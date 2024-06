Jens Spahn zum Untersuchungsausschuss „Es geht um die Glaubwürdigkeit von Robert Habeck“

Herr Spahn, die Union bringt einen Untersuchungsausschuss auf den Weg. Dieser soll aufzeigen, wie es zum AKW-Aus in der Energiekrise kam. Wäre es nicht spannender, die Ursachen für diese Energiekrise, zu der vor allem die Gas-Abhängigkeit von Russland gehört, zu untersuchen?

Ich habe kein Problem, auch diese Debatte zu führen, wie sich das die Grünen jetzt wünschen. Zur Wahrheit gehört, dass durch Nordstream II nie Gas geflossen ist. Die Abhängigkeit ist durch Nordstream I entstanden. Und dieses Projekt wurde von Rot-Grün unter Gerhard Schröder, Joschka Fischer und einem Umweltminister Jürgen Trittin entschieden.

Die Abhängigkeit vom Gas ist dann in Richtung 50 Prozent gestiegen, weil man zudem entschieden hat, gleichzeitig aus der Kernenergie und der Kohle auszusteigen. Trittin hat 2012 Gas noch als CO₂-arme Energiebrücke zu den erneuerbaren Energien bezeichnet. Das können wir gerne alles beleuchten. Aber jetzt geht es vor allem darum, ob der Vizekanzler Robert Habeck die deutsche Öffentlichkeit beim Kernkraft-Aus getäuscht hat.

Das Atom-Aus wurde 2011 von einer CDU-geführten Regierung beschlossen. Die Ampel hat 2022 nochmal einen Streckbetrieb beschlossen, um die Versorgungssicherheit zu garantieren. Wo ist der Skandal?

Dass wir den rot-grünen Ausstieg aus der Kernkraft nach dem Reaktorunglück in Fukushima vollzogen haben, war aus heutiger Sicht ein Fehler. Bei der jüngsten Entscheidung der Ampel scheint aber bewusst getäuscht worden zu sein. Hätte Robert Habeck gesagt, dass ihm das Lebenswerk von Jürgen Trittin und die grüne Parteilogik wichtiger sind als das nationale Interesse und man deshalb am Kernkraftaus festhält, dann wäre das etwas anderes.

Zur Person Jens Spahn (44) hat in der Politik früh Karriere gemacht. 2002 saß er als jüngster direkt gewählter Abgeordneter im Bundestag, Parlamentarischer Staatssekretär im Finanzministerium war er mit 35, Gesundheitsminister mit 37. Er brachte etliche Gesetze auf den Weg, trat für das Amt des CDU-Vorsitzenden an, managte die Corona-Pandemie, für einen flüchtigen Moment Ende 2020 war er der beliebteste Politiker Deutschlands. Doch es hat nicht gehalten. Inzwischen konzentriert sich Spahn als Unionsfraktionsvize auf die Themen Wirtschaft und Energie.

Der Vizekanzler hat der Öffentlichkeit aber eine „ergebnisoffene“ Prüfung „ohne Tabus“ versprochen. Für eine solche Prüfung gibt es bis heute keinen Beleg. Vielmehr besteht der Eindruck, dass die Ministerien wie NGOs geführt werden, ohne saubere Aktenführung.

Habeck war bereits im Ausschuss, ein Großteil der Akten ist bekannt. Welche konkreten Fragen sind noch offen?

Bisher ist nur bekannt, was das Wirtschaftsministerium und das Umweltministerium von Steffi Lemke bekannt machen wollten oder im Fall der Berichterstattung des Cicero mussten. Das sind vor allem Mails und schnell zusammengeschriebene Einschätzungen der Leitungsebene. Ob das wirklich alle Unterlagen sind, weiß keiner.

Wo ist der Beleg für die ergebnisoffene Prüfung? Jens Spahn

Wenn der Vizekanzler und die Umweltministerin, die für die nukleare Sicherheit zuständig ist, auf dieser dünnen Grundlage so weitreichende Entscheidungen treffen, dann ist das jedenfalls keine saubere Regierungsarbeit. Die einfachste Frage lautet: Wo ist der Beleg für die ergebnisoffene Prüfung?

Sollte es nach dem Untersuchungsausschuss keine Belege für eine ergebnisoffene Prüfung geben, müsste Habeck dann Ihres Erachtens zurücktreten?

Dann ist zumindest festgestellt, dass der Vizekanzler der Bundesrepublik Deutschland das deutsche Volk getäuscht hat. Welche politischen Konsequenzen er daraus zieht oder die Wähler daraus ziehen, das wird man dann sehen.

Die „Süddeutsche Zeitung“ enthüllte kürzlich, dass bei der AKW-Verlängerung 2010 durch CDU und FDP das Fachreferat im Umweltministerium übergangen wurde. Ist eine Entscheidung, bei der es Argumente für und gegen einen Weiterbetrieb gibt, am Ende nicht immer politisch?

