist auch eine Verlängerung des Ausreisegewahrsams von zehn auf 28 Tage vorgesehen. Was wird die Verlängerung des Gewahrsams voraussichtlich bringen?

Das war laut EU-Recht immer schon möglich. Es ist eine kleine Reform, die in manchen Fällen helfen kann. Aber auch das ist noch nicht der im Koalitionsvertrag versprochene Paradigmenwechsel. Für diesen braucht es dringend Angebote Deutschlands an Partnerländer, die zu einer neuen Generation strategischer Migrationsabkommen führen.