Fünfte Wahl in dreieinhalb Jahren Bleiben Schäden für die israelische Demokratie?

In weniger als einer Woche wählt Israel ein neues Parlament. Zum fünften Mal in dreieinhalb Jahren.

Knapp über ein Jahr hat die Links-Mitte-Rechts-Regierung gehalten, bis sie an innerer Uneinigkeit zerbrach. Die kommende Wahl verspricht jedoch auch keinen Ausweg aus dem Kreislauf von Koalitionsverhandlungen, Kurzzeit-Regierungen und Neuwahlen in dem sich die israelische Politik befindet: Umfragen zufolge dürften auch dieses Mal beide rivalisierende Parteienblöcke eine Mehrheit verfehlen.

Näher an den 61 Mandaten, die für eine Koalitionsbildung benötigt werden, kommt das rechts-religiöse Lager unter der Führung des früheren Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu. Glaubt man den Umfragen, fehlt dem Lager nur ein Mandat dafür, während die aktuelle Koalition unter der Führung von Yair Lapids auf nur 56 Sitze kommen würde.

Vier weitere Parteien, aus dem „Anti-Netanjahu“-Lager, kommen auf nur vier Mandate. Sollte nur eine dieser Parteien den Einzug ins Parlament verfehlen, profitierte das rechte Lager.

8 Parteien bildeten die letzte Koalition in Israel.

Am wahrscheinlichsten ist eine rechts-religiöse Vier-Parteien-Koalition unter der Führung Netanjahus. Was würde sie für das Land bedeuten – und für den Rest der Welt?

Russlands Krieg gegen die Ukraine

Israels aktuelle Regierung hat Russlands Krieg zwar mehrfach verurteilt, sich sonst aber zurückhalten. So trägt das Land nicht die Sanktionen anderer westlicher Staaten gegen Russland mit und liefert auch keine Waffen an die Ukraine.

Da Israel im Nachbarland Syrien regelmäßig iranische Militäreinrichtungen angreift und damit auch die Lufthoheit Russlands in dem Gebiet, scheut man sich davor Russland zu provozieren.

Denn schon Israels Kriegsverurteilung hat die russische Führung erzürnt. Mittlerweile droht Russland den russischen Ableger der Jewish Agency zu schließen, eine Agentur die Juden bei der Einwanderung nach Israel hilft.

Im Juli klagte Netanjahu deshalb, Ministerpräsident Lapid habe die „balancierte und verantwortungsbewusste Beziehung zu Moskau“ zerstört, die er selbst zuvor aufgebaut habe. Sollte er die Macht zurückerlangen, werde er die Beziehung „reparieren“.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Seit seiner Äußerung scheint Netanjahu einen Stimmungswandel durchlaufen zu haben. Vor einigen Tagen bezeichnete er Israels Ukraine-Politik plötzlich als „umsichtig“ und kündigte gar an, im Falle eines Wahlsiegs Waffenlieferungen in Erwägung zu ziehen. Unklar belibt, ob diese Andeutungen nur aus taktischen Gründen fallen.

Irans Atomprogramm

Netanjahu und seine Nachfolger werfen einander zwar regelmäßig vor, die iranische Bedrohung vernachlässigt, unterschätzt oder sonstwie falsch gehandhabt zu haben. In der Sache trennt sie aber wenig: Einhellig beschreiben sie eine mögliche iranische Atombombe als existenzielle Bedrohung für Israel.

Sie halten das inzwischen hinfällige JCPOA-Abkommen, das Irans nukleare Ambitionen einhegen sollte, für mangelhaft. Netanjahu hat seinen Kampf gegen das Atomabkommen in der diplomatischen Arena deutlich konfrontativer geführt als seine Nachfolger. Wesentliche Unterschiede sind aber nur im Auftritt zu erwarten, nicht in der Substanz.

Weitere Verschärfung im Westjordanland

Die Mitte-Links-Koalition unter Naftali Bennett und Lapid hat ihre arabischen Unterstützer enttäuscht. Seit im Frühjahr durch Anschläge in Israel 19 Menschen starben, führt Israels Armee fast wöchentlich Razzien im Westjordanland durch - regelmäßig kommen dabei Palästinenser ums Leben kommen.

Eine Netanjahu-Regierung dürfte die Razzien fortführen, allein schon, weil sie aus israelischer Sicht erfolgreich sind: Die Armee nahm mehrere Anführer einer neuen militanten Gruppe fest oder tötete sie.

Bei den wöchtelichen Razzien der isrealischen Armee im Westjordanland sterben regelmäßig Palästinenser und Palästinenserinnen. © Foto: dpa/Ilia Yefimovich

Weitere drastischere Maßnahmen sind nicht ausgeschlossen unter Netanjahus Führung: Die führenden Köpfe der ultrarechten Partei „Religiöser Zionismus“, die drittstärkste Kraft im Parlament werden könnte, wollen Israels Siedlungsbau im Westjordanland weiter ausbauen. Der UN-Sicherheitsrat forderte schon 2016 ein Ende dieser israelischen Politik und stufte den Siedlungsbau als Verletzung des internationalen Rechts ein.

Isreales Politik macht eine Zwei-Staaten-Lösung immer unwahrscheinlicher und Politiker der Religiösen Zionisten treiben die nationalistische Idee weiter. Der rechtextreme Itamar Ben-Gvir, dem ein Ministerposten in Aussicht gestellt wurde, fordert zusätzlich sogenannte „illoyale“ arabische Bürger zu deportieren. Seine radikalsten Forderungen dürfte er kaum durchsetzen, dennoch droht ein möglicher Minister Ben-Gvir, bestehende Spannungen zu verschärfen.

Beschneidung der Justiz

Netanjahu wird Untreue, Betrug und Bestechung vorgeworfen. Seit 2019 muss er sich deswegen vor Gericht verantworten. Viele seiner Kritiker sind besorgt darüber, dass er seinen Wahlsieg nutzen könnte, um den Prozess zu stoppen.

In israelischen Medien heißt es, Netanjahu habe sich mit seinen ultrarechten Partnern bereits auf einen Deal geeinigt. So soll der Vorsitzende des „Religiösen Zionismus“ Bezalel Smotrich eine Reform des Justizsystems planen, die der Regierung mehr Einfluss auf die Ernennung von Richtern verleiht und die Macht des Obersten Gerichtshofes beschneidet. Außerdem soll er „Betrug und Untreue“ aus dem Strafrechtskatalog streichen wollen – zwei jener Vergehen, die Netanjahu zu Last gelegt werden.

Smotrich behauptet zwar, die Reform solle nicht rückwirkend gelten, also keinen Einfluss auf Netanjahus Prozess haben. Doch unter dessen Gegnern glaubt das kaum jemand. Justizminister Gideon Saar warnt vor einer „Politisierung des Justizsystems“. Viele fürchten gar bleibende Schäden für die israelische Demokratie.

Zur Startseite