Natürlich wird am Ende abgewogen und politisch entschieden. Hier geht es aber darum, ob ausschließlich parteipolitisch motiviert entschieden wurde. Wir sehen schon jetzt, dass die Bundestagsfraktion der Grünen diese Entscheidung aktiv mit diktiert hat. Es erhärtet sich der Vorwurf, dass grüne Parteilogik über die Interessen des Landes gestellt wurde.

Robert Habeck und sein inzwischen entlassener Staatssekreträr Patrick Graichen verteidigten das AKW-Aus stets. © picture alliance/dpa/Kay Nietfeld

Robert Habeck hat 2022 den Eindruck erweckt, seine Entscheidungen pragmatisch, ergebnisoffen und ideologiefrei im Sinne des Landes zu treffen. Aber wo sind die Akten und Vermerke dafür?

Geht es Ihnen ein gutes Jahr vor der Bundestagswahl genau darum, die Reputation eines möglichen Kanzlerkandidaten der Grünen zu beschädigen?

Es geht um die Frage, wie der Vizekanzler in der Krise agiert und kommuniziert hat. Es geht um die politische Glaubwürdigkeit von Robert Habeck. Das Parlament hat ein Recht auf Kontrolle der Regierung und wenn ihm das verunmöglicht wird, weil keine nachvollziehbaren Akten vorliegen, ist das ein Thema an sich.

Wir gehen ohne Schaum vorm Mund vor und wollen auch nichts unnötig skandalisieren. CDU-Fraktionsvize Jens Spahn über das Vorgehen beim Untersuchungsausschuss.

Sie sprechen die ganze Zeit über Habeck, nennen den Ausschuss auch „Habeck Akten“. Das Umweltministerium war an der Entscheidung auch beteiligt.

Das stimmt und wir werden auch Fragen an Frau Lemke und ihr Ministerium haben. Letztendlich hat der Bundeskanzler eine Entscheidung getroffen, dafür wird er hoffentlich eine Grundlage gehabt haben. Damit werden wir uns ebenfalls beschäftigen. Im Mittelpunkt steht aber der Vizekanzler als Energieminister, der eine ergebnisoffene Prüfung angekündigt hat.

In der Vergangenheit wurden Untersuchungsausschüsse zum Terroranschlag am Breitscheidplatz, dem NSU oder dem Wirecard-Skandal eingesetzt. Ist er für eine so kleinteilige Fragestellung das richtige Instrument?

Untersuchungsausschüsse sind ein normales Instrument der parlamentarischen Arbeit. Wir gehen ohne Schaum vorm Mund vor und wollen auch nichts unnötig skandalisieren.

Grüne reagieren spöttisch, FDP zufrieden Es sei das gute Minderheitenrecht einer Oppositionsfraktion, einen Untersuchungsausschuss einzusetzen, sagte Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge. Ihr sei aber nicht klar, was die Union damit erreichen wolle. „Die CDU möchte herausfinden, ob drei Atomkraftwerke hätten länger laufen sollen, die am Ende länger gelaufen sind“, sagte Dröge. In der FDP reagierte man positiver: „Ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss kann die Transparenz bringen, die notwendig ist, damit Habeck verloren gegangenes Vertrauen wiederherstellen kann“, sagte der energiepolitische Sprecher der Liberalen, Michael Kruse.

Sechs Prozent des deutschen Stroms in einer Energiekrise vom Netz zu nehmen, sind aber keine Kleinigkeit. Das ist eine der grundlegendsten Entscheidungen der deutschen Energiepolitik der letzten 20 Jahre. Belgien ermöglicht mit der Verlängerung der Laufzeit seiner Kernkraftwerke gerade günstige Strompreise für seine Stahlindustrie in der Transformation. Die Menge der letzten laufenden Kernkraftwerke hätte gereicht, um unsere energieintensive Industrie zu großen Teilen günstig mit Strom zu versorgen. Dann müsste sie jetzt nicht nach Texas auswandern.

Der Strompreis orientiert sich aber wegen des Merit Order Prinzips am teuersten Produzenten und das bleiben Kohle und Gas.

Mit mehr Kernkraft lassen sich Kohle und Gas aus dem Markt drängen. Zudem macht Belgien direkte Verträge der Industrie mit den Kernkraft-Betreibern möglich. Wir sprechen ja nicht nur über die drei Kernkraftwerke, die 2023 vom Netz gingen, sondern auch die drei Meiler, die im Jahr davor abgeschaltet wurden.

Herr Spahn, auch beim Thema Corona-Pandemie mehreren sich die Forderung nach einer Aufarbeitung. Wie stehen Sie als früherer Gesundheitsminister dazu?

Bei der Pandemie gibt es meines Wissens keine Vorwürfe an die damalige Bundesregierung, dass parteipolitisch gehandelt oder die Öffentlichkeit bewusst getäuscht wurde. Das ist ein Unterschied zum Kernkraftausstieg der Ampel mitten in der Krise. Aber natürlich wäre eine breite Pandemie-Aufarbeitung sinnvoll, auch um für die Zukunft zu lernen. Dafür scheint mir eine Enquete-Kommission der richtige Ort.