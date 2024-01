Jungbäuerin über die Proteste „Ich frage mich manchmal, warum ich diesen Beruf gewählt habe“

Frau Müller, Sie sind mit ihrem Trecker am Montag bei Protesten in Baden-Württemberg mitgefahren. Wieso?

Weil ich mir Sorgen um meine Zukunft mache. Ich bin 21 Jahre alt und mache gerade erst meine Ausbildung zur Landwirtin, in einer Branche, in der die meisten mit Geldproblemen kämpfen. Ein landwirtschaftlicher Betrieb hat so viele Ausgaben – für Arbeitsmittel, Treibstoff, Mitarbeiter –, dass am Ende oft wenig übrigbleibt.

Gleichzeitig ändern sich die gesetzlichen Auflagen immer wieder und geben keine Planungssicherheit. Auch das gesellschaftliche Ansehen ist wahnsinnig gesunken: Vor 100 Jahren wussten Menschen noch, woher ihre Lebensmittel kommen, Bauer war ein angesehener Beruf. Heute ist der Bauer nur noch Sündenbock, der Preise hochtreibt und Klima und Tieren schadet. Die Suizidrate bei Landwirten ist überdurchschnittlich hoch. Das macht mich wütend, und viele andere auch.

Warum haben Sie sich, als 21-Jährige, bei diesen schlechten Aussichten für den Beruf entschieden?

Das frage ich mich manchmal auch. Die Arbeitsbedingungen sind nicht sonderlich einladend, ich arbeite jeden Tag von 6 bis 18 Uhr, oft auch am Wochenende. Im Sommer habe ich nur vier Tage im Monat frei. Ich komme nicht aus einer landwirtschaftlich geprägten Familie, habe keinen Betrieb zu übernehmen. In 2020 habe ich Abitur gemacht, zu Beginn der Pandemie. Ich wollte nicht studieren und zu Hause vor meinem Laptop eingesperrt sein. Ich wollte raus.

Zur Person © privat Malin Müller ist 21 Jahre alt und macht eine Ausbildung zur Landwirtin. Sie arbeitet seit drei Jahren in der Landwirtschaft, aktuell auf einem Bauernhof im baden-württembergischen Salem. Dort lernt sie ökologischen Anbau und Viehzucht.

Also machte ich Bundesfreiwilligendienst auf einem Bauernhof, der ökologische Landwirtschaft betreibt. Das war ein großartiges Gefühl: auf den Feldern zu sehen, was man den Tag über geschafft hat. Dabei ist mir klar geworden, dass ich einen Teil zu einer nachhaltigen Zukunft, einer Zukunft mit Lebensmittelsicherheit beitragen kann. Auch wenn diese Zukunft immer schwieriger wird.

Dabei hat sich sogar laut dem Deutschen Bauernverband (DBV) selbst die Situation im Wirtschaftsjahr 2022/23 „erheblich verbessert“.

Die Situation hat sich unter anderem dank der Subventionen verbessert, die jetzt wieder zurückgenommen werden sollten. Die Frage ist ja auch, wie sich diese Zahlen zusammensetzen. Jedes Jahr geht die Zahl der Betriebe zurück, und es kommen keine neuen dazu. Es bleiben vor allem Großbetriebe. Oder kleinere, die sich in Verbänden zusammengeschlossen haben, um ihre Interessen besser zu vertreten. Abgesehen davon: Nur, weil es mal ein Jahr gut läuft, ist ja nicht gleich alles gut.

Aber warum kommt es gerade jetzt zu diesen bundesweiten Protesten?

Weil die von der Bundesregierung geplanten Subventionskürzungen die ganze Branche treffen. Vorher war es oft ein Gegeneinander: konventionelle gegen ökologische Landwirtschaft, Einzelhandel gegen Großhandel. Jetzt aber gibt es das Gefühl, dass wir alle für etwas Gemeinsames kämpfen. Dabei geht es nicht um Agrardiesel, sondern um das Gefühl, dass die Politik wieder in unserer Branche kürzt und uns die Planungssicherheit nimmt. Trotzdem sind wir bei vielen Verbrauchern die Sündenböcke. Sie wollen günstige Lebensmittel, wissen aber gar nicht mehr, wie die überhaupt entstehen. Viele Bauern haben das satt.

Auf den Straßen sah man am Montag Schilder mit Sprüchen wie „Die Ampel muss weg“. Die AfD unterstützt die Proteste, in einigen Städten liefen rechtsextreme Gruppierungen mit. Ist auch das Teil dieser Bewegung?

Ich stehe absolut nicht hinter solchen Positionen. Die Probleme, über die wir heute klagen, haben nicht allein die Grünen gemacht, auch nicht die Ampelkoalition. Das müssten auch die Bauern wissen. Die Union war jahrelang in Regierungsverantwortung. Auch wenn sie jetzt die Schuld auf die anderen Parteien abwälzen, haben sie die Gesetze gemacht, die jetzt Teil des Problems sind.

Von der AfD gar nicht zu reden. Schaut man einmal in deren Wahlprogramm, weiß man, dass auch sie viele Subventionen streichen wollen. Was wir jetzt sehen, ist typisch AfD: Auftauchen, wo man denkt, Wählerschaft abgreifen und gegen die anderen bashen zu können. Um die Sache geht es ihnen nicht.

Müssten die Bauernverbände sich trotzdem klarer davon distanzieren, bevor ihre Proteste gekapert werden?

Das machen sie ja. Und warnen vor der Vereinnahmung durch radikale Gruppierungen. Da nervt mich auch Berichterstattung, die sofort anfängt, alles zu vermengen. Bei keinem der Proteste, bei denen ich mitgemacht habe – und ich war auch am 18. Dezember in Berlin –, sind mir rechtsextreme Äußerungen und Symbole aufgefallen, es gab keine AfD-Leute am Rednerpult.

Das heißt nicht, dass es unter den Protestanten keine AfD-Wähler oder -Sympathisanten gibt. Als Cem Özdemir im Dezember gesprochen hat, wurde er ausgebuht, bei einem Wortbeitrag sprach jemand von einem „türkischen Basar“. Dass er dafür Lacher kassiert hat, verurteile ich. Aber das spricht nicht für alle Bauern.