Josef Schuster über antisemtische Proteste beim ESC „Es wurde deutlich, wie weit wir in Europa gekommen sind“

Herr Schuster, wie haben Sie den diesjährigen ESC wahrgenommen?

Ein Fehler passierte aus meiner Sicht schon vor dem 7. Oktober. Denn wenn es eine Stadt in Europa gibt, wo der Antisemitismus besonders ausgeprägt ist, dann ist das Malmö – und zwar völlig unabhängig von Israel.

Es war blauäugig von den Organisatoren, dorthin zu gehen. Nach dem 7. Oktober und dem Terrorangriff der Hamas auf Israel erst recht. Denn zu dem ohnehin stark vorhandenen Antisemitismus kommt in Malmö noch ein hoher Anteil von Palästinensern hinzu, und das war eine eher unheilvolle Allianz.

Wie empfanden Sie dann den Verlauf des Wettbewerbs?

Die schwedische Polizei hat sehr gute Arbeit geleistet. Aber dass eine israelische Künstlerin sich mitten in Europa nicht frei bewegen kann, in ihrem Hotel bleiben muss und nur unter Polizeischutz zum Auftritt kann, ist bezeichnend.

Dass sie dort dann auch noch ausgepfiffen wird, ist erschreckend. An dem ESC wurde leider deutlich, wie weit wir in Europa schon gekommen sind. Aber Eden Golan, die israelische Starterin, hat das unter diesen schwierigen Umständen sehr gut gemeistert.

Sie kam auch beim allgemeinen Publikum sehr gut an. Aus Deutschland gab es 12 Punkte vom Publikum. Stimmt Sie das zuversichtlich?

Auf jeden Fall. Israel hat nach Kroatien die zweitmeisten Publikumsstimmen bekommen. Das ist auf schon ein großartiges Signal, doch es geht ja weniger um Solidaritätsbekundungen. In erster Linie kam ihr Lied gut an, und das sollte bei solchen Veranstaltungen auch im Vordergrund stehen.

Allerdings waren nicht nur die vielen anti-israelischen und anti-jüdischen Proteste auffällig, viel Kritik gab es auch am deutschen Fernsehmoderator, der Israel auf eine Stufe mit Russland und dessen Angriffskrieg gegen die Ukraine stellte.

Da sieht man, wie weit verbreitet diese Meinung ist. Aber von einem Moderator des Öffentlich-Rechtlichen hätte ich erwartet, dass er das nicht so stehen lässt. Ich sage nicht, dass Israel alles richtig macht, ich bin auch kein Militärexperte, aber man kann bei der Bewertung dessen, was gerade in Gaza geschieht, den 7. Oktober nicht ausklammern.

Und erst recht sollte ein Moderator der ARD das nicht tun. Da erwarte ich von den Öffentlich-Rechtlichen mehr Klarheit. Denn es war doch klar, dass dieses Thema zur Sprache kommen würde, wenn Israel auftritt, und da hätte er sich besser vorbereiteten müssen.

Greta Thunberg wird von Polizisten abgeführt. © AFP/JOHAN NILSSON/TT

Auch Greta Thunberg war bei den Protesten an vorderster Reihe dabei. Wird sie allmählich zur Symbolfigur des Protests gegen Israel?

Ich finde es höchst bedenklich, was Greta Thunberg da macht. Sie diskreditiert ihr ursprüngliches Anliegen massiv und wird zum Aushängeschild einer Bewegung, die von Israel-Hass getrieben und in vielen Teilen auch antisemitisch ist.